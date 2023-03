TV Grenchen Grenchner Trampolinspringer räumen wieder zehn Medaillen ab Vom Schloss Cup im Kanton Aargau kehrte die Trampolin-Abteilung des TV Grenchen mit zehn Medaillen zurück. 27.03.2023, 19.26 Uhr

Noa Wyss, Ramona Schaad, Cynthia Huber und Luc Waldner (von links). Bild: zvg

Am Wochenende vom 25. und 26. März fand in Möriken-Wildegg der Schloss Cup statt. Neben dem Einzel- gab es hier auch einen Synchronwettkampf. Die Turnerinnen und Turner des TV Grenchen zeigten in beiden Disziplinen tolle Leistungen und holten sich total zehn Medaillen und acht weitere Finalplätze.