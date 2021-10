Der Endspurt bei den Bauarbeiten im Stadion neben dem Velodrome Grenchen hat begonnen

Die Stiftung von Peter Buser wurde vor einiger Zeit in einen gemeinnützigen Verein umgewandelt. Elias Meier amtet als Aktuar. Der Verein plant, jährlich ein Musikfestival von Weltklasseformat an einem mondänen Ort durchzuführen, zu dem ein auserlesenes Publikum eingeladen wird. Dazu kommen zwei bis vier kleinere Anlässe für die breite Öffentlichkeit, in denen klassische Musik, Tanz und Literatur zusammengebracht werden. Diese Veranstaltungen würden auch als Sprungbrett für junge Schweizer Künstlerinnen und Künstler dienen, beispielsweise in Form eines Wettbewerbs. Ausserdem fördert der Verein Kultur-, Bildungs- und Umweltschutzprojekte sowie gemeinnützige Institutionen vorwiegend in der Schweiz.