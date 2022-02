Thurgauer Investoren optimistisch 52 neue Wohnungen? Warum die Überbauung an der Grenchner Schlachthausstrasse nicht mehr vom Fleck kommt Die Bauarbeiten an den drei neuen Mehrfamilienhäusern an der Schlachthausstrasse sind ins Stocken geraten, aber die Thurgauer Investoren sind zuversichtlich, bald alle 52 Wohnungen vermieten zu können. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Die neue Überbauung an der Schlachthausstrasse umfasst 52 Mietwohnungen. Andreas Toggweiler

Eigentlich sollten die ersten Mieter bereits diesen Frühling in die drei neuen Mehrfamilienhäuser an der Schlachthausstrasse einziehen. Doch wer an den drei Gebäuden an prominenter Lage vorbeigeht, der sieht auf den ersten Blick, dass die Bauarbeiten an den insgesamt 52 Wohnungen ins Stocken geraten sind.