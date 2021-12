Vorschau Track Cycling Challenge im Velodrome Suisse in Grenchen

Tissot Velodrome Weltklasse Athleten an der Track Cycling Challenge in Grenchen 170 Athletinnen und Athleten aus 26 Nationen, etliche Medaillengewinner und die gesamte Schweizer Elite messen sich am Wochenende vom 17. und 18. Dezember in Grenchen. André Weyermann 14.12.2021, 05.00 Uhr

Das Elite Team der Schweiz mit Claudio Imhof, Valere Thiebaud, Alex Vogel und Simon Vitzthum in action im Oktober 2021. Peter Klaunzer / KEYSTONE

An der Track Cycling Challenge, einem Event der höchsten Stufe des internationalen Radsportverbandes UCI, sind am 17. und 18. Dezember im Grenchner Tissot Velodrome über 170 Athletinnen und Athleten aus 26 Ländern am Start. Dabei wird die gesamte Schweizer Elite mit den EM-Helden Claudio Imhof, Alex Vogel, Valère Thiébaud und Simon Vitzthum auf starke ausländische Konkurrenz treffen.