Rüti b: B - Warum Firma Thommen Furler so viel Steuern bezahlte

Thommen-Furler Steuersegen in Rüti: Es war nicht der Desinfektionsmittelboom Für die Rütiger Chemie- und Recyclingfirma Thommen-Furler verlief das letzte Jahr trotz Investitionsstau erfreulich. Daniela Deck 23.06.2021, 05.00 Uhr

Thommen-Furler half während der Desinfektionsmittel-Knappheit aus. Im Bild Geschäftsführer Franz Christ. Michel Lüthi

Die Überraschung war gross, als die Einwohnergemeinde Rüti den Geldsegen präsentierte: Fast 600'000 Franken Gewinnsteuern mehr als budgetiert lieferten die juristischen Personen der Gemeinde ab. Der Löwenanteil kam von der Firma Thommen-Furler. Im laufenden Jahr scheint sich der Trend bei der Firma fortzusetzen. Denn mit der Pandemie hat das gute Ergebnis nur indirekt zu tun; Thommen-Furler beliefert besonders die Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie und diese Branchen laufen auf Hochtouren.

Um es gleich vorwegzusagen: Es war nicht der Desinfektionsmittelboom, wovon Rüti profitiert hat. Vielmehr hat die Gemeinde einen Nutzen aus einem Manko: Krisenbedingt hat sich die Genehmigung der Überbauungsordnung «Industrie Ost» verzögert und so mussten bei Thommen-Furler Investitionen verschoben werden.

6000 Tonnen Ethanol gebunkert

Für die Ethanol-Lieferantin Alcosuisse, die seit vier Jahren zu Thommen-Furler Group gehört, war die Handhygiene kein grosses Geschäft. Als es im März letztes Jahr bei der Versorgung mit Desinfektionsmitteln stockte, sprang Thommen-Furler in die Bresche und fertigte für ein halbes Jahr aus dem Alkoholvorrat der Alcosuisse je ein Mittel für die Hand- und die Flächendesinfektion; in ihren Sicherstellungslagern sind für den Krisenfall 6000 Tonnen Ethanol gebunkert. Unter welchen Bedingungen der Vorrat langfristig in ein Pflichtlagerregime überführt werden soll, damit befasst sich aktuell die Bundesverwaltung.

Handhygiene: Überbrückung geleistet für Industrie

Geschäftsführer Franz Christ erklärt:

«Normalerweise produzieren wir keine Desinfektionsmittel. Doch am Anfang der Pandemie wurde die Industrie, die dafür zuständig ist, durch die Knappheit bei den Gebinden aufgehalten.»

Thommen-Furler lieferte das Desinfektionsmittel in Kanistern aus, Grossverteiler und Apotheken füllten es in alle möglichen Flaschen um.

Christ nimmt an, dass gewisse Verkäufer anschliessend bei den Margen kräftig zulangten. Diese Vermutung hätten jedenfalls private Testkäufe ergeben, sagt er. «Trotzdem stand der Preisüberwacher bei der Alcosuisse auf der Matte.» Seine Abklärungen hätten jedoch gezeigt, dass die Alcosuisse die Pandemie nicht dazu benutzt hat, die Preise unverhältnismässig anzuheben.

Temporär 1000 Kunden mehr

Die Kundenkartei legte aufgrund der kurzfristigen Verlagerung der Desinfektionsmittel-Beschaffung im März 2020 um 1000 Adressen zu. «Diese Kunden haben sich längst wieder verabschiedet. Sie werden wieder über ihre üblichen Lieferanten mit Desinfektionsmitteln versorgt. Das Jahresergebnis der Alcosuisse ist nur geringfügig besser ausgefallen als – vor der Pandemie – budgetiert», so der Geschäftsführer.

Hoffnung auf die Senkung der Firmensteuern

«Finanziell gesehen ist das letzte Jahr für uns erfreulich gelaufen, aber keineswegs ausserordentlich», bilanziert Christ. Die Zahl der Mitarbeitenden sei stabil geblieben: 350, davon 275 in Rüti. Dass die Firma für die Steuern so tief in die Tasche greifen musste, erklärt er mit einer Abnahme der Investitionen im Vergleich zu den Vorjahren: «Weniger Investitionen bedeuten weniger Abschreibungen und weniger Abschreibungen resultieren in höheren Steuern.» Investiert habe die Firma an ihren Standorten seit 2010 im Schnitt 9 Mio. Franken pro Jahr. Letztes Jahr sei es pandemiebedingt nur ein Bruchteil dieser Summe gewesen.

Per 2021 hat Rüti die Steuern der natürlichen Personen von 1,98 auf 1,88 gesenkt. Christ hofft, dass die Firmensteuern dem Beispiel bald folgen. «Diese Steuern künstlich hochzuhalten, ist unfair und schadet Rüti», ist Christ überzeugt.

Ein neuer Containerterminal für die Bahn

Spätestens ab dem nächsten Jahr soll wieder kräftig investiert werden. Thommen-Furler hat gleich zwei grosse Bauprojekte in der Pipeline, beide am Hauptsitz in Rüti. Es soll eine Container-Bahnumladestation gebaut und somit mehr Verkehr von der Strasse auf die Schiene umgelagert werden. Zudem soll die Administration mehr Platz bekommen. Die dafür benötigte Überbauungsordnung hat die Gemeindeversammlung letzten September bewilligt.

Die gelb-grünen Camions von Thommen-Furler sind in der ganzen Schweiz anzutreffen. Hier vor der Filiale in Ziefen.

Juri Junkov

Läuft alles plangemäss, soll das Baugesuch für den Containerterminal samt Lastwagenparkplatz noch vor dem Jahresende eingereicht werden. Das neue Verwaltungsgebäude mit zugehörigem Parkhaus soll nächsten Frühling folgen. Gesamthaft sollen für beide Bauvorhaben gegen 30 Mio. Franken investiert werden. «Wir planen immer zehn Jahre im Voraus. Mit der Entwicklung der Industriezone Ost haben wir 2010 begonnen», sagt Christ. 280'000 Quadratmeter Fläche besitze die Firma landesweit im Eigentum oder Baurecht, rund 70 Prozent davon würden genutzt. Dabei bedeutet Nutzung nicht in jedem Fall Hochbauten. Ein Teil der Lager, besonders für Ethanol, liegt unterirdisch und ist bewaldet.

190 Millionen krisenfester Umsatz

Besonders der Umsatz, aktuell gut 190 Mio. Franken, erweist sich als krisenfest. Die Versorgung der Industrie mit Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und chemischen Spezialitäten ist sehr gefragt. Hand in Hand geht damit die Wiederaufbereitung der Abfallstoffe. Dieses Geschäftsmodell fasst Thommen-Furler unter dem Begriff «ChemCare» zusammen: Versorgen-Unterstützen-Rezyklieren.

95 Prozent aller verwendeten Rohstoffe kommen nach Aussage des Geschäftsführers aus dem Ausland. Um Lieferschwierigkeiten vorzubeugen, setzt Thommen-Furler für jedes Produkt auf mindestens zwei Lieferanten. «Es gibt Ausnahmen, Produkte, die weltweit nur von einer Firma hergestellt werden, doch das betrifft nicht grosse Posten. Die Reduktion der Beschaffungsrisiken ist für uns und für unsere Kunden zentral», sagt Christ.