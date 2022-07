Grenchen wird zur Tourismus-Destination

Tourismus Grenchen vom Aargauer Tourismusanbieter Twerenbold (wieder-)entdeckt In den nächsten Tagen werden Hunderte Touristen aus der ganzen Deutschschweiz das Grenchner Stadtzentrum bevölkern. Es sind Stammkunden des Aargauer Reisebüros Twerenbold. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 19.07.2022, 18.00 Uhr

Museumsleiter Marco Kropf mit seiner Stadtführungs-Gruppe auf dem Postplatz. Hanspeter Bärtschi

Der Reiseanbieter ist vor allem bekannt durch sein umfangreiches Programm für Flussreisen (Reisebüro Mittelthurgau) auf nahezu allen schiffbaren Strömen Europas oder für kulturelle Themenreisen per Bus. Im Zuge neuer Reisetrends – ausgelöst durch Corona – gibt’s aber neuerdings auch Tagesausflüge mit Reisecars innerhalb der Schweiz. Ganz unter dem Motto: das Gute liegt so nah.

Und an Streichungen von Flügen und Flughafen-Chaos muss man damit sowieso keinen Gedanken verschwenden. «Freuen Sie sich auf einen Tag voller Höhepunkte mit einer Panoramafahrt über den Grenchenberg, einer interessanten Führung durch Grenchen zum Thema Uhrenindustrie – vom Bauerndorf zur Uhrenmetropole und einem fakultativen Mittagessen in Solothurn» – so lautet die Affiche auf der Twerenbold-Website mit den Tagesausflügen dieses Sommers.

20 Abfahrten eingeplant

Die Reise nach Grenchen steht zuoberst und wird zwischen 19. Juli und 25. August nicht weniger als 20 Mal angeboten – mit einer jeweiligen Teilnehmerzahl von bis zu 48 Personen. Das ist massiv mehr als die anderen Tagesausflüge. Eine Reise in den Klosterbezirk St.Gallen hat diesen Sommer fünf Abfahrten, andere Destinationen noch weniger.

Ist Grenchen über Nacht die Trenddestination des Schweizer Tagestourismus geworden? Des Rätsels Lösung hat die Marketing-Abteilung von Twerenbold Reisen: Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Vielreisende des Reisebüros, denen der Tagesausflug nach Grenchen vom Veranstalter als Treuebonus offeriert wird. Gegen eine Jahresgebühr werden nämlich im «Excellence Reiseclub» verschiedene Vergünstigungen und «Goodies» offeriert.

Marktplatz: immer schön dem Schatten entlang. Hanspeter Bärtschi

Das Reisebüro macht zwar keine Angaben über die Belegung der Fahrten oder wie viele Mitglieder der «Excellence Reiseclub» hat, so oder so kann die Stadt Grenchen aber in den nächsten Tagen mit beträchtlichen Touristenströmen rechnen.

Bei Twerenbold seit dem Wakkerpreis auf dem Radar

Eine für Grenchen durchaus neue Situation. Organisierte Reisen in die Uhrenstadt gabs zwar schon 2008 zur Verleihung des Wakkerpreises, schon damals hatte der Anbieter aus Rütihof bei Baden die Uhrenstadt im Programm. Doch seither war Grenchen eher ein Geheimtipp für Naturverbundene, Flugzeugfans und Uhrenliebhaber.

Gerade letztere haben den Stein wieder ins Rollen gebracht. So hat etwa die traditionsreiche Firma Fortis begonnen, bewusst das Segment der Uhren-Enthusiasten in ihr Atelier beim Nordbahnhof einzuladen. Potenzielle Kunden, eben.

Dies wird allerdings beim Tagesausflug nach Grenchen kein Thema sein. Eine Uhrenmanufaktur von innen gibt’s im Package nicht zu sehen. «Wir hätten schlicht zu wenig Zeit dazu», weiss Marco Kropf. In Absprache mit Grenchen Tourismus hat der Leiter des Kulturhistorischen Museums Grenchen die Stadtführungen durch die «Uhrenmetropole» koordiniert.

Dank Funk-Kopfhörern waren alle Erläuterungen gut zu hören. Hanspeter Bärtschi / SZ

Der Nachmittag gehört Solothurn

Denn für den Aufenthalt im Stadtzentrum Grenchens steht lediglich eine Stunde zur Verfügung. Zuvor konnte bereits der Grenchenberg besichtigt werden und nach dem Aufenthalt in Grenchen geht’s weiter nach Solothurn, wo die eher Barock-orientierten Tagesausflügler auch noch auf ihre Rechnung kommen sollen. Allerdings sind sie dort auf eigene Faust unterwegs. Ein Mittagessen in Solothurn kann auf Wunsch vorbestellt werden.

Besuch im Kultur-historischen Museum. at.

Gerne hätten Marco Kropf und Parktheater-Wirt Argim Asani auch noch ein «Uhrmacher-Menu» im Parktheater offeriert. «Vielleicht klappt’s beim nächsten Mal», hofft Kropf. Er hatte auch so einiges zu tun. Insgesamt acht Stadtführerinnen und Stadtführer mussten für die Touren durchs Stadtzentrum organisiert und «gebrieft» werden.

«Wir haben zusammen die Route abgelaufen und schauen, dass wir etwa die gleichen Themen referieren», erklärt Kropf, der gestern eine erste Gruppe durch Grenchen dirigierte. Persönliche Reminiszenzen seien aber durchaus erwünscht.

Das Publikum: Reisefreudige «Golden Ager»

Am Dienstag um 11 Uhr traf der erste Twerenbold-Bus, vom Grenchenberg herkommend beim Parktheater ein. Das Publikum überrascht nicht: Reisefreudige Pensionäre, welche etwas von der Welt sehen möchten und gerne vom Zusatzangebot des Veranstalters Gebrauch machen.

«Bisher kannte ich Grenchen nur von der Swatch-Generalversammlung»,

erklärt ein Herr aus dem Zugerland. Ein anderer war ebenfalls schon im Velodrome – aber um ein Velorennen zu schauen. Beide räumen sie ein, dass sie sonst wohl kaum nach Grenchen gekommen wären. «Die Gastfreundschaft auf dem Untergrenchenberg hat mir sehr gefallen», berichtet ein weiterer Senior, der eigentlich gerne noch die Aussicht von der Wandfluh genossen hätte.

Uhrenfirmen hüben und drüben: Titoni an der Schützengasse. at.

Manche Teilnehmer sind aber nicht mehr gut zu Fuss oder gar mit dem Rollator unterwegs. Ein Thema war auch die Hitze. Twerenbold habe die Gruppen deshalb verkleinert und gleichmässiger auf die verschiedenen Daten verteilt.

Claudia Dahinden als Stadtführerin

Inzwischen hat Chauffeur und Reiseleiter Jörg Berli die Ausrüstung für die Stadtführung ausgeladen: Jeder erhält einen Funkempfänger. Damit sind die Erläuterungen von Marco Kropf und Claudia Dahinden überall hörbar. Die Grenchner Autorin und GT-Kolumnistin («Stadtbummel») hatte gestern ihren ersten Einsatz als Stadtführerin.

Marco Kropf beglückwünscht Claudia Dahinden zu ihrem ersten Einsatz als Stadtführerin. at.

Die Route begann für beide Gruppen im Parktheater. Eine Gruppe bewegte sich im Uhrzeigersinn über die Firma Titoni, den Mazzinipark und die Quartierstrasse zum Marktplatz, die andere Gruppe zirkulierte über die Lindenstrasse, die Absyte (Museum) und die Bettlachstrasse ins Zentrum.

«Die Grenchenbergstrasse hat es schon etwas in sich», berichtet Buschauffeur Berli, nachdem sich die Gruppen auf den Weg gemacht haben. Sein Fahrzeug, 12,9 Meter lang und 18 Tonnen schwer, hat er gut im Griff. Wenn ein Auto entgegenkommt, werde es allerdings anspruchsvoll. Und wenn der Bus kommt erst recht. Das Kreuzen von Bussen ist nur an wenigen Stellen möglich.

Bergstrasse: Bus gesellt sich nicht gern zu Bus

Seinen Kollegen, die in den nächsten Tagen auf den Grenchenberg fahren, rate er jedenfalls den BGU-Fahrplan vorher gut zu studieren.

Auf der Stadtführung, die sich von einem Schattenplätzchen zum nächsten bewegt, bekommen unterdessen die Seniorinnen und Senioren Dinge zu hören, die auch manchen Grenchnern nicht unbedingt geläufig sind. Vom ersten Mehrzweck-Saalbau der Schweiz wird erzählt, von Wohnungsnot, Generalstreik und Mazzini. Und immer wieder von den Uhrenfirmen, und was hinter den stillen, in der Sonne gleissenden Fassaden zu sehen wäre.

Der Car von Twerenbold brachte die Reisenden zum Parktheater. at.

Die Teilnehmenden scheinen mit dem Gebotenen aber zufrieden. «Grenchen hat kein historisches Cachet, aber viele interessante Gebäude», fasst jemand seine Eindrücke zusammen.

Die Fahrt kann auch für Nichtmitglieder gebucht werden zum Preis von 85 Franken (ohne Essen). Verschiedene Abfahrtspunkte je nach Datum.

