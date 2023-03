Grenchner Trampoliner mit erfolgreichem Saisonauftakt

Mit dem 39. Grenchner Cup starteten die Trampolinturner in die neue Wettkampfsaison im Tissot Velodrome in Grenchen. Über 200 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz nahmen am durch die Trampolinabteilung des TV Grenchens organisierten Wettkampf teil und konnten sich Qualifikationen für die Schweizer Meisterschaften holen.

Regionalredaktion Grenchner Tagblatt 07.03.2023, 10.41 Uhr