Liveticker: Die Tour de Suisse macht Halt in Grenchen

Die beste Sicht auf das Rennen

Den Zuschauerinnen und Zuschauern empfiehlt OK-Chef Alexander Kaufmann, das Rennen im Zielgelände mitzuverfolgen. «Sie fahren bereits ein erstes Mal durch das Ziel, bevor sie auf die Zusatzschlaufe gehen.»

Entlang der Zusatzrunde gebe es weitere attraktive Stellen. In Bettlach, Selzach und Lommiswil fahren die Rennfahrer durch Wohnquartiere. «Hier ist das Zuschauen aus den Gärten möglich», so Kaufmann. Besonders interessant sei die Passage in Grenchen auf der T5 zwischen der Löwenkreuzung und der Kapellstrasse kurz vor der Zieleinfahrt. «Ein Ort, an dem die Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durchfahren.»