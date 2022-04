Turnverein Grenchen Nach intensivem Stadionbau gibt Elias Meier sein Amt ab: Der TV Grenchen sucht nach einem neuen Vereinspräsidenten Elias Meier hat den Vorsitz des Turnvereins Grenchen abgegeben. Er trete zurück, weil das Stadion jetzt fertig sei, erklärt er. Meier plant jetzt ein «Schweizerisches Zentrum für Landschaftsschutz». Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Elias Meier, Vorsitzender Geschäftsleitung des TVG, im Oktober 2021 vor dem neuen Stadiongebäude. Oliver Menge

Elias Meier gab nach vier Jahren als Vorsitzender der Geschäftsleitung beim TV Grenchen sein Amt ab. Er wird als Mitglied des Ressort Stadion das Sanierungsprojekt noch abschliessen und auch neu als Archivar amten. «Leider konnte bisher kein Nachfolger für den Vorsitz bzw. das Präsidium gefunden werden», schreibt der TV Grenchen in einer Mitteilung.

«Ich verbleibe nun in der Stadionkommission als Projektleiter der Buser-Arena. An der GV 2023 wird das Projektteam dann aufgelöst und das Neubauprojekt offiziell ganz und in allen Details vollendet sein», präzisiert Meier auf Anfrage.

«Zweimal täglich auf der Baustelle»

Er habe nebst dem Stadionprojekt auch noch den Verein mit seinen 10 Abteilungen geleitet. «Die letzte Bauphase war sehr anstrengend, da der Projektleiter der Baufirma fristlos entlassen wurde und viele Arbeiten bei mir, dem Architekten und der Geschäftsleitung hängen blieben. Ich war von August bis Dezember 2021 zwei Mal täglich auf der Baustelle und hatte einige Fehler bemerkt, die zum Glück alle behoben werden konnten.»

Die Fehler seien durch den grossen zeitlichen Druck und den Rohstoffmangel entstanden, das Einhalten der Fristen sei auch aufgrund des Wetters für die Baufirma sehr schwierig gewesen.

Meier zeigt sich zuversichtlich, dass der TVG bald einen Nachfolger an der Vereinsspitze finde. Bei ihm seien aufgrund der intensiven Zeit dieser Doppelbelastung «privat und beruflich einige Dinge liegengeblieben», für die er nun mehr Zeit habe.

«Landschaftsschutz erlebbar machen»

Dazu zählt Meier nun ein «Schweizerisches Zentrum für Landschaftsschutz», dem er sich ab 2023 widmen wolle. Konkretes will Meier dazu noch nicht kommunizieren, ausser dies: «Es sind mehrere nationale Organisationen und Gesellschaften beteiligt. Das Ziel ist es, den Landschaftsschutz erlebbar zu machen; analog zu den Naturschutzzentren von Pro Natura am Neuenburgersee und am Aletschgletscher».

Und weiter: »Das Projekt ist in etwa mit dem Grenchner Stadion vergleichbar.» Die Arbeit wird Meier somit nicht ausgehen, zumal er auch das Amt des Vereinsarchivaren übernommen habe.

Es gebe viele Unterlagen aus seiner Amtszeit einzuordnen, aber auch an die glorreichen Zeiten des TV Grenchen zu erinnern: «Der TVG ist ja der erfolgreichste Turnverein der Geschichte, wenn ich richtig recherchiert habe (4-maliger Gewinner des Eidgenössischen Turnfestes in der 1. Stärkeklasse). Daher haben wir auch ein eigenes Stadion, zum Glück ist es jetzt wieder topmodern.»

Eröffnungsfeier nachholen

Auch eine «richtige» Eröffnungsfeier für das Stadion steht noch an: Die Eröffnungsfeier am 4. Dezember 2021 konnte wegen Corona nur mit gut 20 Personen stattfinden. Die offizielle Feier für die Öffentlichkeit, für Sponsoren und die TVG-Mitglieder werde voraussichtlich nach den Sommerferien gemeinsam mit einem kantonalen Wettkampf stattfinden. «Dann sollten auch die letzten Grünflächen fertig und alle Schilder, Bänke, Mülleimer etc. aufgestellt sein« erklärt Meier.

Und last but not least ist Meier auch noch Aktuar und Geschäftsleiter des «Buser World Music Forum» das als Verein organisiert ist und laut Meier gemeinnützig und somit steuerbefreit. Der Verein plane bald den nächsten Anlass, ein Tanzprojekt zum Thema «Wasser» in einem bekannten Hotel in der Schweiz; ausserdem unterstütze er junge Musiker, die in Schulen in der Schweiz Musikprojekte durchführen.

Weiter fördere der Verein verschiedene kleinere und mittlere Naturschutzprojekte und Musik- sowie Kulturveranstaltungen in der ganzen Schweiz finanziell. Meier: «Damit fliessen die mitunter abenteuerlich verdienten Gelder von Peter Buser wieder zurück an die Öffentlichkeit; der Verein akquiriert jedoch auch bereits erfolgreich recht hohe Spenden von Privaten.» Der Verein distanziere sich klar von Busers Weltbild, betont Meier.

Zwei neue Ehrenmitglieder Nach zwei Jahren Corona-Unterbruch konnte die 162. Generalversammlung, an der gemäss einer Mitteilung 52 Mitglieder teilnahmen, wieder physisch stattfinden. Nach dem Rücktritt von Elias Meier werden die laufenden Geschäfte durch die Geschäftsleitung, bestehend aus den bisherigen Mitgliedern mit Geschäftsführer Andy Vogt, Ressortchef und Betriebsleiter Stadion Pesche Rüfli und den Beisitzern Martin Heusser und Theo Schild geführt, welche alle einstimmig wie auch alle weiteren Vorstandsmitglieder und Amtsträger gewählt wurden. Ein grosser Dank ging an die Volontaris, welche im vergangenen Jahr fast 1000 Stunden Fronarbeit in der Buser-Arena geleistet haben. Der TVG umfasst gemäss eigenen Angaben aktuell acht selbstständige Abteilungen und zählt neu 318 Mitglieder, was ein Plus von fünf Mitgliedern bedeutet. Als neue Ehrenmitglieder wurden die beiden Volleyballerinnen Patrizia Reim und Dominique Roth für ihre langjährigen diversen Tätigkeiten, unter anderem als Abteilungsleiterin bzw. Trainerin, ernannt. (avb)

