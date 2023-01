«3500 zusätzliche Übernachtungen» für die Region Grenchen dank der Rad-Europameisterschaft

Und die Schweizerinnen und Schweizer? Da darf man sich vor allem auf Marlene Reusser freuen. Die Olympiazweite im Einzelzeitfahren auf der Strasse will nun auch auf der Bahn reüssieren und ist in der Einerverfolgung ein heisses Eisen und Medaillenkandidatin. Routinier Claudio Imhof seinerseits scheint nach einer schweren Verletzung anfangs 2022 wieder in Höchstform zu sein. Das beweist sein grandioser Sieg an der prestigeträchtigen «Track Champions League» im vergangenen Dezember im Trikot des Tissot Velodromes. Der Routinier hat an beiden bisherigen Europameisterschaften in Grenchen reüssiert mit Bronze (2015) im Punktefahren, Silber mit der Mannschaft und Bronze in der Einzelverfolgung (2021). Elena von Ballmoos und Peter Wirz trauen auch dem kontinuierlich sich steigernden Simon Vitzthum einen Exploit zu. Und natürlich sind sie wie alle Radsportfans gespannt, wie sich der Bahnvierer im starken Feld schlägt. (igu)