Wie Uhrenfirmen der Region Grenchen der Pandemie trotzen

Region Grenchen «Ein Lockdown in China ist jeweils sehr einschneidend»: Wie Uhren-KMU aus der Region dennoch der Pandemie trotzen Die Pandemie war ein einschneidendes Ereignis für die Uhrenindustrie mit globalen Absatzmärkten. Doch Veränderungen haben schon vorher eingesetzt. Drei Patrons von Uhren-KMU in der Region berichten. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.01.2022, 12.40 Uhr

Familienfirma: Die Bettlacher Andreas (links) und Fred Leibundgut führen das Uhren-KMU Delma in Lengnau. zvg

Andreas Leibundgut ist operativer Leiter des Uhren-KMU Delma in Lengnau. Die Firma im Besitz einer Bettlacher Familie stellt Uhren im mittleren Preissegment her, als Eigenmarke oder für Dritte. Der junge Uhrenpatron mag sich nicht beklagen: «Natürlich hat die Pandemie alles gebremst, aber uns lief es eigentlich in den vergangenen zwei Jahren insgesamt nicht schlecht, obwohl die Geschäfte je nach Absatzmarkt unterschiedlich verliefen.»