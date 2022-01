Deutschland Nach Polizistenmord: Zwei Männer im Alter von 38 und 32 Jahren festgenommen – Fahndung nach möglichen weiteren Tätern läuft noch

Ein Doppelmord an zwei jungen Polizisten erschüttert Deutschland. Die Beamten wurden nach einer Routinekontrolle mitten in der Nacht per Kopfschuss niedergestreckt. Sieben Fragen und Antworten.