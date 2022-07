Uhren Grenchen geht auf einem Zifferblatt um die ganze Welt – wie es dazu kam Bei Uhrensammlern waren Nivada-Uhren stets begehrt. Gerade weil die Marke in der Uhrenkrise unterging. Findige Geschäftsleute haben ihr jetzt neues Leben eingehaucht. Und Grenchen bekommt damit viel Gratiswerbung ohne viel Zutun. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Objekt der Begierde – wieder erhältlich: Nivada Chronomaster Aviator Sea Diver. Charakteristisch ist der pfeilförmige Stundenzeiger. zvg

An die Nivada-Uhren erinnert heute in Grenchen nur noch ein Geschäftshaus an der Marktstrasse, das Nivada-Haus (um zirka 1950 von Carl Burkhard erbaut). Die Uhren der gemäss Grenchner Stadtwiki 1925 von Otto Wullimann, Hermann Schindler und Jakob Schneider gegründeten Firma wurden in einer Fabrik zwischen Bündengase und Viaduktstrasse hergestellt. Andere Quellen im Internet nennen 1879 als Gründungsjahr der Firma. Auf dem einstigen Nivada-Areal stehen heute neue Mehrfamilienhäuser.

In den 1950er-Jahren galten die Taucher- und Fliegerchronografen von Nivada als State of the Art. Sie machten vor allem in den USA Furore und wurden dort zusammen mit der amerikanischen Partnerfirma Croton mit wechselnden Namen und Namenskombinationen vermarktet. Nivada war damals Ausrüster von Antarktis-Expeditionen, die im Rahmen des Geophysikalischen Jahres der UNO durchgeführt wurden.

Opfer der Quarzkrise

Wie bei vielen Uhrenmarken war spätestens bei der Quarzkrise der Lack ab. Die Marke wechselte die Hände und war bis 2020 in mexikanischer Hand und dort nur noch von lokaler Bedeutung. Immer wenn die Uhrenkonjunktur anzieht, werden aber historische Marken neu lanciert.

Taucheruhr Depthmaster. zvg

Grenchen hat nun ein enormes Glück: Von den verschieden Nivada-Zifferblättern, die um die Welt gingen, hat sich ein Pariser Geschäftsmann für den Namen «Nivada Grenchen» entschieden. Unter diesem Label nämlich wurde das einstige Spitzenmodell «Chronomaster» in den USA vermarktet, ein polyvalenter Chronograf mit Stoppfunktionen, Tachymeter, Zeitzonen und Countdown-Funktion im wasserdichten Gehäuse.

Gemäss einem Bericht der «New York Times» vom Februar wurde die Marke diesmal unter dem Label «Nivada Grenchen» neu lanciert. Offenbar sehr erfolgreich. Auf Youtube sind bereits «Unboxing»-Videos zu sehen, Filmchen, in denen Influencer nichts anders machen als Luxusprodukte auszupacken und davon zu schwärmen. 2020 hatte das amerikanische Trendsetter-Portal für Uhren Hodinkee den Craze für «Nivada Grenchen»-Uhren lanciert.

Teilweise mit Vintage-Werken ausgestattet

Die Uhren sind nach wie vor Swiss Made, die neuen haben Sellita-Werke. Laut Werbung werden aber auch Modelle mit Vintage «Valjoux»-Kalibern aus den 1970er-Jahren angeboten, die aufgearbeitet wurden. Diese Uhren, – manche Linien sind schon ausverkauft – kosten 4700 Franken. Einfachere Modelle sind aber auch schon für 650 Franken zu haben. Sogar Modelle mit Handaufzug gibt's.

Dass vor Jahrzehnten produzierte Uhrwerke, die eingelagert wurden, heute wieder aufgefrischt und eingebaut werden, ist laut Edgar Sutter, Uhrenfabrikant und Fourniturensammler aus Bettlach, nichts Aussergewöhnliches. «Ich selbst verkaufe gelegentlich Posten von älteren Uhrwerken, welche dann in aktuelle Modelle eingebaut werden», erklärt er.

Die Beschriftung am Nivada-Haus an der Marktstrasse wurde erst vor ein paar Tagen renoviert Andreas Toggweiler

Diese Werke sind den heutigen Modellen technisch fast ebenbürtig, geniessen aber zudem den Nimbus, aus der «Vorquarz-Ära» zu stammen und sind deshalb als Vintage-Ware sehr gefragt. Sutter erinnert sich überdies, dass er früher für die Grenchner Nivada Terminagen gemacht, d. h. Uhrwerke im Auftrag zusammengesetzt hat.

Die heutige Firma verzeichnet auf der Website eine Tessiner Adresse, ist aber telefonisch nicht erreichbar. Per E-Mail gestellte Fragen blieben unbeantwortet. Im selben Gebäude vis-à-vis dem Bahnhof Chiasso ist eine Firma domiziliert, die laut Tessiner Handelsregister «die Fabrikation und den Handel mit Uhren jeglicher Art» als Firmenzweck deklariert.

Nur im Internet erhältlich

Die Uhren scheinen nur im Internet erhältlich zu sein. Verwendet wird bei den neuen Kollektionen auch der Name Nivada (ohne Grenchen) und das mit einem Schild eingefasste N als Logo, wie es im Heimmarkt früher üblich war. Auch in Europa wurde der Antarktis-Hype seinerzeit mit entsprechenden Modellen beackert, etwa mit geprägten Pinguinen auf dem Boden der Uhrenschale. Heute haben die Uhren glatte Metallböden, wie auf den Videos zu erkennen ist.

Auf dem Nivada-Areal, das Jahrelang brach lag, steht heute eine neue Wohnüberbauung. Oliver Menge

Vintage-Modelle, die tatsächlich noch aus Grenchen stammen, werden im Internet weiterhin gehandelt und kosten zwischen 1700 und 3000 Franken. Weil sie rar sind, wird damit die Grundlage gelegt für die saftigen Margen, die mit den aktuellen Modellen möglich sind.

Hintergrund ist, das die etablierten Produkte der grossen Anbieter wie Rolex und Omega immer teurer und bisweilen auch knapper werden. Das machen sich die Neulancierer zunutze. Unerlässlich ist aber, dass man auf eine dokumentierte Firmengeschichte mit internationalen Sternstunden zurückschauen kann und auf Flaggschiff-Uhren wie die Chronomaster.

Und man muss auch noch etwas Glück haben. Eterna ist der Neustart vor einigen Jahren nicht gelungen. Trotz Kon Tiki und Konsorten. Statt alle Macht ins Marketing zu stecken, und das ist in der Uhrenbranche immer noch wichtiger als die Technik, entwickelte man dort für teures Geld ein neues, prestigeträchtiges eigenes Uhrwerk.

Doch vielleicht klappts beim nächsten Mal. Denn Investitionen in edle mechanische Uhren beginnen sich immer mehr auszuzahlen.

Enicar und Rodania Auch die beiden regionalen Uhrenmarken Enicar (Lengnau) und Rodania (Grenchen) wurden bereits vor einigen Jahren wiederbelebt, haben aber bisher keine Furore machen können wie Nivada Grenchen. Als Juwel gelten die Enicar-Chronografen und Taucheruhren aus «Longeau» (Lengnau). Der seltsame Name ist der Name der Firmengründers Ariste und Emma Racine-Blatt rückwärts gelesen. Die Firma existierte bis 1987 und die Marke wurde danach nach China verkauft. Die heutigen Enicar-Modelle entsprechen eher dem chinesischen Geschmack, sind aber laut Zifferblatt Swiss Made. Die Vintage-Modelle aus der Lengnauer Ära sind sehr gesucht. Rodania ist heute in Grenchen als Heim für Menschen mit schwerer Beeinträchtigung bekannt. Es war einst eine Grenchner Uhrenmarke, die in der Schweiz keine Bedeutung mehr hat. Wohl aber in Belgien, wo sie in den 1950er-Jahren sehr geschätzt wurde. Ein sehr aktiver lokaler Vermarkter, Manfred Aebi, machte die Marke in Brüssel sehr bekannt, etwa als er Radsportlegende Eddy Merckx als Markenbotschafter gewann. Laut Angaben auf der Website wurde die Firma 1995 nach Belgien transferiert und hat 2020 erneut den Besitzer gewechselt. Es werden nach eigenen Angaben Schweizer (Quarz-)Uhrwerke eingebaut (Ronda, ISA). Die Kollektionen sind nach Schweizer Städten benannt und werden über den belgischen Detailhandel vertrieben. Vintage-Rodania-Uhren (z. B. mit Assa-Werken) sind heute kaum mehr auffindbar. (at.; mit Material von WatchWiki.)

