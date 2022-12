Strato Zoo Grenchen durch Überbauung gefährdet

Über 100 Gitarren Abriss droht: Die einzigartige Instrumentenkollektion des Grenchners Res Kaufmann sucht eine neue Heimat Eine geplante Überbauung bedroht die einzigartige Gitarrensammlung von Res Kaufmann in Grenchen. Er möchte aber mit seinem «Strato Zoo» in Grenchen bleiben. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Strato Zoo» in Grenchen von Res Kaufmann muss voraussichtlich einer Überbauung weichen. zvg

Wie der biblische Jakob hat Res Kaufmann einst sieben Jahre für seinen Schatz gearbeitet. Bei ihm war es keine Schafherde, sondern E-Gitarren, vor allem aus den Sechzigerjahren. Und: Kaufmann wusste nicht einmal, dass er die wertvolle Kollektion Instrumente (die legendären Fender Stratocaster- und Gibson-Gitarren) bekommen würde – bis zu dem Tag, als er sie bekam.

Res Kaufmann. zvg

Heute ist sein «Strato Zoo», wie er die Sammlung nennt, ein lebendiges Museum, das Freaks seltener E-Instrumente für Tonaufnahmen und Musikexperimente aus der halben Welt anreisen lässt. Doch jetzt muss der «Strato Zoo» bald ausziehen, weil sein Haus an der Solothurnstrasse einem Alterswohnungsprojekt an der Girardstrasse weichen soll.

Alles begann mit dem Missverhältnis von Sackgeld und Wunsch, ein Phänomen, das die meisten Kinder kennen. Als Neunjähriger verlor Res Kaufmann, der Sohn des damaligen Grenchner Stadtarchivars, sein Herz an eine Elektrogitarre im Schaufenster des Musikhauses Moser an der Bielstrasse. Der Bub hatte die 80 Franken nicht, um das glänzende Wunderding zu kaufen.

Res Kaufmann hat im «Strato Zoo» in Grenchen eine stattliche Anzahl an Vintage-Gitarren. zvg

Der Faszination der Musikinstrumente erlegen

So verdingte er sich bei Ernst Moser als Laufbursche und Putzkraft am Mittwochnachmittag. Die Gitarre war bald abgezahlt, doch Res Kaufmann mochte sich von der Welt der Instrumente nicht mehr trennen. Die meiste Freizeit verbrachte er im Musikhaus, vertrat bald den Chef im Laden und flickte Instrumente. «Dabei machte Aschi Moser sein Geld hauptsächlich mit Heimorgeln und Auftritten als Tanzmusiker, nicht etwa mit Gitarren», erinnert sich Res Kaufmann.

Doch die Kunden brachten oft alte oder kaputte Instrumente als Zahlung. Die E-Gitarren, zu denen der Geschäftsinhaber am wenigsten Bezug hatte, schob er in eine Rumpelkammer, bis diese mit rund 100 Instrumenten voll war. Da kam der Tag, als Ernst Moser seinen Laufburschen fragte, was dieser als Lohn für sieben Jahre Arbeit wolle.

«Ich wollte die Gitarren. Das hat vielleicht ein Donnerwetter gegeben daheim, als der Chef und ich mit den Instrumenten anrückten. Wir mussten ein zusätzliches Kellerabteil mieten», erzählt Res Kaufmann und lacht. 16-Jährig sei er so in den Besitz von Instrumenten gekommen, die inzwischen rund eine halbe Million Franken Wert haben.

Im Herbst standen die Profile für die geplante Überbauung. Andreas Toggweiler

Tauschen ja, verkaufen nein

Heute ist die Kollektion durch Tauschhandel – «ich verkaufe nie, wenn es sich auf irgendeine Weise vermeiden lässt» – noch beträchtlich gewachsen, von der Anzahl Instrumente her, wie auch im Wert. Nur ein Teil befinde sich an der Hauptstrasse in Grenchen, sagt Kaufmann. Weitere Depots habe er in Holland und den USA.

Experimentieren liegt Res Kaufmann im Blut. Neben Stratocaster-Gitarren hat er noch eine Leidenschaft: bewusstseinserweiternde Drogen. Als junger Mann reiste er mehrfach ins Amazonasgebiet, um die dortigen psychedelischen Substanzen kennen zu lernen. Die Faszination für Pflanzen habe er vom Vater geerbt. Der war begeisterter Botaniker und verbrachte seine Mussestunden in den Wäldern am Jurasüdfuss – mit dem Katalogisieren und Zeichnen von Heilpflanzen; er hatte auf diesem Fachgebiet doktoriert.

Experimente in der Welt der Psychedelik

«Ich war noch nicht im Kindergarten, als ich auf einer Exkursion beinahe eine Handvoll Tollkirschen gegessen hätte. Der Vater hatte es gerade noch verhindern können», sagt Res Kaufmann. Ein paar Jahre später pflanzte er einen Stechapfel auf dem Balkon.

«Als dem Bäumchen immer mehr Blätter fehlten, weil ich damit meine ersten Trips machte, hat mein Vater mir einen dicken Wälzer über heimische Heil- und Giftpflanzen in den Arm gedrückt. Er dachte wohl, wenn er mich von den Experimenten schon nicht abbringen könne, wolle er mir wenigstens das Wissen liefern, worauf ich mich einlasse.»

Jetzt, nach 30 Jahren Mietverhältnis an der Solothurnstrasse 46 – das Haus gehört der Stadt Grenchen, droht der «Strato Zoo» heimatlos zu werden. Anfang August kamen im Rahmen der Mitwirkung zum Gestaltungsplan Bauprofile aufs Dach. «Ich liebe dieses Haus. Die Insel, wahlweise das grüne Haus, so nennen wir es in der Musikerszene – wegen der Weinranken, die es fast komplett überwachsen haben. Ich wollte es immer kaufen, doch die Stadt hatte andere Pläne», sagt Kaufmann.

Dennoch denkt er nicht daran, sich mit juristischen Mitteln gegen die drohende Kündigung zu wehren. «Ich bin nicht der Kämpfertyp, sondern eher wie ein Segelschiff, das sich vom Wind tragen lässt», sagt er.

Res Kaufmann kandidierte auch schon für den Gemeinderat, Aufnahme von 2009. Maddalena Tomazzoli Huber

Kaufmann will mit dem «Strato Zoo» in Grenchen bleiben

Gern würde Kaufmann in Grenchen bleiben. Er ist überzeugt, dass «der ‹Strato Zoo› eine Bereicherung der hiesigen Kulturszene darstellt». Den Passanten ist dieser indessen nicht so sehr ein Begriff im Zusammenhang mit Musik, als vielmehr durch Kaufmanns provokative Schaufenstergestaltung: Nackte Schaufensterpuppen räkeln sich in allen möglichen Posen, aktuell in Hommage ans Woodstock-Festival.

Inzwischen sind die Bauprofile wieder abmontiert worden. Die Nachfrage bei Stadtbaumeister Aquil Briggen ergibt, dass es gegen den Gestaltungsplan keine Einsprachen gegeben hat. Dennoch dürfte es noch einige Zeit dauern, ehe bei Kaufmann die Abrissbagger anrücken. Denn zuerst muss der Regierungsrat den Gestaltungsplan genehmigen; mit Antwort rechnet Briggen in den nächsten paar Wochen. Anschliessend folgt das Baupublikationsverfahren.

Stadtpräsident François Scheidegger fände den Verlust des «Strato Zoos» für Grenchen bedauerlich, wie er auf Anfrage sagt. «Ich hoffe, wir finden an anderer Stelle Raum für das Instrumentendepot.» Die Angestellten auf der Baudirektion machten sich dazu Gedanken, so Scheidegger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen