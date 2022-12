Swatch landete 2022 den Marketing Coup des Jahres

Uhren Der Swatch-Hype ist zurück – dank der «MoonSwatch» Die ganze Welt leckt sich die Finger nach einer Swatch-Uhr. Ein Phänomen, das Grenchen vor Jahrzehnten den Wohlstand zurückbrachte, ist wieder da. Doch diesmal ist alles ein wenig anders. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 16.00 Uhr

2022 gab’s wieder einmal einen Publikumshype um eine Swatch Uhr. Die MoonSwatch entstand in Anlehnung an die Omega Speedmaster (hinten). Zvg Swatch

Luxe Consult, ein Branchenportal für die Uhrenindustrie, schätzt, dass die Swatch Group dieses Jahr eine halbe Million Uhren einer einzigen Modelllinie verkaufen wird. Dies vermeldete am 14. Dezember Bloomberg. Dabei geht es um eine Swatch. Und damit um eine industriell gefertigte Quarzuhr.

Dies in einer Zeit, wo derartige Produkte totgesagt wurden, wo ein veritabler Run auf mechanische Uhren der bekannten Luxusmarken abgeht, deren Produkte zurzeit als Occasionen teurer sind als neu. Weil die neuen alle ausverkauft und erst in Jahren lieferbar sind.

Alle Welt stürzt sich bisher auf Uhren einer Handvoll Marken, die als besonders begehrenswert gelten. Allen voran Patek Philippe, IWC oder Rolex. Die Nachfrage, insbesondere der begüterten Schichten, nach werthaltiger Schweizer Handarbeit hat in den letzten Jahren schwindelerregende Ausmasse angenommen.

Bereits Ende November wurde der Rekord der Uhrenexporte vom Vorjahr (wertmässig) übertroffen. Auch die Grenchner Marke Breitling sonnt sich in diesem Megatrend, ja gilt zurzeit als der Überflieger der Branche.

Der Marketing-Coup des Jahres

In diesem überhitzten Umfeld ist der Bieler Swatch Group ein Coup gelungen, der alle gängigen Überlegungen von Branchenkennern kurzum über den Haufen geworfen hat. Und der bis heute nachhallt. Im vergangenen März nämlich lancierten Swatch und Omega, die zum gleichen Konzern gehören, gemeinsam eine Uhr: die MoonSwatch.

Kunden stehen Schlange für die MoonSwatch, Sommer 2022 an der Zürcher Bahnhofstrasse. Andreas Toggweiler

Das Produkt, das der legendären Astronautenuhr Omega Speedmaster nachempfunden ist, schlug weltweit ein wie eine Bombe. Die Fans stürmten die Swatch-Boutiquen, Kolonnen bildeten sich, die Leute campierten vor den Geschäften, nur um sich eine MoonSwatch zu sichern.

Das ganze Jahr über hat Swatch wieder neue Verkaufspunkte eröffnet und das Ganze scheint kein Ende zu nehmen. Neue Swatch Shops wurden etwa in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland und Portugal eröffnet, aber auch in Fernost, darunter allein drei in Japan.

«Wir wussten, dass es ein Erfolg wird», sagt Bastien Buss, Kommunikationschef der Swatch Group, selbstbewusst. «Die Nachfrage nach diesem innovativen Produkt ist geradezu explodiert», bestätigt er. Die elf Modelle der Bioceramic MoonSwatch Kollektion seien derart gefragt, «dass wir die Produktionskapazitäten laufend erhöhen müssen.»

Dieses Video von Swatch zeigt auch Bilder, wie die Uhr von ETA produziert wird. Swatch/youtube

Das ETA-Logo geht wieder um die Welt

Das ist eine gute Nachricht für Grenchen, denn die MoonSwatch wird von der ETA produziert. «Neun Monate nach der Lancierung stehen noch täglich überall Schlangen vor unseren Läden», berichtet der Konzernsprecher. Die Produkte seien jeweils kurz nach der Lieferung schon wieder ausverkauft.

Der Marketing-Scoop, bei dem sich zwei total unterschiedlich positionierte Marken zusammentun, rief im Frühjahr bei Fachleuten zuerst einmal Stirnrunzeln hervor. Kann das gut gehen, wenn sich eine Billigmarke auf Kosten einer Ikone profiliert? Eine «echte» Speedmaster kostet (ab) 6000 Franken, eine MoonSwatch 250 Franken.

Sehr viel Design vom Original: Moonswatch, Swatch x Omega. zvg/Swatch

Heute sind diese Stimmen weitgehend verstummt. Im Gegenteil. Gegen Ende des Jahres werden von Marktbeobachtern, Uhrenportalen und Fachpresse jeweils die Uhren des Jahres erkoren. Die MoonSwatch wird als der unbestrittene Champion gefeiert und lässt dabei alle anderen alt aussehen.

«For a brief moment, the most popular consumer product on Planet Earth was a wristwatch», schreibt das amerikanische Uhrenportal Hodinkee. Allein der Umstand, dass eine «normale» Armbanduhr wieder die Konsumlust der breiten Massen weckt, wird von der Fachwelt mit Erstaunen zur Kenntnis genommen.

Die Uhr des Jahres für viele, statt für wenige

Hodinkee hat am 19. Dezember seine Uhr des Jahres erkoren. Und es war nicht die Jubiläumsausgabe (50 Jahre) der Royal Oak von Audemars Piguet oder die neue Nautilus von Patek Philippe. Sondern eben: die MoonSwatch. – «Die Moonswatch-Kollektion von Omega und Swatch verdient jedenfalls klar den Titel Uhr des Jahres!», schreibt am Tag vor Weihnachten auch der Uhren-Blog der Schweizer Wirtschaftszeitschrift «Bilanz».

Kunden warten in London vor dem Swatch Shop anlässlich der Lancierung im vergangenen März. Yui Mok - Pa Images / PA Images

Aber der Verdacht, dass Swatch damit Omega «kannibalisiert», ist damit nicht vom Tisch. Sogar das unverwechselbare Speedmaster-Logo wird verwendet. Doch Swatch Group-Sprecher Buss dementiert entschieden: Auch die Nachfrage nach gewissen Speedmaster-Modellen sei seit der Einführung der MoonSwatch im März um mehr als 50 Prozent gestiegen und die Verkäufe über alle Modelle hinweg gesehen hätten im zweistelligen Bereich zugelegt.

«Millionen Menschen kennen nun die fantastische Geschichte der Omega Speedmaster. Dies dank dem Mut und der Fantasie von Swatch und Omega, etwas Überraschendes zu tun, das niemand erwartet hat.» Der Erfolg ist also bei beiden Marken sichtbar. Für Buss zeigt sich damit auch ein Erfolg der Vertikalisierung der Produktion und dass es wichtig sei, «in allen Preissegmenten mit starken Marken präsent zu sein.»

Das ETA-Logo geht wieder um die Welt: Rückseite einer «MoonSwatch». zvg/Swatch

Spass am Leben und positive Provokation – die Ingredienzen, welche die Marke Swatch gross gemacht haben, können also wieder einmal ausgelebt werden. Gegen den Trend-Strich gebürstet wird übrigens auch beim Vertrieb: Die Uhr gibt’s nur im Laden zu kaufen, nicht im Internet und jeder Kunde bekommt immer noch nur 1 Stück davon. Das sei Teil der Distributionsstrategie der Swatch Group, erklärt Buss. Man wolle damit die «Bedeutung der physischen Geschäfte» unterstreichen.

Übrigens: Omega lancierte kürzlich eine Speedmaster mit Quarzwerk, welche (unter anderem) die Marszeit anzeigt. Preis 6400 Franken. Und online (zurzeit) auch nicht erhältlich.

