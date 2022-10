Strompreise Mit Information gegen Unmut und Unsicherheit vorgehen: Gemeinden im Gebiet des Stromversorgers Gebnet nehmen sich ein Vorbild an Rüti bei Büren Nach dem Infoabend in Rüti planen weitere Gemeinden, die Einwohnerschaft über den Strommarkt zu informieren. Derweil machen sich die Aktionäre Gedanken zur Zukunft: Ist die Gebnet genügend gross, um am Markt zu bestehen? Daniela Deck Jetzt kommentieren 21.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Rüti haben es die Einwohner und Einwohnerinnen geschätzt, aus erster Hand Information zum Strommarkt zu bekommen. Andere Gemeinden wollen nun dem Beispiel folgen. Pius Amrein

«Ich wünschte, jeder Kontakt mit der Bevölkerung laufe so gut wie in Rüti. Die Debatte verlief sachlich. Die Leute waren froh zu erfahren, wie der Strommarkt funktioniert.» Das sagt Maurizio Pulvirenti, Geschäftsführer des Stromversorgers Gebnet.

Auf Einladung der Einwohnergemeinde stand er der Bevölkerung am 6. Oktober Rede und Antwort. Das Thema: der Strompreis und die Hintergründe zur Erhöhung – bis hin zur Verdoppelung. Fast 60 Personen hatten die Gelegenheit wahrgenommen, sich zu informieren und Fragen zu stellen.

Auch der Gemeindepräsident von Rüti, Theodor Bösiger, ist sehr zufrieden damit, wie die Strompreisinformation abgelaufen ist: «In Rüti hat es Tradition, dass wir die Einwohnerschaft zu wichtigen Themen frühzeitig und umfassend informieren, wie zuletzt bei der Schule, beim Oberstufenzentrum. Wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht.»

Oberwil möchte Härtefälle abfedern

Nun wollen andere Gemeinden, die entweder zum Gebnet-Netzgebiet gehören oder Dienstleistungsgemeinden der Firma sind (siehe Kästchen), die Bevölkerung ebenfalls auf kommunaler Ebene informieren, im Rahmen der anstehenden Gemeindeversammlung oder in einer separaten Infoveranstaltung.

Die Gebnet AG Die Gebnet AG versorgt die Region Bucheggberg mit Strom. Aktionärinnen sind die Gemeinden, die den Strom von Gebnet beziehen. Dabei gibt es zwei Kategorien, Gemeinden im Versorgungsgebiet und Dienstleistungsgemeinden. Für den Stromeinkauf von Gebnet spielt es keine Rolle, zu welcher Kategorie eine Gemeinde gehört. Im Versorgungsgebiet (Gemeinden Buchegg, Lüterswil-Gächliwil, Biezwil, Wengi bei Büren) befindet sich das Stromnetz im Besitz der Gebnet. Bei den Dienstleistungsgemeinden befindet sich das Netz im Besitz der Einwohnergemeinde. Dazu gehören Arch, Rüti, Oberwil, Schnottwil, Diessbach, Rapperswil und Nennigkofen.

Der Gemeinderat Oberwil hat sich für die erste und kürzere Variante entschieden, am 30. November, wie Gemeindepräsident Heinz Hugi sagt, zumal in der Bevölkerung schon viel Wissen zum Problem vorhanden sei. «Das ist eine verzwickte Sache mit dem Strompreis. Der hat im Sommer so verrücktgespielt, dass der Gebnet kaum mehr Zeit blieb, die Aktionäre zu informieren, weil sie sich so schnell für das nächste Jahr eindecken musste.»

Nun will der Gemeinderat Oberwil gemäss Hugi abklären, ob eine Möglichkeit besteht, Härtefälle beim Strompreis abzufedern. Aber mit kurzfristigen Massnahmen allein sei es nicht getan:

«Wir Gemeinden müssen uns auch Gedanken darüber machen, ob die Gebnet künftig am Markt bestehen kann. Sind die Organisationsform und die Grösse noch zeitgemäss?»

Die Gemeinde Buchegg will sich in Sachen Strompreis an Rüti ein Vorbild nehmen. «Wir haben im Gemeinderat diese Woche entschieden, dass wir den Gebnet-Geschäftsführer für eine Informationsveranstaltung einladen», sagt Gemeindepräsidentin Verena Meyer-Burkhard. Bis zur Budgetgemeindeversammlung dauere es angesichts der Brisanz erstens zu lange. Zweitens wolle man sich ausreichend Zeit für das Thema nehmen. Zur Zukunft der Gebnet will sie sich nicht äussern.

Stromkauf für 2023: Die Furcht, leer auszugehen

Gebnet-Geschäftsführer Pulvirenti bestätigt die Eile beim Stromkauf diesen Sommer; per Ende August müssen die Stromversorger der Elcom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) den Preis der Grundversorgung für das kommende Jahr mitteilen:

«Zeitweise haben wir auf zehn Kaufanfragen kein oder nur gerade ein Angebot erhalten.»

Er fügt an, dass man gemäss Beschaffungsstrategie den absehbaren Bedarf für das Jahr 2024 bereits zu 85 Prozent eingekauft habe.

Das Aare-Flusskraftwerk Hagneck konnte sein Potenzial dieses Jahr im Hitzesommer nicht voll ausschöpfen. Daniela Deck

Nach den Erfahrungen im Sommer habe die Gebnet «die bestehende Beschaffungsstrategie geschärft: Wir haben uns für eine Drei-Tranchen-Strategie entschieden: 50, 35 und 15 Prozent», sagt Pulvirenti. Dass für 2024 nur noch die kleinste Tranche offen ist, birgt ein Risiko: Sollte der Strompreis sinken, könnte die Gebnet davon nur noch geringfügig profitieren. Doch mit dieser Unsicherheit sei man im Strommarkt nicht allein.

Warmes Flusswasser liess die Nerven flattern

Die wichtigsten Gründe für die Verwerfungen beim Strommarkt sind bekannt: der teilweise Ausfall der Atomstromproduktion in Frankreich und vor allem die Tatsache, dass Russland am Gashahn dreht.

Denn Gas sei europaweit der entscheidende Faktor in der Stromproduktion, erklärt der Gebnet-Geschäftsführer. Die Einspeisung aus nachhaltigen Quellen wie Fotovoltaik spiele vorerst nur eine geringe Rolle. Bei der Gebnet bewege sie sich im «tiefen einstelligen Prozentbereich».

Weniger bekannt ist gemäss Pulvirenti der Einfluss der Flüsse hierzulande und im restlichen Mitteleuropa. Er sagt dazu:

«Dass die Flusskraftwerke im Hitzesommer mit dem Wassermangel ihr Potenzial nicht ausschöpfen konnten, ist das eine.»

Viel stärker habe der Strommarkt es zu spüren bekommen, dass das Flusswasser auch noch wärmer war als im langjährigen Durchschnitt.

«Dadurch», so Pulvirenti, «konnten die Kraftwerke, die den Grossteil des Stroms produzieren, weniger gekühlt werden und deshalb nur reduziert arbeiten.» Davon seien Kernkraftwerke ebenso betroffen gewesen wie Kohlekraftwerke – «und das hat diesen Sommer am Strommarkt zusätzlich für Nervosität gesorgt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen