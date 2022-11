Grenchen: Biogas aus Gülle und Mist

Energie Grenchen: ARA und SWG wollen künftig Biogas aus Gülle und Mist produzieren Die Biogasproduktion in Zusammenarbeit mit der Kläranlage Grenchen ist operativ und bewährt sich laut Angaben der SWG gut. Nun plant die SWG den nächsten Schritt. Hans-Peter Schläfli Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Biogasanlage der SWG bei der Kläranlage wurde 2019 eröffnet. Die SWG hat ein Projekt, um die Gasproduktion mit Hilfe der lokalen Landwirtschaft zu verdreifachen. Hanspeter Bärtschi

In einem gemeinsamen Projekt der ARA Regio Grenchen und den SWG ist 2019 auf dem Gelände der ARA Regio Grenchen eine Biogasaufbereitungsanlage entstanden, mit welcher seither aus dem regionalen Abwasser klimafreundliches Biogas gewonnen wird. Die Anlage habe sich bewährt, bestätigt Andreas Saladin, Projektleiter Unternehmensentwicklung der SWG.

Das Biogas aus Abwasser ist eine erneuerbare und klimafreundliche Energie. In Grenchen produzieren Bakterien aus organischen Rückständen im Klärschlamm in zwei Faultürmen Klärgas. Es besteht aus 60 Prozent Methan, dem wichtigsten Bestandteil von Erdgas. Nachdem das Gas von Schwefelwasserstoff, CO 2 und anderen unerwünschten Bestandteilen gereinigt wurde, führen die SWG das saubere Biogas dem normalen Gasnetz zu.

Gas für 210 Haushalte

«Es brauchte einen Moment, bis alles richtig eingestellt war, aber seither funktioniert die Anlage gut und grössere Ausfälle hatten wir keine», sagt Saladin über die Zuverlässigkeit. Die Produktion betrage etwa 11'500 Kilowattstunden (kWh) pro Tag, im Jahr sind das 4,2 Gigawattstunden. «Das entspricht rund 210 Haushalten», liefert er einen Vergleich der Grössenordnung.

Das Biogas wird ins allgemeine Netz gespiesen und dort zur Wärmeerzeugung oder für die Mobilität gebraucht. So kann man zum Beispiel bei der Grenchner Landi Biogas aus der Klärgasanlage tanken. Ist nun die Biogasgewinnung seit dem starken Anstieg des Gaspreises zu einer Goldgrube geworden? Bei den SWG äussert man sich dazu zurückhaltend: «Die Anlage lässt sich unabhängig vom Gaspreis wirtschaftlich betreiben.»

Biogas aus Gülle und Mist

Die Faktenlage spricht aber dafür, dass man mit Biogas tatsächlich Geld verdient. Darauf lassen zumindest die neusten Ideen der SWG schliessen. Das Abwasser werde bereits komplett genutzt, heisst es. Nun sehe man eine neue Möglichkeit zu Erweiterung: «Wir planen nun eine Biogasanlage, in der auch Gülle und Mist aus der Landwirtschaft in der näheren Umgebung verarbeitet werden.»

Die Vorabklärungen seien vielversprechend ausgefallen. Mit Gülle und Mist aus dem Umkreis von rund zehn Kilometern könnte man laut Saladin zusätzlich noch einmal doppelt so viel Biogas produzieren wie bereits heute mit der Klärschlammanlage. «Praktisch wäre es natürlich, wenn die neue Anlage neben die bestehende gebaut werden könnte, weil wir dann bei der Reinigung und Einspeisung des Gases viele Synergien nutzen könnten.»

Neben Biogas werde die neue Anlage auch hochwertigen Dünger für die Landwirte produzieren, der von den Pflanzen leichter aufzunehmen sei als Mist und Gülle.

Anteil von 2,4 auf 8 Prozent steigern

Der Anteil des in Grenchen produzierten Biogases am gesamten vertriebenen Gasvolumen beträgt heute gemäss Angaben der SWG ca. 2,4 Prozent. Mit der neuen Anlage wird der Anteil an Grenchner Biogas auf rund 8 Prozent ansteigen. Langfristig bestehe das Ziel, 100 Prozent erneuerbares Gas zu vertreiben.

