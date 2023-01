Uhrenfirma Spekulationen um Breitling: Bekommt Grenchen eine börsenkotierte Firma? Es wäre das erste Mal Seit einiger Zeit wird spekuliert, wie rasch Breitling-Chef Georges Kern die Firma für die Eigentümer Partners Group fit trimmt für einen Börsengang. Was würde das für den Fiskus in Grenchen und den Kanton bedeuten? Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Über einen Börsengang der Grenchner Uhrenfirma Breitling wird spekuliert. Bild: Oliver Menge

Eine Firma, deren Papiere an der Börse gehandelt werden, geniesst stets einen besonderen Nimbus. Der Geist der freien Marktwirtschaft, des Unternehmertums, auch der Transparenz umgibt die Player, deren Aktien täglich gehandelt werden. Die Anteilseigner, ja die ganze Öffentlichkeit spürt damit in Echtzeit ihren wirtschaftlichen Pulsschlag und fiebert mit.

In Grenchen gibt es etliche Industriebetriebe, deren Mutterfirmen gelistet sind: so die SPI-Firmen Adval Tech, Bobst (ehemals Asitrade), Ypsomed/Ypsotech, natürlich die Swatch Group und auch weitere, internationale Firmen. Doch Hauptsitze von börsenkotierten Unternehmen machen sich im Kanton rar: Schaffner Group in Luterbach und die Von-Roll-Holding in Breitenbach sind die beiden einzigen nach dem Weggang von Swiss Prime Site aus Olten.

Doch glaubt man Spekulationen, könnte in absehbarer Zeit eine weitere dazukommen: die Grenchner Uhrenfirma Breitling. Seit 2017 hat der ehemalige IWC-Chef Georges Kern dort zusammen mit der Investmentgesellschaft CVC das Sagen. Die Marke wurde unter ihm zum Überflieger in der ohnehin krisenresistenten Luxusgüterbranche.

Im Oktober 2021 stieg die Zuger Investmentfirma Partners Group (ebenfalls im SPI gelistet) mit einer «signifikanten Minderheitsbeteiligung» ein. Die Marke Breitling gewann gleichzeitig laufend Marktanteile.

Objekt der Begierde: Aktuelles Modell der Breitling Modellinie Navitimer. Bild: zvg

Kurz vor Weihnachten 2022 gab die Partners Group bekannt, dass sie ihre Anteile erhöht und die grösste Aktionärin wird. Das Finanzportal «Finews» hatte zuvor berichtet, es werde ein Anteil von 50,3 Prozent angestrebt und bis 2027 ein Börsengang geplant. Laut dem Portal «Inside Paradeplatz» gehören inzwischen 70 Prozent von Breitling der Partners Group, 24 Prozent verbleiben bei CVC.

Die Partners Group kommentierte das bis anhin nicht, doch der Spekulationen werden es nicht weniger. Laut einer Schätzung machte Breitling 2021 einen Umsatz von 700 Millionen Franken, der letzte Jahresgewinn wurde auf über 170 Millionen Franken geschätzt. Erklärtes Ziel von Kern ist es, die Milliardenmarke beim Umsatz zu knacken.

Und das mit einer Firma, die laut Solothurner Handelsregister ein Aktienkapital von 250'000 Franken hat. Doch diese Zahl ist anlässlich der erwarteten Wachstumszahlen wenig relevant. Aufhorchen liessen aber die Schätzungen, wonach Breitling einen Wert von 4,2 Milliarden Franken haben soll, wie «Inside Paradeplatz» Mitte Dezember aus Unterlagen der Privatbank UBP zitierte. Zuvor war bereits der Betrag von 3 Milliarden kolportiert worden.

Sind das alles Fantasiewerte? Jean-Philippe Bertschy, Analyst bei der Bank Vontobel und Kenner des Luxusgütermarktes, meint: Nein. «Die Entwicklung bei Breitling ist wirklich beeindruckend, seit Georges Kern mit seinem Top-Team am Werk ist.» Die Marke wachse schneller als der Markt und habe weiterhin intakte Wachstumsaussichten, insbesondere in China, wo Breitling noch nicht so präsent sei.

Breitling-CEO Georges Kern wird von den Investoren viel zugetraut. Bild: Oliver Menge

«Die Ausgangslage war ja eine sehr schwierige, doch die Entwicklung zeigt, dass der Zug in die richtige Richtung abgefahren ist und laufend an Fahrt gewinnt.» Bertschy rechnet für das ganze Geschäftsjahr (per Ende März) mit einem Ebitda von 900 Millionen Franken. Das ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten.

In diesem Lichte sei auch die hohe Bewertung der Firma keineswegs aus der Luft gegriffen. Denn eingepreist ist das Wachstum der zukünftigen Gewinne.

Ein Börsengang (IPO genannt; Initial Public Offering) wäre aber ein grosser Schritt. Im Kanton Solothurn ist so etwas seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen. Es würde bedeuten, dass die Firma viele Angaben zu ihrer Geschäftstätigkeit öffentlich machen müsste.

«Bei einem IPO muss ein Unternehmen einen Jahresabschluss nach einem international anerkannten Rechnungslegungsstandard (IFRS, US Gaap oder Swiss Gaap FER) machen», erläutert Christoph Kaufmann, Leiter des Standorts Grenchen der Wirtschaftsprüfungsfirma BDO. «Investoren analysieren diese Zahlen und ziehen ihre Schlüsse daraus.»

Die Uhrenbranche gilt bisher generell als verschwiegen und auch Breitling gab bis anhin keine solchen Zahlen bekannt.

Für Bertschy ist es denn auch nicht in Stein gemeisselt, dass ein Börsengang wirklich stattfindet. «Wenn sich das Wachstum in den nächsten Jahren bestätigt, so könnte auch ein globaler Luxusgüterkonzern Appetit auf die Marke bekommen.»

Entscheidend für die heutigen Besitzer sei, dass sie ihre Investition mit angemessenem Gewinn wieder veräussern können und so eine ansprechende Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielen. Sei dies durch Börsengang oder Verkauf. Laut «Inside Paradeplatz» vom Dezember bezifferte UBP ein Renditeziel für Drittanleger von 17 Prozent.

Nehmen wir spekulativ an, Breitling ginge wirklich an die Börse. Wie würde da der Fiskus profitieren? «Ein Börsengang für sich selbst führt zu keinen direkten Steuereinnahmen auf Stufe der Staats- und Gemeindesteuern», erklärt Oliver Everts, Leiter juristische Personen im Steueramt des Kantons Solothurn. Der Bund nehme aber die «verhältnismässig geringe» Emissionsabgabe bei der Schaffung neuer Aktien ein.

Die Emissionsabgabe beträgt 1 Prozent des neu geschaffenen Aktienwertes, wobei die erste Million steuerfrei ist. Die ganze Swatch Group etwa, mit zurzeit 7,3 Milliarden Franken Umsatz und 1 Milliarden Franken Gewinn, hat ein Aktienkapital von knapp 118 Millionen Franken. Wie viel Aktienkapital Breitling ausgeben würde bei einem Börsengang, ist völlig offen.

Börsengänge in der Schweiz Laut Angaben des Schweizer Börsenbetreibers SIX Group haben sich seit Anfang 2000 bis 2017 über 120 Unternehmen für eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange entschieden. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Unternehmen, basierend auf dem Schlusskurs des ersten Handelstages, beträgt rund 1,3 Milliarden Franken. Diese Zahlen beinhalten jedoch eine grosse Spannweite an Unternehmen: Der kleinste Börsengang zwischen 2000 und 2017 wies eine Marktkapitalisierung von knapp 40 Millionen Franken und ein Transaktionsvolumen von 18 Millionen Franken auf. Der grösste Börsengang hatte ein Volumen von rund 3,3 Milliarden Franken. Rund ein Drittel der Börsengänge an der SIX Swiss Exchange war eine reine Kotierung, ohne Kapitalaufnahme. Seit 2018 sind weitere 40 Firmen dazugekommen, wobei 2022 mit 14 neuen Kotierungen heraussticht. 2018 waren es zwölf neue Kotierungen, 2019 deren sieben, 2020 lediglich zwei und 2021 fünf. (at.)

Mehr Anhaltspunkte zum Spekulieren bietet der Gewinn von 170 Millionen Franken, der zurzeit Breitling nachgesagt wird. Eine Gesellschaft mit Sitz in Grenchen würde so Gewinnsteuern von 31,6 Millionen Franken zahlen, rechnet Christoph Kaufmann vor (14,4 Millionen Franken direkte Bundessteuer, 8,2 Millionen Franken Kantonssteuern und Gemeindesteuern von 9 Millionen Franken).

Breitling-Chronometrie-Gebäude in La Chaux-de-Fonds. Bild: Keystone

Wenn eine Gesellschaft mehrere Betriebsstätten hat, erfolgt aber jeweils eine interkantonale Steuerausscheidung des Gewinns und des Kapitals. So produziert Breitling seine Uhren in La Chaux-de-Fonds: bei Breitling Chronometrie SA, welche übrigens ein Aktienkapital von 100'000 Franken ausweist.

Überhaupt, so Kaufmann weiter, sei bei Unternehmensgruppen zu berücksichtigen, dass jede Gesellschaft ein eigenes Steuersubjekt ist und lediglich ihren separat erwirtschafteten Gewinn und das eigene Kapital versteuern muss. Und Oliver Everts ergänzt: «Die handelsrechtlichen Einzelabschlüsse der einzelnen Gesellschaften, welche die Grundlage für die Besteuerung bilden, müssen nicht offengelegt werden.»

Der Puls der Wirtschaft: Bildschirm an der SIX Swiss Exchange, aufgenommen in Zürich. Bild: Keystone

Und was, wenn jetzt Breitling von einer anderen Gesellschaft gekauft würde (anstelle eines Börsenganges)? Würde da der Staat beispielsweise Handänderungssteuern der Grundstücke einnehmen? Oliver Everts winkt ab: da es um eine (vermutete) Veräusserung einer Betriebsgesellschaft gehe (also nicht einer Immobiliengesellschaft), sei dieser Verkauf nicht einer Handänderungssteuer unterstellt.

Wie viele Steuern anteilsmässig Breitling heute in Grenchen zahlt und wie viele in La Chaux-de-Fonds, lässt sich nicht eruieren. – «Steuergeheimnis», sagt dazu Grenchens Finanzverwalter David Baumgartner.

