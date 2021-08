Sven Zybell Der neue IHVG-Präsident sieht in einer starken Industrie mehr Chancen als Risiken Sven Zybell heisst der neue Präsident des Handels- und Industrievereins Grenchen und Umgebung (IHVG). Im Interview zeigt er sich überzeugt, dass die Industrie für Grenchen wichtig bleibt. Andreas Toggweiler 21.08.2021, 05.00 Uhr

Präsident des Industrieverbands IHVG Sven Zybell. Er ist Standortleiter Grenchen von Jabil (Produktionseinheit von Synthes/Johnson&Johnson). Hier im Werk in Bettlach. Hanspeter Bärtschi

Was ist Ihre Motivation, das Präsidium des Handels- und Industrieverbands Grenchen zu übernehmen?

Seit meinem Start 2010 im IHVG und als Vizepräsident ab 2013 habe ich, neben dem sehr kollegialen Umgang unter den hochqualifizierten Vorstandskollegen, die diversen Aufgaben, Initiativen und Foren nicht nur sehr interessiert verfolgt, sondern konnte einige Aktivitäten, wie zum Beispiel die IBLive oder auch das Grenchener Wirtschaftsforum, aktiv mitgestalten. Im Sinne einer Nachfolge für Erwin Fischer übernehme ich diese herausfordernde ehrenamtliche Tätigkeit sehr gerne, da es für mich eine Herzensaufgabe ist, den Industrie- und Handelsstandort Grenchen und Umgebung nachhaltig weiterzuentwickeln. Dies beinhaltet eine ökonomische, ökologische als auch soziale Komponente, welche vom Vorstand ganzheitlich betrachtet werden wird. In der verantwortungsvollen Zukunftsgestaltung sehe ich meine persönliche Hauptmotivation.

Im IHVG sind Banken, Bäckereien und Industriebetriebe unter einem Dach. Kann man da allen gerecht werden?

Auch wenn wir tendenziell viele Vertreter und Inhaber von Industrieunternehmen im Vorstand des IHVG haben, so gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Unternehmen als auch ihre Mitarbeiter diverse berufliche und private Anliegen oder auch Herausforderungen haben. Daher sind gerade auch Finanzinstitute oder auch Gewerbedienstleister wie die Gastronomie, Bäckereien, Reinigungsunternehmen, und viele andere mehr sehr wichtige Bestandteile, welche zum Funktionieren aber auch zur Prosperität der gesamten Region beitragen. Dies gilt es auch in den Bestrebungen des IHVG mit zu berücksichtigen, beispielsweise mit der Fachgruppe für Personalfragen, die Ansprechpartnerin für Hilfestellungen unabhängig von der Branche sein kann.

Die Region Grenchen ist nach wie vor stark industriell geprägt. Ist das eher Chance oder Belastung?

Ich sehe es ganz klar als Chance. Durch die sehr guten Leistungen und Resultate der Industrieunternehmen und durch die guten Rahmenbedingungen am Standort Grenchen und im Kanton Solothurn wurden in den letzten Jahren weitere namhafte Unternehmen im Einzugsgebiet zwischen Solothurn und Lengnau angesiedelt. Die positiven Einflussfaktoren auf die angrenzenden Gewerbeunternehmen sind daher eher von Vorteil, auch wenn wir durch die gegenwärtigen Herausforderungen mit COVID sicherlich enorme Anstrengungen zur Erholung bei sehr vielen Betrieben sehen.

Die Industrie scheint sich aber rasch von Corona erholt zu haben. Wie ist die Situation im Detail?

Es ist erstaunlich, wie viele der Unternehmen diese Situation gemeistert haben. Viele Industriebetriebe sind robust und gesund aufgestellt und können die Verluste einigermassen verkraften. Mir ist völlig bewusst, dass es auch diverse Härtefälle gab und gibt, dennoch muss ich der Solothurner Regierung und der Solothurner Handelskammer für die schnelle und unbürokratische Unterstützung u.a. bei der Kurzarbeitsthematik ausdrücklich danken.

Die Stadt Grenchen hat sich in letzter Zeit vermehrt Richtung Wohnstandortförderung orientiert. Wie kommt das in Wirtschaftskreisen an?

Wenn ich zur Arbeit fahre, sehe ich täglich viele Bautätigkeiten in unserer Region, sei es für Industrie, Gewerbe oder auch für Wohnquartiere. Diese Veränderungen sind aus meiner Sicht einerseits für Grenchen notwendig, da wir von Investitionen für die Zukunft sprechen und andererseits sinnvoll, da wir auch weiterhin auf genügend gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind. Diese werden entweder über adäquate Aus- und Weiterbildungen (z.B. Lehrausbildung bzw. HFTM) entwickelt oder über attraktive Wohnmodelle, ich denke an die Initiative Jura-Sonnenseite, für diesen Standort begeistert.

Welche Erwartungen und Wünsche hat der IHVG gegenüber der Stadt und der Öffentlichkeit?

Zusammen mit dem scheidenden Präsidenten Erwin Fischer haben wir schon die enge und offene Zusammenarbeit mit der Stadt Grenchen sowie u.a. auch mit der lokalen Wirtschaftsförderung sehr geschätzt. Die Gespräche mit dem Stadtpräsidenten Francois Scheidegger über die Entwicklung der Stadt Grenchen über einzelne Belange und Anforderungen der Wirtschaft dienten und dienen der Gesamtaufwertung des Standortes. Hier wünsche ich mir als neuer IHVG Präsident weiterhin Kontinuität und gegenseitige Unterstützung für zukünftige Projekte zur Verbesserung für unseren Industrie-, Gewerbe-, Aus- & Weiterbildungs- sowie Wohnstandort Grenchen.