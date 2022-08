Polizei Grenchen: Brodelnde Gerüchteküche

Transformation Stadtpolizei-Auflösung: Wer lässt in Grenchen die Gerüchteküche brodeln? Wiederholt wurden in Grenchen Gerüchte zur Fusion der Stadtpolizei mit der Kantonspolizei verbreitet. Deuten die Vorgänge auf ein Kommunikationsproblem hin? Ja, sagt ein Experte. Er sieht Probleme bei der obersten Führung. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Stadtpolizei Gebäude an der Simplonstrasse: Die Tage der Grenchner Stadtpolizei sind gezählt. at.

Die Stadtpolizei Grenchen wird im Laufe des Jahres aufgelöst und soll ab Januar 2023 in die Kantonspolizei integriert sein. Gewisse ortspolizeiliche Aufgaben verbleiben aber bei der Stadt.

Der Prozess ging schon im Vorfeld nicht ohne Irritationen und manchmal auch Gehässigkeiten ab. Hauptthema war die aus Sicht von Kritikern fehlende demokratische Legitimation des Aktes.

Seit die politischen Würfel gefallen sind und der Integrationsprozess im Frühjahr Fahrt aufgenommen hat, rissen Indiskretionen nicht ab. Es begann im Mai, als trotz erfolgter Kündigungen noch nicht alle neuen Funktionen im Organigramm klar waren.

Ein ganzes Jahr Kündigungsfrist

Im Lauf der Recherchen dieser Zeitung wurde dabei öffentlich, dass bei der Grenchner Stapo Leute arbeiten, die über eine Kündigungsfrist von nicht weniger als einem Jahr verfügen. Tatsächlich eine knifflige Situation für den Arbeitgeber, der für den ganzen Transformationsprozess ebenfalls ein Jahr anberaumt.

Dann, im Sommer prasselten die Vorwürfe nur so herein, dies als (stets gemäss Informationen eines Insiders) Grenchner Bewerber für den stellvertretenden Postenchef übergangen wurden; ferner wurde das Übertrittsverfahren bzw. die Aufnahmeprüfung ins neue Korps kritisiert und allgemein bemängelt, es werde «gegenüber Grenchnern kein positives Zeichen gesetzt.»

Thomas Zuber, Kdt Kantonspolizei. Bruno Kissling

Kantonspolizei-Kommandant Thomas Zuber zeigt sich erstaunt über diese Vorwürfe. Er kommentiere grundsätzlich nicht Details zum Auswahlverfahren, insbesondere auch wegen der Wahrung der Persönlichkeitsrechte. «Sie können jedoch davon ausgehen, dass wir solche Verfahren professionell, fair und ergebnisoffen durchführen.»

Mehrfach und gleichzeitig informiert

Er habe die beiden Korps mehrfach, direkt und zum selben Zeitpunkt über den Stand des Integrationsprojektes informiert, erklärt Zuber weiter. Und er habe dabei den Eindruck erhalten, dass diese Informationen geschätzt worden seien.

Als dann auch noch das Gerücht verbreitet wurde, wonach Bewerber für einen Job gefragt würden, ob sie bereit wären, «künftig eng mit Robert Gerber (alt Stapo-Kommandant, Anm. d. Red) zusammenzuarbeiten», wurde die Verwirrung nur noch grösser.

Robert Gerber Gemeinderat und ehemaliger Stapo-Kommandant. zvg

Hat etwa Robert Gerber in der neuen Polizei noch eine Funktion? – «Das wäre mir neu», erklärt Gerber (69), selber auf das Gerücht angesprochen, lachend.

«Also keine Angst, ich übernehme keine leitende Funktion bei der Kapo! Aber als Gemeinderat werde ich ein Auge darauf haben, wie die Kapo ihren Job macht.»

Seitens der Stadt sei er Gemeinderat, Mitglied der GRK und Mitglied der Arbeitsgruppe Stapo, die das Projekt bearbeite. «Es kann sein, dass ich auch im nächsten Jahr noch die eine oder andere Lösung erarbeiten helfe, damit die Nachfolgeorganisation bei der Stadt zum Laufen kommt.»

Soweit zu neuen und alten Gerüchten: Gerber und Zuber betonen überdies, dass der Integrationsprozess bisher plangemäss verlaufe – auch zeitlich. Auf die Frage, ob seinerzeit bei der Integration der Stapo Olten die Gerüchteküche auch so stark gebrodelt habe, meint Kapo-Kommandant Zuber: «Das war meines Wissens nicht der Fall, ich betone aber, dass es sich auch um die ersten Grenchner Gerüchte mit Bezug zur Kapo handelt.»

Gerüchte hin – Tatsachen her. Bedeuten diese Vorgänge nicht, dass kommunikativ Sand im Getriebe ist? Für Guy Ochsenbein, Professor und Human-Resources-Experte an der Hochschule für Wirtschaft in Olten, bestehen deutliche Anhaltspunkte dafür.

Dass Gerüchte gestreut werden, etwa von Personen, welche im Auswahlverfahren unterliegen, komme zwar immer wieder vor, deute aber auch auf eine fehlende oder mangelhafte «Kommunikations-Policy». Und wenn dies oft passiere, habe die oberste Führung die Kommunikation offensichtlich nicht im Griff.

«Wenn das Misstrauen allzu gross ist, könnte eine neutrale Mediationsstelle Abhilfe schaffen», rät Ochsenbein weiter.

Die Kommunikation nicht im Griff: Für Zuber ist klar, dass damit nicht die Kapo gemeint sein kann. «Dass Polizisten nicht Interna nach aussen kommunizieren können, versteht sich von selbst», sagt Zuber. Das Kommunikationsverhalten von Personen, die (noch) gar nicht bei der Kapo arbeiten, könne er allerdings nicht beeinflussen.

Fragen lieber direkt besprechen

Was die Ombudsstelle betreffe, meint Zuber, dass allfällige Fragen zum Auswahlverfahren auch direkt besprochen werden könnten und sollten. Er würde sich gegenüber einer Ombudsstelle auch nicht anders, ja sogar zurückhaltender äussern, als wenn er vom Betroffenen direkt gefragt werde. Sofern er denn gefragt werde.

Einem Betroffenen könne man sogar noch individueller Auskunft geben, als über eine dritte Stelle. Die Kantonspolizei Solothurn sei bekannt für ihre kurzen Kommunikationswege.

Bleibt eine letzte Vermutung. Dass die Stadt Grenchen – oder die in Auflösung begriffene Stadtpolizei selber – ein Problem mit der Kommunikation hat, würde die Vorgänge zumindest ein Stück weit erklären. Da sich der scheidende Kommandant – angeblich auf Geheiss – selber nicht mehr öffentlich zum Prozess äussert, suchen sich nun halt «Informationen» – wahre und andere – ihre eigenen Wege.

