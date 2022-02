Theater Die Grenchner Schopfbühne ist zurück aus der Corona-Zwangspause: Das neue Stück handelt von Bankern Ab Anfang März zeigt die Schopfbühne ihr neues Stück. Es ist von brisanter Aktualität: Zu sehen ist eine turbulente Inszenierung um Missverständnisse und deren Vertuschung. André Weyermann Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

«No Sex please, mir si Swiss Bankers» hält viele überraschende Begegnungen bereit. Morris Lüthi

Am 3. März feiert das neue Stück «No Sex please, mir si Swiss Bankers» in der Schopfbühne Premiere. «Endlich» werden sich die Freunde des renommierten Amateurtheaters sagen, «endlich», atmet aber vor allem das Team des Bijous mit 64 Plätzen an der Schützengasse auf.

Zwei lange Jahre sind es her, seit die letzte Vorstellung («Du bisch nur zwei Mal jung») über die Bühne gegangen ist, zwei lange Jahre für die Liebhaber des Theaters. Das Team selbst hat sich in der Zwischenzeit an die Ausarbeitung eines neuen Stückes gemacht, hat geschrieben, gelesen, geprobt, oft unter erschwerten Bedingungen, manchmal dezimiert oder gar nicht, weil Corona auch das eine oder andere Ensemblemitglied zu einer Pause zwang.

Zeit vor Handy und bargeldlosem Zahlungsverkehr

Nun ist man bereit, die letzten Proben stehen an, an Details wird noch geschliffen.

Das Stück versetzt uns zurück ins Jahr 1976. Morris Lüthi

«No Sex please: We’re British»: Diese spritzige Komödie des Erfolgsduos Anthony Marriott und Alistair Foot aus den 1970er-Jahren hat Benjamin Obrecht, der zusammen mit Liliane Jeannerat die Regie führt, übersetzt und adaptiert:

«Ich habe das Stück in England gesehen, mich beinahe totgelacht, von da an war es mein Herzenswunsch, dieses Musterbeispiel einer Boulevard-Komödie auf unsere Bühne zu bringen.»

Die beiden Regieverantwortlichen versetzen uns ins Jahr 1976, in die Zeit vor Handy und bargeldlosem Zahlungsverkehr.

Checks und Bargeld waren die üblichen Zahlungsmittel. Die Bankangestellten waren einem strengen Moral- und Sittenkodex unterworfen. Es ist eine wunderbare Laune der Zeit, dass die turbulente Inszenierung um Missverständnisse und deren Vertuschung, in welcher auch leicht bekleidete Damen eine Rolle spielen, gerade jetzt wieder von brisanter Aktualität ist.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler machen sich bereit für die Bühne. Morris Lüthi

Lilian Jeannerat und Benjamin Obrecht verfügen als Schauspielende wie als Regieverantwortliche über ein gerütteltes Mass an Erfahrung und landeten bereits mit der Jubiläumsproduktion «Ein Schlüssel für zwei» vor fünf Jahren einen spektakulären Publikumserfolg.

Jetzt fungieren sie wieder nach dem Vieraugenprinzip. «Das hat natürlich Vorteile, andererseits kommt es auch zu Diskussionen, aber Benj und ich fanden immer wieder einen Konsens», erklärt Lilian Jeannerat und würdigt ihren Kollegen mit den Worten:

«Benjs grosse Erfahrung im Theaterspielen und seine Detailtreue spiegelt sich sowohl im Bühnenbild als auch in seiner Art, mit den Protagonisten an Gestik und Betonungen zu arbeiten.»

Der Angesprochene hebt wiederum die Vorzüge seiner Partnerin hervor: «Ich schätze die Zusammenarbeit mit Lilian, weil sie von Natur aus die Fähigkeit mitbringt, die Spielenden mit sanfter Hand zu Spitzenleistungen zu bringen.»

Anfang März geht es wieder los

Bei der Proben-Visite wird uns ein Teil des Programms vorgesetzt, welches in der Kleinstadt Aarau spielt. Die Geschichte um eine falsche, explosiv-erotische Versandladung an die Frau des Ortsfilialleiters einer Grossbank, die entsorgt werden muss – gerade wegen der mehr oder weniger erwünschten Gäste – kommt frisch und spritzig daher.

Gitti Buser hilft, wenn der Text mal noch nicht sitzt. Morris Lüthi

Der Text scheint bereits gut zu sitzen, ansonsten hilft die «gute Seele» Gitti Buser als Souffleuse dezent weiter. Die beiden Regieverantwortlichen halten sich vornehm zurück, schreiten nur punktuell ein, geben gar das eine oder andere Lob weiter. Die nicht ganz leichte «Synchronisierung» der Abgänge und Eintritte in die verschiedenen Zimmer am Spielort klappt und sorgt für viel Situationskomik.

Auch wenn die Regisseurin und der Regisseur naturgemäss noch Steigerungspotenzial sehen, eines ist klar: Die Theaterfreunde aus der Region dürfen sich auf die Aufführungen ab dem 3. März freuen.

