So kommt die Tour de Suisse nach Grenchen

Tour de Suisse Testfahrt auf der Rennstrecke: Endlich kommt Grenchen wieder in den Fokus der Radsportfreunde 1974 war Grenchen letztmals Etappenort der Tour de Suisse. Höchste Zeit, dass das Radrennen wieder mal in der Uhrenstadt Station macht. Die Organisatoren informierte, was am 14. und 15. Juni alles los ist.

Tour de Suisse-Feeling mit Fabian Cancellara, Franco Marvulli und Heinz Frei erleben: OK-Mitglieder, Medienschaffende und Radsportler brechen zur Rundfahrt nach Lommiswil und zurück auf. Bruno Kissling

In 14 Tagen, am 14. Juni, gegen 17 Uhr trifft das Feld der Tour de Suisse in Grenchen ein und erreicht nach einer Zusatzschlaufe nach Lommiswil etwa um 17.20 Uhr das Ziel der dritten Tagesetappe des bekannten Velorennens.

Grenchen wird damit nach langer Zeit wieder einmal Etappenziel, nachdem der Radtross in den letzten Jahren stets vorbeifuhr, wenn die Uhrenstadt überhaupt Teil der Route war.

Plan der Zusatzrunde Grenchen-Lommiswil-Grenchen. OK TdS

«1974 war Grenchen letztmals Etappenort der Tour de Suisse», rief Stadtpräsident François Scheidegger an einer Medienorientierung in Erinnerung. Grenchen habe deshalb rasch zugesagt, als die Organisatoren des Radrennens die Stadt diesbezüglich anfragten.

Wie Grenchen zur Velostadt wurde

Vor 48 Jahren wurde gerade das Coop-City-Hochhaus fertiggestellt und die Swatch war noch nicht erfunden. Doch inzwischen ist viel passiert in Grenchen: Die Firma BMC, ein klingender Name in der Radsport-Szene, wurde gegründet, das Velodrome wurde gebaut und wurde zum «Nationalstadion» der Bahnrad-Szene. Dies umso mehr als auch der nationale Radsportverband Swiss Cycling seinen Sitz und seine Büros im Grenchner Velodrome eingerichtet hat.

«Wir sind inzwischen eine Velostadt geworden», bilanzierte Stadtpräsident Scheidegger denn auch. Und es sei eine Ehre, dass Grenchen wieder einmal Etappenort des Radrennens Tour de Suisse sein dürfe, immerhin eines der weltweit bedeutsamsten Radrennen.

Grenchens Stadtpräsident Francois Scheidegger (stehend) und die OK-Mitglieder Joseph Weibel, Adriana Palermo Amacker, Alex Kaufmann (Präsident) informieren zusammen mit Tourdirektor Olivier Senn (2. von links) über den Etappenort Grenchen. Bruno Kissling

Seit über einem halben Jahr ist ein zwölfköpfiges lokales OK unter dem Vorsitz von Gemeinderat Alex Kaufmann an der Arbeit, damit am 14. und 15. Juni alles nach Plan abläuft. 240 Helferinnen und Helfer werden das OK bei seinen Bemühungen unterstützen, darunter auch rund 90 Freiwillige sowie Polizeikräfte und der Zivilschutz.

«Obwohl wir am Anfang noch nicht so genau wussten, was auf uns zukommt, sind wir zuversichtlich, dass der Event gelingen wird», sagte Kaufmann. Immerhin habe im Velodrome auch schon zweimal die Bahn-Europameisterschaft stattgefunden.

Zu den zahlreichen lokalen Helferinnen und Helfern kommt der 250-Personen starke Tross der Tour de Suisse selber, der mit den rund 170 Fahrern aus 23 Teams vom 11. bis 19. Juni durch die Schweiz unterwegs ist.

«Eine anspruchsvolle Tour de Suisse»

Olivier Senn, Co-Direktor der Tour de Suisse erläuterte die acht Rennetappen zwischen Küsnacht und Vaduz, wo anschliessend auch noch die viertägige Tour de Suisse der Frauen angehängt wird.

«Es wird eine der anspruchsvolleren Tours de Suisse», meinte Olivier Senn. Gerade die Etappe vom 14. Juni, die von Aesch (BL) quer durch den Jura nach Grenchen führt, habe es in sich.

«Wenn die Fahrer gegen 17 Uhr zum ersten Mal in Grenchen eintreffen, haben sie bereits über 3000 Höhenmeter in den Beinen»,

erklärte Senn.

Nach der Jura-Tour über Delémont, St.Ursanne, Bellelay und Tavannes, nähern sich die Fahrer am späten Nachmittag über Vauffelin und Romont der Uhrenstadt, die sie aber nicht übers Chappeli, sondern über Lengnau und die T5 aus Westen erreichen. Die Abfahrt von Romont hinunter nach Lengnau wird den Fahrern einiges an Konzentration abverlangen.

Dann folgt zum Dessert eine Zusatzschlaufe nach Lommiswil und Bellach und danach direttissima über die T5 zurück zum Zielraum in der Brühlstrasse in der Grenchner Sportzone. Diese Schlaufe führt über die Kapellstrasse und die Jurastrasse nach Bettlach und von dort über die Erlimoos- und Brühlstrasse in den oberen Dorfteil von Selzach, wo der Aufstieg nach Lommiswil beginnt.

Supplement von 25 km

Der «Ausflug» Richtung Osten hat eine Länge von 24,8 Kilometern und überwindet weitere 140 Höhenmeter. Die gewundene Strecke hinauf nach Lommiswil ist die letzte Bergankunft des Tages.

«Bergpreis»: Der Tross beim Anstieg nach Lommiswil. Bruno Kissling

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Infoanlasses konnten sich unter der Leitung von OK-Chef Alex Kaufmann mit dem Velo selber ein Bild machen von den letzten Kilometern der insgesamt 191 km messenden Etappe.

«Wir haben uns dafür eingesetzt, dass ein grösserer Teil der Bevölkerung einen Eindruck von der Tour de Suisse erhält»,

erklärte Kaufmann, der selbst oft mit dem Rennrad in seiner Freizeit unterwegs ist.

Als Pacemaker waren auch die ehemaligen Radprofis Fabian Cancellara und Franco Marvulli sowie der erfolgreiche Wasserämter Behindertensportler Heinz Frei dabei, der mit dem Handybike im Velodrome einen sensationellen Stundenrekord von 40,821 km aufgestellt hatte.

Heinz Frei (links), Franco Marvulli und Fabian Cancellara (rechts) an der Medienkonferenz zum Etappenort Grenchen. Bruno Kissling

Sportreporter Dagobert Cahannes interviewte zuvor die Radcracks hinsichtlich ihrer eindrücklichen Palmarès und Tourdirektor Senn fügte am Rande noch an, «dass die Tour de Suisse ihre Postadresse in Grenchen hat.» Nämlich im Velodrome. Sie ist als Verein organisiert und hat heuer mit Primeo Energie einen neuen Hauptsponsor erhalten, der nach zwölf Jahren Vaudoise ablöst.

Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Fanzone auf der Grenchner Brühlstrasse auf ihre Rechnung kommen, findet dort ab 13 Uhr ein Rahmenprogramm statt. Auch für Speis und Trank ist durch einen lokalen Caterer gesorgt.

Ab 15.20 Uhr live im TV

Die TV-Übertragung beginnt um 15.20 Uhr. Dass die Region Grenchen damit weltweit bei Millionen TV-Zuschauern in den Fokus kommt, freut die neue Geschäftsführerin von Grenchen Tourismus, Adriana Palermo. «Wir können uns damit als Stadt und Region mit einem riesigen Sportangebot von der Aare bis in die Jurahöhen profilieren», meinte sie und versprach schmunzelnd auch gleich noch gutes Wetter.

In der Tat ist die Tour de Suisse weltweit die viertgrösste Landrundfahrt und gehört zur UCI World Tour. Die TV-Übertragung erfolgt in mehr als 30 Ländern.

Am Mittwoch, 15. Juni formieren sich die Fahrer übrigens erneut in Grenchen und enteilen um 11 Uhr auf die nächste Etappe. Diese führt von Grenchen über Utzenstorf nach Huttwil und von dort in die Innerschweiz nach Brunnen.

OK-Chef Alexander Kaufmann über die Grenchner Zusatzschlaufe. Dominik Bloch

Die Ratschläge von OK-Chef Alexander Kaufmann zum Zuschauen «Das Fahren der Zusatzrunde war im Sonnenschein und wegen des wenigen Windes sehr angenehm.» So lautet die Einschätzung von OK-Chef Alexander Kaufmann kurz nach deren Befahrung. Kaufmann wurde auf der Zusatzschlaufe durch Medienschaffende und die ehemaligen Radfahrer Fabian Cancellara, Franco Marvulli und Heinz Frei begleitet. Sie bestätigten Kaufmann, dass die 24,8 Kilometer lange Zusatzrunde zum Schluss der Etappe zur Knacknuss werden kann. «Es gibt diverse Partien, die sich zum Angreifen eignen und Fahrer allenfalls versuchen davonzufahren», so Kaufmann. Den Zuschauerinnen und Zuschauern empfiehlt Kaufmann das Rennen im Zielgelände mitzuverfolgen. «Sie fahren bereits ein erstes Mal durch das Ziel, bevor sie auf die Zusatzschlaufe gehen.» Entlang der Zusatzrunde gebe es weitere attraktive Stellen. In Bettlach, Selzach und Lommiswil fahren die Rennfahrer durch Wohnquartiere. «Hier ist das Zuschauen aus den Gärten möglich», so Kaufmann. Besonders interessant sei die Passage in Grenchen auf der T5 zwischen der Löwenkreuzung und der Kapellstrasse kurz vor der Zieleinfahrt. «Ein Ort, an dem die Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durchfahren.» (db)

