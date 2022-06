Tour de Suisse Mit vollem Einsatz voraus: Der Lengnauer Max Kunz engagiert sich von klein auf für den Radsport Seit Jahren ist Max Kunz ein Motor des Grenchner Radsports. Aktuell bei den Schüler- und Handbike-Rennen im Vorprogramm der Tour de Suisse. Die Leidenschaft für den Radsport ist sein Antrieb. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 13.06.2022, 17.50 Uhr

Max Kunz (rechts) beteiligt sich an den letzten Vorbereitungen für die Schüler-Duathlons und das Handbike-Rennen im Vorprogramm des Tour-de-Suisse-Etappenorts Grenchen. Bruno Kissling

Die T-Shirts sind sortiert und paarweise in Säckchen verpackt. Nur die Startnummern fehlen noch. In einem Bürogebäude in der Nähe des Velodromes sind die letzten Vorbereitungen für die Schüler-Duathlons und das Handbike-Rennen in vollem Gange. Das siebenköpfige Organisationsteam um Max Kunz ist davon überzeugt, dass heute Nachmittag alles rundläuft.

Die anstehenden Rennen, die Teil des Vorprogramms der Tour de Suisse sind, lösen bei den Schülerinnen und Schülern regelrechte Begeisterungsstürme aus. Aus den beiden Sekundarschulen in Grenchen und Bettlach meldeten sich zur Freude der Organisatoren rund 100 Jugendliche an. Kunz sagt: «Ich bin von den vielen Anmeldungen sehr überrascht. Damit habe ich nie gerechnet.»

Spass in der Nachwuchsarbeit ist wichtig

Für den pensionierten Lengnauer ist die Arbeit mit Jugendlichen nichts Neues. Denn seit vielen Jahren macht sich der ehemalige Berufsbildner für die Jugendarbeit im Radsport stark. Gemeinsam mit anderen Mitorganisatoren biete er Kurse für 10- bis 18-Jährige im Velodrome an. «Ich vermittle den Jüngsten das Bahn-Abc», sagt er. Im Rahmen dieser Tätigkeit organisierte Kunz mit seinen Mitstreitern schon diverse Rennen. Davon können sie nun profitieren.

Die Einsteiger-Gruppe des Trainingsstützpunktes in Grenchen beim wöchentlichen Techniktraining mit dem Bahnvelo. zvg

Sowohl als Trainer als auch als Mitorganisator der anstehenden Rennen stellt sich Kunz in den Dienst des Radsports. Er möchte seine Leidenschaft der heutigen Jugend weitervermitteln. «Wichtig ist mir, dass der Spass im Vordergrund steht.»

Für Kunz und seine sechs Mitorganisatoren war klar, dass sich alle Schülerinnen und Schüler beim Rennen messen können. «Wir suchten nach einer Disziplin, die nur an ein intaktes Alltagsfahrrad gebunden ist», erklärt Kunz. So habe sich der Duathlon ergeben. Die eine Person fährt Rad, die zweite läuft. Die beiden Sekundarschulen in Grenchen und Bettlach trugen das Projekt von Beginn an mit.

Die Idee des dritten Rennens stammte nicht vom Organisationskomitee selbst. Der ehemalige professionelle Rollstuhlrennfahrer Heinz Frei brachte sie ein. Mit einem Handbike-Rennen möchte er den Paraplegikern in Grenchen ein Schaufenster bieten. «Eine Idee, die wir gerne umsetzten», so Kunz. Leider kollidiert das Rennen mit einem Höhentrainingslager der Kaderathletinnen und -athleten und den Vorbereitungen auf die Schweizer Meisterschaften, sodass nur fünf Teilnehmer am Start sein werden.

Ein Leben lang vom Radsport begeistert

Den grossen Aufwand stemme der Pensionär für den Radsport gerne. «Denn der Radsport begleitet mich bereits ein Leben lang», erzählt Kunz. Als Kind habe er mit dem Radsport begonnen, wo er sich in der Bahn zum Roller und Sprinter entwickelte. Später wechselte er zum Skilanglauf. Jahrelang hat er sich im Skiklub Lengnau und in Les Prés-d’Orvin engagiert und an verschiedensten Volksläufen teilgenommen – unter anderem mehrmals am Engadiner Skimarathon.

Der Engadiner Skimarathon an dem Max Kunz bereits mehrmals Teilnahm. (Symbolbild 2019) Andy Mettler

Dem Radsport kehrte er jedoch nie den Rücken. Wegen seiner beiden sportlich aktiven Kindern rutschte er beim Radsport und Skilanglauf in die Position des Trainers. Diese Funktion übt er seither im Radsport voller Begeisterung aus. «Mein Ziel ist es, die Faszination für den Radsport beim Nachwuchs zu wecken», sagt der Lengnauer.

Selbiges erhofft er sich von den Tagen, an denen die Tour in Grenchen einen Halt einlegt. Obschon er sich sehr auf die Zieleinfahrt als Tageshighlight freue, liege sein Fokus auf den Rennen am Nachmittag. «Der Duathlon soll den Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.» Erreichen sie dies mit einer persönlich guten Leistung, habe sich der Aufwand für diesen einen Tag gelohnt. «Vielleicht darf ich im Anschluss an die Tour de Suisse neue Gesichter im Bahntraining begrüssen.»

