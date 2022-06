Machtkampf? Zoff bei den Grenchner Schulen wegen «Tour de Suisse-Marschbefehl» Dass Grenchner Schülerinnen und Schüler am Dienstag die Strassen säumen sollen für die Tour de Suisse, passt vielen Lehrkräften nicht. Wird der Konflikt für die neue Schulleiterin Nicole Hirt zum Machtkampf? Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ziellinie ist bereits markiert. Wie viele Grenchner Schülerinnen und Schüler am Dienstag, 14. Juni, im Brühl die Tour de Suisse begrüssen, ist unklar. at.

Hinter den Kulissen der Grenchner Schulen gabs in den letzten Wochen viele rote Köpfe. Das zeigt sich am intensiven Brief- und Mailverkehr, der von Grenchner Lehrkräften und Schulleitenden produziert wurde. Sogar der Stadtpräsident wurde mit Briefen eingedeckt.

Auslöser war die Geschäftsleitungssitzung der Schulen Grenchen vom vergangenen 4. April. Gesamtschulleiterin Nicole Hirt brachte – nach eigener Darstellung nach Rücksprache mit dem Stadtpräsidenten und unter Einbezug von lokalen OK-Vertretern – die Idee ein, dass die Grenchner Schülerinnen die Rennfahren am Strassenrand anfeuern sollen.

Nicole Hirt, neue Gesamtschulleiterin von Grenchen Zvg

Schon damals waren offenbar nicht alle begeistert, legt Hirt den Verlauf der Diskussion nach entsprechender Anfrage offen. Während die Sekundarschule und das Schulhaus Eichholz die Idee begrüssten, meldeten zwei Primarschulkreise «Bedenken an, es könne Kritik von Lehrpersonen geben, weil die Schule ausfalle».

Doch nach kurzer Diskussion wurde entschieden «dass dieser einmalige Anlass genutzt werden soll und alle Lehrpersonen teilnehmen sollen», wie Nicole Hirt es formuliert.

Kindergarten dispensiert

Damit war Feuer im Dach. Obwohl man diesen «Marschbefehl an alle» bald einmal relativierte. So wurden die Kindergartenkinder dispensiert, da es entlang der Strecke keine Abschrankungen gibt, sondern nur im Zielraum. Später kamen auch ähnliche Bedenken der Lehrpersonen von Erst- und Zweitklässlern. Die Betreuung der Kinder am Strassenrand während der Wartezeit sei fast nicht möglich, klagten sie.

Der Widerstand wurde immer lauter. Mitte Mai intensivierten sich die Diskussionen in zwei Primarschulkreisen. Lehrkräfte schalteten den Lehrerverband LSO ein, der den skeptischen Pädagogen in einem Mail den Rücken stärkte. Er wurde angefragt, ob es sich beim Tour de Suisse-Besuch wirklich um einen schulischen Anlass gemäss Gesamtarbeitsvertrag handle, also, ob er einen Lerninhalt hat oder zur Teambildung beiträgt.

Lehrergewerkschaft stärkte die Kritiker

Die LSO-Einschätzung war offenbar vernichtend: Weder das eine noch das andere könne man beim «Bejubeln der Tour de Suisse» vorbringen. Diese Formulierung machte dann bei den Lehrkräften die Runde.

Da nützte es auch nichts, dass die Sekundarschüler mitmachen, ja sogar am Rahmenprogramm (Schülerrennen) im Zielraum am Dienstagnachmittag starten. Auch die Schulen Bettlach sind mit von der Partie.

Publikum und Fahrer an der Tour des Suisse 2021. Buchli Fotografie / Sam Buchli

Das Misstrauen unter den Lehrkräften wurde immer grösser. «Wir werden missbraucht, um eine Zuschauerkulisse zu bilden, um eine künstliche Velobegeisterung in Grenchen herzustellen», formuliert eine Lehrerin vom Schulkreis Kastels gegenüber dieser Zeitung am Telefon.

«Dabei ist die Tour de Suisse eine Massenveranstaltung mit Fahrzeugen, die mit hoher Geschwindigkeit an den Kindern vorbeifahren. Sollte einem Kind etwas passieren, tragen wir als Lehrpersonen die Verantwortung», erklärt dieselbe Primarlehrerin (3. Klasse) in einem Brief.

Wiedererwägung des Entscheides

Auf dem Pult von Nicole Hirt liegen einige Briefe und Stellungnahmen, in denen es ähnlich tönt. Auf Anraten des Stadtpräsidenten, der jeweils mit Kopien bedacht wurde und bisweilen gar unter Missachtung des Dienstweges direkt angeschrieben wurde, fand anlässlich der Sitzung der Gesamtschulleitung vom 25. Mai ein Wiedererwägen der Situation statt.

Denn am 19. Mai hatte sich auch noch der Elternrat Kastels eingeschaltet. Er teilt die Skepsis der Lehrkräfte.

Inzwischen habe man Rückendeckung vom Volksschulamt erhalten, berichtet Nicole Hirt wiederum, Auch habe die Tour de Suisse Unterlagen für die Schule bereitgestellt. «Themen wie Geschichte, Geografie und Sport werden angesprochen und stellen sehr wohl den in Frage gestellten Mehrwert dar.»

Durchfahrt der Tour de Suisse 2014 in Grenchen. at.

Schliesslich wurde beschlossen, «dass jene Lehrpersonen, die das Risiko der Teilnahme der Klasse nicht tragen wollen, ein Alternativprogramm organisieren».

Arbeit in der Freizeit beklagt

Das beruhigt die skeptische Lehrerin nicht. Sie habe eigentlich frei und müsse nun ihre Kolleginnen und Kollegen bei diesem Alternativprogramm unterstützen. «Und über eine Kompensation dieser Freizeit hat nie jemand etwas gesagt», empört sie sich.

Nicole Hirt verweist hier auf den kantonalen Berufsauftrag der Volksschullehrkräfte. Dieser sieht eine Präsenzverpflichtung an Schulanlässen vor. Hirt: «Lehrkräfte haben zudem sehr viel Spielraum bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit.»

Für Klassen die am Dienstagnachmittag frei haben, entfällt übrigens die Pflicht für eine Teilnahme. Diese wäre freiwillig. «Angemeldet hat sich niemand von meinen Schülerinnen und Schülern», meint die erwähnte Lehrerin. Sie arbeitet seit einem Jahr bei den Schulen Grenchen, hat aber nach eigenen Angaben bereits wieder gekündigt.

OK-Präsident bedauert

OK-Präsident Alex Kaufmann. Bruno Kissling

Der lokale OK-Präsident Alex Kaufmann bedauert die Unstimmigkeiten rund um die Tour de Suisse an den Grenchner Schulen. Direkt habe er keine Rückmeldungen von den Schulen erhalten, respektive nur positive. Es sei schade, dass die Lehrkräfte nicht auch die positiven Seite dieses Events sähen.

Und Nicole Hirt, welche Lehren zieht die neue Grenchner Schulleiterin aus der Sache? «Die Bedenken wurden ernst genommen und es wurden mehrere Kompromisse gesucht und gefunden», erklärt Hirt. «Die Tour de Suisse war an den -Sitzungen der Gesamtschulleitung insgesamt viermal traktandiert», betont sie.

Sie verweist auch auf den Umstand, dass sich nur zwei der vier Schulkreise quergestellt haben, nämlich Kastels und Halden. «Die Schulkreise Sek. und Eichholz nehmen teil, sie setzen den Beschluss der Geschäftsleitung um.»

Auf die Frage, ob das Aufbegehren der Lehrerschaft auch als Machtprobe gegenüber der neuen Gesamtschulleiterin zu verstehen ist, zögert Hirt.«Manche könnten das so sehen.» Das Ganze komme für sie aber aus heiterem Himmel und betreffe ein punktuelles Ereignis. «Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand sich nicht freut, wenn die Tour de Suisse nach Jahrzehnten wieder nach Grenchen kommt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen