Uhren Wie in einer Garage in Gerlafingen die weltbesten Uhrenmessgeräte erfunden wurden Die Uhrenmessgeräte-Herstellerin Witschi Electronic AG feiert 2022 ihr 75 Jahre-Jubiläum. Der Bedarf an Geräten ist ungebrochen und die Konkurrenz schläft nicht. Aber niemand hat ein so breites Sortiment, wie der weltweite Marktführer aus Büren an der Aare. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das schmale, lange Firmengebäude von Witschi Electronic an der Bahnhofstrasse in Büren ist die ehemalige Uhrenfabrik Hamilton respektive Büren Watch. zvg

Die Qualität von mechanischen Armbanduhren misst sich unter anderem darin, ob sie in jeder Lage gleich schnell ticken. Egal, ob man den Arm hängen lässt, die Uhr horizontal hält, (wie jetzt beim Schreiben auf der Tastatur), ob man schläft oder sich irgendwie bewegt. Die Gangabweichung sollte in jeder Lage innerhalb bestimmter Toleranzen bleiben.

Die Kunst der Uhrmacherin besteht unter anderem darin, das Uhrwerk so einzustellen, dass diese Bedingungen erfüllt werden. Ein unerlässliches Hilfsmittel dafür ist die so genannte Zeitwaage, ein akustisches oder optisches Messgerät, das innerhalb nur wenigen Schlägen der Hemmung feststellen kann, ob die Uhr vor- oder nachgeht.

Bedeutende Uhrenhersteller und Ateliers setzen dabei auf die Geräte der Bürener Firma Witschi Electronic AG. Sie hat für jedes Bedürfnis entstrechende Messgeräte im Programm, vom Amateur-Uhrenliebhaber bis zu industrilellen Anwendungen. Die Geräte werden auch laufend weiterentwickelt. Seit 1977 gibts auch Geräte, die Quarzuhren messen.

Wie alles begann

Firmengründer Paul Witschi. zvg

1947 mietete Gründer Paul Witschi in Gerlafingen eine Garage, um an Messgeräten zu tüfteln. Jeden Morgen fuhr er mit dem Fahrrad von seinem Wohnort Rüttenen in seine Garage, auf dem Gepäckträger stets eine Büchse Ravioli, die ihm seine Frau Rosmarie fürs Mittagessen eingepackt hatte. Sein Ziel schon damals: die besten Uhrenmessgeräte der Welt zu bauen.

Heute, 75 Jahre später, ist Witschi Electronic ist in der Uhrenbranche die qualitativ hochstehende und zuverlässige Partnerin in der Uhrenmessung und bietet laut eigenen Angaben als Einzige das gesamte Produktspektrum an. Dem Kunden steht ein ganzes Witschi-Ökosystem zur Verfügung, mit der Gewissheit, dass ein Gerät zum anderen passt und sämtliche Bedürfnisse abgedeckt werden.

Geräteportfolio von 1977, das Jahr, als das erste Messgerät für Quarzuhren auf den Markt kam.

«Wir können aus unserer Vergangenheit etwas über unsere Zukunft lernen, denn unabhängig von der Technologie oder der Geschwindigkeit der Innovation sind es immer Menschen, die ihren Beruf mit Begeisterung ausführen.», sagt Daniel Hug, Chief Technology Officer von Witschi.

Die Herstellung von Präzisionsmessgeräten und Prüftechnologie für die Uhrenindustrie steht auch heute im Zentrum des Schaffens. Dies umfasst heute sämtliche Messungen und Tests von mechanischen und elektronischen Uhren, wie beispielsweise Messung der Ganggenauigkeit, Prüfung der Dichtigkeit, Messung des Drehmoments oder Magnetismus-Check.

Das Unternehmen legt dabei grossen Wert auf die Pfeiler Swissness (Zulieferer aus der Schweiz) und Unabhängigkeit, und was in der Uhrenbranche besonders wichtig ist: auf Neutralität und Diskretion.

Das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter, bestehende Produkte werden verbessert und neue entwickelt. Die Kunden werden in Marktstudien konkret nach ihren Bedürfnissen und Wünschen befragt und dank den daraus gewonnenen Informationen entstehen neue, auf den effektiven Kundennutzen ausgerichtete Produkte.

WisioScope (Gerät für die kombinierte akustische und optische Messung von mechanischen Uhren).

Die Geräte lassen sich inzwischen in Firmennetzwerke integrieren, die Weiterentwicklung Richtung Cloud-Lösung laufe derzeit auf Hochtouren. Auch ist Witschi Electronic daran, Lösungen mit kabellosen Messgeräten und iOS-Kompatibilität auf den Markt zu bringen.

Nebst der Herstellung und Entwicklung legt das Unternehmen Wert auf einen gut ausgebauten Service und Support. Auf Geräten, die nicht mehr hergestellt werden, garantiert man während 15 Jahren die nötigen Ersatzteile und eine umfassende Servicegarantie.

Mit 65 Mitarbeitenden ist Witschi Electronic eine wichtige Arbeitgeberin in der Region. Dank dem Angebot von Teilzeitarbeit sei vielen Mitarbeitenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich, heisst es.

CEO von Witschi ist Andreas Bläsi, Geschäftsführer seit 1998 und seit 2006 auch Mitinhaber. «Ich liebe die Funktion als CEO und engagiere mich gerne für das Wohl unserer Kunden, die Attraktivität als Arbeitgeberin und die Fairness gegenüber allen Geschäftspartnern.», lässt sich Bläsi in einer Mitteilung zum Firmenjubiläum zitieren.

Dabei setzt man auch auf Nachhaltigkeit. Auf dem Dach des Firmengebäudes, einer ehemaligen Uhrenfabrik, wurden Panels für die eigene Stromproduktion installiert, die gut 50 Prozent des Strombedarfs abdecken. Auf dem Firmenparkplatz stehen drei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.

Proofmaster (Gerät für die Dichtigkeitsprüfung mit vollautomatischem Schliess- und Prüfablauf). zvg

Trotz der weltweit angespannten Lage durch die Pandemie konnte sich Witschi Electronic in den letzten beiden Jahren nicht nur gut halten, sondern auch Investitionen tätigen.

Laut Sebastian Gass, Product Marketing Manager bei Witschi, ist auch das laufende Geschäftsjahr sehr gut gestartet. Man spürt, dass es in der Uhrenindustrie zurzeit wieder rund läuft. Allerdings sei die Zuliefer-Situation teilweise kritisch. «Bestellungen haben wir genügend, aber es kann zu Lieferverzögerungen kommen, erklärt Gass.

Den Kontakt zu den Kunden hat man in den Coronajahren dank elektronischer Kommunikation halten können. Dennoch freut sich Gass, im Juni in Genf an der Fachmesse EPHJ wieder direkte Begegnungen pflegen zu können.

Witschi Electronic schenkte sich und seinen Kunden auf 2022 einen neuen Webauftritt. Das Jubiläum wird an einem Tag der offenen Tür am 3. September gebührend gefeiert.

Meilensteine in der Geschichte von Witschi Electronic: 1947 – Gründung Einzelfirma durch Paul Witschi (Masch. Ing. ETH), mit dem Zweck, Prüfgeräte für mechanische Uhren zu entwickeln.

1952 – Umzug nach Büren an der Aare, die Mitarbeiterzahl steigt von fünf auf rund 65 Personen und bleibt bis heute konstant.

1969 – Paul Witschis Sohn Friedrich (El. Ing. ETH) tritt in die Firma ein.

1977 – Erstes Prüfgerät für Quarzuhren kommt auf den Markt und reiht Witschi bei den führenden Herstellern von Uhrenkontrollgeräten ein.

1980 – Friedrich Witschi übernimmt die Geschäftsleitung.

1988 – Einzug in die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 26 in Büren an der Aare.

1992 – Markteinführung des ersten Dichtigkeitsprüfgeräts.

1998 – Andreas Bläsi übernimmt die Geschäftsleitung.

2006 – Führungswechsel: im Rahmen einer Nachfolgeregelung übergeben die Geschäftsinhaber die Firma an zwei Mitglieder der bisherigen Geschäftsleitung, Andreas Bläsi und Daniel Hug.

2017 – Erster Preis am Innovationswettbewerb der Ausstellung EPHJ (grösste internationale Fachmesse für Hochpräzision).

2022 – 75 Jahre Witschi Electronic AG.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen