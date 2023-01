Taxifahrer in Grenchen hat in 40 Jahren viel erlebt, hört auf

Taxifahrer Kurt Güggi hört nach 40 Jahren hinter dem Steuer auf – er hat in seiner Zeit als Taxifahrer auch Kurioses erlebt 30 Jahre lang war Kurt Güggi bei der Kehrichtabfuhr, zuletzt als Cheffahrer. Nebenbei - und bis heute war er als Taxifahrer auf Grenchens Strassen unterwegs. Jetzt hört er auch in seinem zweiten Job auf – und blickt zurück. Oliver Menge Jetzt kommentieren 16.01.2023, 11.35 Uhr

Kurt Güggi war nicht nur 30 Jahre lang Fahrer eines Kehrichtwagens in Grenchen, er fuhr nebenher auch Taxi und hört nun nach 40 Jahren damit auf. Oliver Menge

Letzten Montag war Kurt Güggi ein letztes Mal als Taxifahrer unterwegs. Der 69-Jährige – er wird 70 nächsten Monat – hat sich dazu entschlossen, den Beruf an den Nagel zu hängen. 40 Jahre lang war er als Taxifahrer in Grenchen und Umgebung unterwegs. Nicht täglich, denn Güggi war beim Werkhof angestellt und fuhr bis 2017 einen «Ghüderwagen» durch die Stadt, 30 Jahre lang. Den Job als Taxifahrer machte er nur nebenbei, an freien Tagen und am Wochenende.

Kurt Güggi hörte 2017 nach fast 30 Jahren als Kehrichtwagenfahrer auf. Oliver Menge

Nach seiner Pensionierung bei der Stadt mit 64 fuhr er noch zwei Tage die Woche für Jura-Taxi, im letzten Jahr nur noch jeweils am Montag. Jetzt brauche er mehr Zeit für sich und seine Familie.

Auf die Frage, was ihn damals zum Nebenjob motiviert habe, neben seinem regulären Job beim Werkhof, sagt Güggi: «Ich fahre einfach gerne Auto und es kann nicht gross genug sein.» In einem mindestens 8 Meter langen Fahrzeug, einem Amischlitten, einem Car oder Lastwagen, da fühle er sich wohl. Deshalb sei er auch sehr gerne mit dem Kehrichtwagen gefahren.

Beim Taxifahren sei aber der Kontakt zu den Fahrgästen die hauptsächliche Motivation. Kurt Güggi sagt selber von sich, er habe gerne und viel mit den Kundinnen und Kunden «gschpröchlet».

Reich wird man beim «Täxelen» nicht

Der Lohn sei's ganz bestimmt nicht gewesen, sagt Güggi lachend: «Als ich angefangen habe, damals bei Schnyder, hatte ich 6 Franken Stundenlohn und 13,5 Prozent Umsatzbeteiligung. Bei den 10-Stunden-Schichten, die wir damals fuhren, schaute gerade mal gut eine Hunderternote raus – plus Trinkgeld.»

Damals habe er als Anfänger den ältesten Mercedes 200 fahren müssen, einen Diesel mit sicher mehr als einer halben Million gefahrenen Kilometern. «Der kam nicht mal die Kirchstrasse hoch im 2. Gang, wenn ich Passagiere geladen hatte.»

«Trinkgeld gibts auch heute noch, wenn man nett ist mit den Leuten», erklärt Güggi. Aber er sei nicht etwa wegen des Trinkgeldes nett gewesen, betont er. «Ich rede einfach gerne mit den Leuten, ganz besonders auf längeren Fahrten.» Für ihn sei auch immer selbstverständlich, dass man den Leuten helfe, sei es mit ihrem Gepäck, sei es beim Einsteigen, wenn es sich um ältere Fahrgäste handelt, die Hilfe bräuchten.

Vor 38 Jahren hat sich Kurt Güggi dieses Portemonnaie gekauft, das ihn bis zuletzt begleitet hat. Oliver Menge

Die häufigsten und die längsten Fahrten

Meistens sei er in der Stadt Grenchen unterwegs gewesen. «Hier kenne ich auch jedes noch so kleine Strässchen und habe damit schon manche meiner Kundinnen und Kunden verblüfft.» Ein grosser Teil seiner Fahrten führte ihn nach Solothurn, Olten oder Biel, ab und zu habe er Fahrgäste auch nach Basel oder Zürich gebracht.

«Meine längste Fahrt machte ich erst kürzlich, letztes Jahr kurz vor Weihnachten, da brachte ich einen Manager von Bettlach nach Cham. Die Fahrt hat ihn 482 Franken gekostet und ich habe so den Tagesumsatz mit einer Fahrt reingebracht.»

Güggi erinnert sich aber auch an eine andere, lange Fahrt, zumindest von der Dauer her: «Ich hatte eine Stammkundin, eine wohlhabende, ältere Dame, die jeden Freitag mit dem Taxi nach Bern zur Insel fahren wollte, um dort zum Coiffeur zu gehen. Eines Tages bestellte sie mich um 10 Uhr und wir fuhren in den Jura. Sie wollte einfach ein wenig ausfahren, ist hinten im Taxi gesessen, hat mich in Delémont sogar zum Mittagessen eingeladen.» Dies bei laufendem Taxameter, auch während der Mittagspause.

Aber damit noch nicht genug: «Nach dem Mittag ging es weiter durch den Jura, dann über Neuenburg nach Aarberg, wo sie darauf bestand, mir ein Zvieri in der Krone Aarberg zu spendieren.» Güggi hätte um 16 Uhr sein Fahrzeug an den nächsten Fahrer übergeben müssen und musste seinen Chef anrufen, damit dieser ein Ersatzfahrzeug organisierte. «Wir waren erst um 16.30 Uhr zurück und der Ausflug kostete die Dame über 600 Franken, die sie ohne mit der Wimper zu zucken beglich.»

Die kürzeste Fahrt und spezielle Fahrgäste

Seine mit Abstand kürzeste Fahrt hingegen sei schon fast tragisch gewesen: Er habe einer älteren, stark eingeschränkten Dame an der Centralstrasse beim Einsteigen geholfen. Als sie endlich im Taxi gesessen sei und er sie nach dem Fahrziel gefragt habe, habe sie als Adresse das Haus vis-à-vis auf der anderen Strassenseite genannt. «Also machte ich den ‹U-Turn› und half ihr wieder beim Aussteigen.»

Er sei vorwiegend tagsüber Taxi gefahren. Während einer seiner wenigen Nachtfahrten sei etwas Kurioses passiert: «Ich wurde nach Mitternacht auf den Bettleberg gerufen, um dort jemanden abzuholen. Als ich auf das Restaurant zufuhr mit Volllicht, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen: Im Kegel der Scheinwerfer sah ich ein Paar, splitterfasernackt und sturzbetrunken.» Das seien seine Fahrgäste gewesen, die er dann nach Grenchen gebracht habe – angezogen, versteht sich ...

Nach über 3 Millionen gefahrenen Berufskilometern, davon 2 Millionen mit dem Kehrichtwagen – bei dieser Art von Fahrzeugen misst man die Kilometerleistung nach Stunden-Kilometern, weil der Wagen oft steht oder sich langsam fortbewegt –, ist also jetzt Schluss. Güggi hat nach dieser Rechnung die Erde über 66 Mal umrundet. Privat werden wohl noch einige Kilometer draufgepackt, Güggi fährt zu gerne Auto ...

