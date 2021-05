Uhrenstadt Wie kommen kleinere Uhrenmarken aus Grenchen ohne Messen aus? Die Baselworld gibt es nicht mehr, ihr Nachfolgeprojekt noch nicht, und Watches and Wonders ist nur für Luxusuhren-Anbieter. Wie kommen die Grenchner Marken Titoni, Delma und Co. ohne Branchentreffpunkt aus? Jocelyn Daloz 04.05.2021, 05.00 Uhr

Baselworld 2019. Im Bild: Breitling.

Oliver Menge

Das Coronajahr 2020 hat der Uhrenmesse «Baselworld» den letzten Atemzug gekostet – die Messe wurde nicht nur abgesagt, sondern endgültig eingestellt. Auch dieses Jahr konnte Breitling ihren auffälligen Stand nicht bauen und die kleinen Uhrenhersteller aus Grenchen erhielten keine Möglichkeit, sich mit ihren internationalen Partnern in Basel zu treffen.

Insofern auch nicht, als das Nachfolgekonzept der MCH Group, das «Houruniverse,» erst im Sommer stattfinden soll. Wie erfolgreich die schlankere Veranstaltung sein wird, lässt sich erst dann messen. Unterdessen fand das Genfer Pendant zur Baselworld, Watches and Wonders, online statt – und richtet sich sowieso eher an die grossen Luxusmarken.

Wie Grenchner Uhrenmarken die Baselworld nutzten

Doch wie schlimm ist das für das Geschäft der Grenchner Marken? Seit Jahren springen kleine und grosse Aussteller der Baselworld davon. Die Mietpreise waren hoch und waren es vielen nicht mehr wert. Andreas Leibundgut, Geschäftsführer der Lengnauer Delma, erklärt beispielsweise: «Wir sind 40 Jahre lang an die Baselworld gegangen. Wir stiegen aber vor sechs Jahren aus, als alles überdimensionale Formen und Preise annahm.»

Andreas Leibundgut mit der Shell Star "Black Tag" (Archiv)

Andreas Toggweiler

Trotzdem blieb die Delma der Messe nicht fern: «Wir buchten ein Hotel in Basel und organisierten Treffen mit unseren Kunden ausserhalb der Messestände.»

Für die Atlantic aus Lengnau waren Messen wie die Baselworld nach wie vor wichtig, wie Geschäftsführer Fredi Bickel sagt: «Wir hatten die Möglichkeit, alle unsere internationalen Partner an einem Ort innerhalb von fünf Tagen zu treffen.»

Für ihn haben Messen noch eine Berechtigung, da Uhren ein emotionales Produkt seien und seine Kunden diese gerne direkt sehen und am Handgelenk anschauen.

Messen vor allem für das Netzwerk, nicht für den Verkauf

Dennoch beobachtet Bickel ein Umdenken in den letzten Jahren – die Digitalisierung hat eine negative Konsequenz auf physische Treffen: «Es hat sicher in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden bezüglich Geschäftsreisen. Wichtig ist darum, dass nicht zu viele Formate (Messen) stattfinden, die einfach für bestehende und potenzielle Kunden zu wenig interessant sind.»

Das Umdenken hat Daniel Schluep der Titoni schon gemacht: «Wir können leben ohne Messe.»

Titoni-Patron Daniel Schluep. Tom Ulrich

Auch die Titoni ging schon seit Jahren nicht mehr an die Baselworld:

«Die Messe war wichtig, um Vertreter aus der Branche zu treffen, aber für Verkäufe nicht mehr. Sie war nie matchentscheidend.»

Dass momentan der Kundenkontakt fehlt, sei coronabedingt, und nicht durch das Absagen der Messen.

Produktlancierungen nicht an Messen gebunden

Auch bei Delma merkte Andreas Leibundgut, dass es auch gutging ohne Messe: «Das konnten wir uns gar nicht vorstellen.» Er stellte in den letzten anderthalb Jahren fest, dass Produktlancierungen nicht an Messen gebunden waren. Im Gegenteil sogar: «Wir können selber bestimmen, wann wir was lancieren, können unsere eigenen Events frei gestalten und Medien viel besser erreichen.»

Denn wer beachtet schon die neuen Fliegermodelle einer Delma oder einer Titoni, wenn am Stand nebenan die neue Rolex ausgestellt ist? «Wir gehen etwas unter in den grossen Veranstaltungen. Deshalb fahren wir antizyklisch um diese Events herum», sagt Leibundgut.

Deshalb sei es für ihn auch nicht lebenswichtig, an die Watches and Wonders teilzunehmen. «An der Watches and Wonders dabei zu sein, kostet ein Vermögen.» Er könnte sich aber vorstellen, falls das Event mal physisch in Genf stattfinden sollte, in der Nähe der Messe ein Hotel zu buchen.

Die neue Delma Cayman Field zvg