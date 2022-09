Grenchner Feuerwehr zeigte ihr neues Feuerwehrauto

Übung Die Grenchner Feuerwehr zeigte ihre Einsatzbereitschaft – zum ersten Mal seit 2019 Erstmals seit 2019 konnte die Feuerwehr Grenchen wieder eine öffentliche Hauptübung durchführen. Sie zeigte dem Publikum, wie ein zeitgemässer Einsatz bei einem Verkehrsunfall aussieht. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 19.09.2022, 12.00 Uhr

Das Vorgehen bei einem Verkehrsunfall wird demonstriert. Zuerst werden Unfallstelle und Fahrzeug gesichert. at

85 Personen inklusive Jugendfeuerwehr. Das war der Bestand, welcher Feuerwehrkommandant Thomas Maritz dem Stadtpräsidenten zur Feuerwehr-Hauptübung hinter dem Feuerwehrmagazin melden konnte. Erstmals seit drei Jahren durfte auch wieder Publikum dabei sein.

Die Feuerwehr nutzte die Gelegenheit, um ihre neue Ausrüstung zu zeigen, allem voran den neuen sogenannten Rüstwagen, der bereits 2019 beschafft wurde, aber bisher noch nie öffentlich vorgeführt wurde.

Vollgestopft mit Spezialausrüstung

Das Fahrzeug ist vollgestopft mit Spezialausrüstung, hat einen Kran und zwei Seilwinden sowie einen ausfahrbaren Beleuchtungskandelaber und hilft damit, die Grenchner Feuerwehr für alle Eventualitäten zu wappnen. Es kostete rund 540'000 Franken, wobei die Hälfte der Kosten die Solothurnische Gebäudeversicherung übernimmt.

Der 2019 angeschaffte Rüstwagen wurde dem Publikum erstmals vorgestellt. at

Demonstriert wurde ein supponierter Verkehrsunfall. Gleich zwei Fahrzeuge galt es aufzuschneiden und drei Unfallopfer zu bergen. Dabei erfuhr man allerhand Wissenswertes über den modernen Feuerwehralltag. Beispielsweise, dass die Feuerwehr ein Tablet dabei hat mit Konstruktionsplänen aller Automodelle.

Diese «Car Recovery System» genannte Datenbank hilft den Feuerwehrleuten am Unfallort, das schwere Gerät am richtigen Ort anzusetzen oder zeigt Kabelstränge unter Spannung in Elektrofahrzeugen an. «Denn sonst kann es tödlich enden», gibt Maritz zu bedenken.

Selbstschutz der Einsatzkräfte ist wichtig

Dem Selbstschutz der Einsatzkräfte kommt eine hohe Bedeutung zu. So verfügt die Feuerwehr heute über magnetische Schutzmatten, die beispielsweise über scharfe Schnittkanten oder Glasabbrüche gelegt werden können.

Alle Bergungsschritte wurden am Mikrofon vom Kommandanten und den Feuerwehroffizieren Michael Stuber (Vizekommandant) und Christian Schlup erläutert. Danach wurden weitere Gerätschaften im und am neuen Feuerwehrauto vorgeführt sowie ein neu angeschaffter Grosslüfter, der nach Bränden hilft, auch grosse Gebäude effizienter von Rauch zu befreien. Das stattliche Teil macht gehörig Wind und hat rund 110'000 Fr. gekostet.

Der Kranausleger kann für die Bergung von Fahrzeugen eingesetzt werden. at

Auch hier zahlt die SGV die Hälfte: Maritz: «Normal zahlt die Gebäudeversicherung nur 35 Prozent, aber bei Fahrzeugen und Ausrüstung, die auch ausserhalb der Gemeinde zum Einsatz kommen, gilt dieser höhere Beitrag.»

Im Zweiten Teil kam die Jugendfeuerwehr zum Einsatz – sie zeigte eine Einsatzübung mit Personenrettung mit der Drehleiter – und anschliessend wurde dem interessierten Publikum ein Apéro offeriert. Die Pläne für den überfälligen Garderobenausbau im Feuerwehrmagazin konnten ebenfalls begutachtet werden. Denn Frauen gibt's in der Feuerwehr eigentlich schon lange ...

Auch die Jugendfeuerwehr war vor Ort. at

