Sibylle Baschung: Von Grenchen ans berühmteste Berliner Theater

Theater Sie kommt aus dem Solothurnischen, nun ist sie Chefdramaturgin an einem weltberühmten Theater: Wie Sibylle Baschung in Berlin Karriere macht «Mein Beruf ist kreativ und sehr vielfältig, ich lerne viel und treffe immer wieder spannende Menschen»: Das sagt die gebürtige Grenchnerin Sibylle Baschung, die heute Chefdramaturgin am weltberühmten Theater Berliner Ensemble ist. Susanna Hofer

Sibylle Baschung auf dem Dach des Theaters Berliner Ensemble. Geri Born/Schweizer Illustrierte

Mit viel Leidenschaft und Engagement hat sich Sibylle Baschung an einer der wichtigsten deutschsprachigen Bühnen grossen Einfluss erarbeitet: Sie hat ein gewichtiges Wort mitzureden, zum Beispiel bei der Auswahl der Stücke. Wer ist die Frau, die es so weit gebracht hat?

Sibylle Baschung wurde in Grenchen geboren und ist heute Chefdramaturgin am berühmten Theater Berliner Ensemble. Wer mit ihr über ihren Beruf spricht, hört immer wieder das Wort «Leidenschaft». Und diese Leidenschaft ist selbst durch eine Telefonleitung spürbar und hörbar. «Mein Beruf ist kreativ und sehr vielfältig, ich lerne viel und treffe immer wieder spannende Menschen, mit denen ich zusammen etwas erarbeiten kann, was mir wichtig ist.»

Viel Einfluss auf das Geschehen auf der Bühne

Dramaturgen helfen mit bei der Auswahl der Stücke und der Schauspielerinnen und Schauspieler, sie gestalten das Programmheft und sind bei den Proben dabei, wo zum Beispiel auch Expertinnen und Experten einbezogen werden. Sie haben also zusammen mit den Intendantinnen viel Einfluss.

An ihren Geburtsort Grenchen selber hat Baschung keine Erinnerungen mehr, da sie in Gerlafingen in der Nähe des Bauernhofes ihrer Grosseltern aufgewachsen ist. «Das war schön, sie hatten Hühner und Kaninchen und einen grossen Garten.» Mit sechs Jahren zog die Familie dann nach Lyss, «aber ich würde immer sagen, dass ich aus dem Solothurnischen komme». Die vielköpfige Familie trifft sich zu Weihnachten mit Kindern und Kindeskindern jeweils zum Feiern in einem Restaurant.

Lesen und Vorlesen in einer bibliophilen Familie

Wie kam Sibylle Baschung in die Hauptstadt Deutschlands und zu einem so tollen Engagement? Nebst dem Wort «Leidenschaft» hört man auch immer wieder das Wort «Grossmutter» oder «Mutter». «Meine Mutter hat mir als Kind viel vorgelesen, sie hat mir die Welt der Bücher gezeigt.» Ihre Mutter, eine geborene Walker aus Langendorf, sei sehr interessiert an Kultur, und im Hause Baschung hörte man oft: «Ich bin am Lesen.»

Auf der Vaterseite war dafür die Musik ein grosses Thema. Sibylle Baschung half in der Harmonie Biberist mit der Querflöte aus und spielte auch eine Zeit lang im Aulos-Blasorchester mit.

Die «Heimat» der «Dreigroschenoper» Das Berliner Ensemble zählt zu den renommiertesten und traditionsreichsten Bühnen Deutschlands. Das Theater am Schiffbauerdamm, seit 1954 benannt nach Bertolt Brechts weltberühmter Kompanie, hat als Berliner Ensemble Theatergeschichte geschrieben. Die Arbeit des Ensembles wurde wesentlich durch Bertolt Brecht (1898–1956) geprägt, der als Regisseur und Schriftsteller das Haus zu «seinem» Theater machte. Nach seinem Tode wurde es von seiner Witwe Helene Weigel fortgeführt, die von der Gründung bis zu ihrem Tod 1971 Intendantin des Berliner Ensembles war. Seit der Spielzeit 2017/18 ist Oliver Reese neuer Intendant des Berliner Ensembles, der das Haus mit einem Leitungsteam führt. Im August 2021 hatte eine Neuinszenierung der «Dreigroschenoper» in der Regie von Barrie Kosky Premiere. Es ist die fünfte Inszenierung des Stückes am Schiffbauerdamm seit der Uraufführung im Jahr 1928.

Die Grossmutter ihrerseits sei eine ruhige und bedächtige Frau gewesen. Als Sibylle Baschung ihr sagte, sie wolle zum Theater, verschüttete sie vor lauter Schreck ihren Wein. Doch einige Zeit später rief die Grossmutter sie an und sagte: «Sibylle, wenn du das machen willst, kommt das sicher gut.»

Praktikum am Theater Basel, 15 Jahre in Frankfurt

Baschung machte ihre Matura, studierte dann in Basel Germanistik und Geschichte auf Lehramt. Zugleich machte sie an der Uni in einer Theatergruppe mit. «Doch ich merkte, auf der Bühne stehen will ich nicht.» Sie schloss mit der Bestnote summa cum laude ab, und bei einem Praktikum am Theater Basel entdeckte sie die Dramaturgie. Dort war der damals junge und innovative Stefan Bachmann am Start, «und da hat es mich total reingenommen. Es gab in Basel eine tolle Energie, viele junge Leute mit kreativen Ideen und eine ganz spezielle Atmosphäre.»

Sibylle Baschung, Chefdramaturgin Berliner Ensemble, im historischen Theatersaal. Rudi-Renoir Appoldt

Ende 20 kam Baschung dann nach Frankfurt am Main zum «Schauspiel Frankfurt», wo sie 15 Jahre blieb. Seit 5 Jahren lebt die 50-Jährige nun in Berlin, wo sie mit ihrem Partner auch wohnt, konkret in Berlin-Mitte. Sie hat selber keine Kinder, aber sie pflegt den Kontakt zu ihren Nichten in der Schweiz und geht gerne mit ihnen ins Theater.

Von Lion Feuchtwanger zu August Strindberg

Sie arbeitet am Berliner Ensemble mit vier Dramaturgen und einem Assistenten zusammen. «Ich liebe auch den Kontakt zum Publikum», sagt sie, deren differenzierte Sprache auffällt, was das Gespräch spannend und ergiebig macht. Baschungs letztes grosses Projekt (zusammen mit dem Regisseur Luk Perceval) war eine Bearbeitung des Romans «Exil» von Lion Feuchtwanger.

Thema ist die Frage, was ein Einzelner auszurichten vermag gegen einen faschistischen Staat. Ein nächstes Projekt ist Strindbergs «Totentanz»; eine bösartige Komödie über ein Paar, das sich partout nicht lösen kann von seinen eingeübten Machtspielen.

«Es ist in diesem Beruf schwer, Grenzen zu ziehen», sagt Sibylle Baschung zum Schluss, «aber das macht ihn ja so spannend.»

