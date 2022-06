Tag der offenen Tür Das «Netzwerk Grenchen» feiert sein 20-Jahre-Jubiläum und öffnet am Donnerstag seine Türen Am kommenden Donnerstag, 30. Juni, findet beim «Netzwerk Grenchen» ein Tag der offenen Tür statt. Es gibt Einblicke in die verschiedenen Bereiche, z. B. in die Holzwerkstatt oder bei der «Tischlein deck Dich»-Zentrale. Andreas Toggweiler 28.06.2022, 05.00 Uhr

Das Netzwerk Grenchen feiert sein 20-Jahre-Jubiläum. Oliver Menge

Im Oktober 2021 feierte das Netzwerk Grenchen sein 20-jähriges Bestehen. Aus einer Fusion des Vereins «Beschäftigungs- und Weiterbildungsstätte für Arbeitslose» (BWS) mit den zwei ortsansässigen Institutionen «Grenchner Sozialbetriebe» (SIB) und «Atelier Mühle» entstand im Jahr 2001 der juristisch und politisch unabhängige Verein Netzwerk Grenchen, welcher seine Räumlichkeiten im geschichtsträchtigen Gebäude des Ebosa-Areals bezog. Und bis heute dort zu finden ist.

«Der Name ‹Netzwerk› ist im Sinne unseres grossen Netzwerks gleichzeitig Programm», heisst es in einer Mitteilung zu den Jubiläumsaktivitäten, welche wegen Corona verschoben werden mussten. Die Gründung der Sozialfirma ProWork im Jahr 2008, der Aufbau und die Eröffnung von avenir biel-bienne im 2012, die Eröffnung des Programms kaufmännische Praxisfirma Progressio im 2013, die Zusammenarbeit mit «Tischlein deck Dich» im 2015 sowie der Zusammenschluss SDOL und Netzwerk Grenchen im 2019 zeugen von der stetigen Entwicklung und dem beachtlichen Wachstum des Netzwerk Grenchen.

Netzwerk bietet Arbeitsintegration in unterschiedlichen Branchen an. Am Donnerstag ist ein Einblick in die Holzwerkstatt möglich, aber auch bei «Tischlein deck Dich». ck

Gemäss dem Leitbild «Wir agieren mutig und setzen Trends» wurde in der Coronapandemie auf die digitalen Arbeitsmethoden gesetzt – und dies mit Erfolg, wie das Netzwerk schreibt: «Trotz der zwei letzten coronabedingt schwierigen Jahre engagierten sich die Mitarbeitenden stets mit Herzblut und Leidenschaft, die Stellensuchenden (= temporäre Mitarbeitende beim ‹Netzwerk›) mit modernen Arbeitsmethoden und im Homeoffice bei der Stellen- oder Lehrstellensuche professionell zu begleiten und gemeinsam mit ihnen Perspektiven sowie eine adäquate Integrationsstrategie zu entwickeln.»

Reto Kaempfer Kämpfer, Leiter SDOL und Netzwerk Grenchen Oliver Menge

Das Netzwerk Grenchen begleitete und unterstützte im 2021 insgesamt 267 stellensuchende Menschen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt mit Angeboten in verschiedenen Branchen. Der Verein wird zurzeit von Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut geleitet.

Mit Jabil-Chef Sven Zybell, Präsident des Handels- und Industrieverbandes Grenchen und Umgebung, wurde im Mai auch ein Industrievertreter in den bisher eher «behördenlastigen» Vorstand gewählt. Operativer Gesamtleiter ist Reto Kämpfer, in Personalunion mit seiner Funktion als Leiter der Sozialen Dienste Oberer Leberberg SDOL.

«Geprägt durch den Standort am Jurasüdfuss, an der Kantonsgrenze, hat sich das Netzwerk mit einem 360 Grad Einzugsgebiet von rund 50 Kilometern positioniert und verfügt mittlerweile über eine vielfältige Programm-Menükarte, damit jeder Mensch gemäss seinen Bedürfnissen à la carte begleitet werden kann», schreibt Leiter Reto Kämpfer im aktuellen Jahresbericht 2021.

Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen mit Tag der offenen Tür

Am Donnerstag, 30. Juni 2022, feiert das Netzwerk Grenchen sein 20-jähriges Bestehen. Mit dem Tag der offenen Tür von 9.00 bis 14.00 Uhr erhalten alle Interessierten, Familien und Angehörige der temporären Mitarbeitenden und Festangestellten sowie die breite Öffentlichkeit einen Einblick in die Bereiche, Fachabteilungen und «Tischlein deck Dich».

Sei es in einem Workshop, einem Deutschkurs oder direkt bei einem Kundenauftrag in der Holzwerkstatt – die Besucherinnen und Besucher können den Mitarbeitenden bei der täglichen Arbeit in der Begleitung und Unterstützung der temporären Mitarbeitenden über die Schulter schauen. Ein Shuttlebus fährt zu jeder vollen Stunde zum «Tischlein deck Dich» an die Neckarsulmstrasse 36 in Grenchen, wo die Gäste einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Lebensmittellagers erhalten und Fragen zum Thema Food-Waste stellen können.

Im Aussenbereich des Ebosa-Areals an der Kapellstrasse gibt es zudem Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten und weitere Informationen rund um das Netzwerk Grenchen.