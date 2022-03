Zu Besuch bei den Störchen in Altreu

Sympathieträger Hier klappert die Nachbarschaft: Zu Besuch im Storchendorf Altreu Die Störche sind alle schon in Altreu angekommen und nun öffnet auch das Infozentrum Witi seine Türen. Besucherinnen und Besucher erfahren dort alles über die imposanten Vögel, ihren Lebensraum und ihre Reisen. Ein Rundgang. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 11.03.2022, 16.00 Uhr

Die Störche fühlen sich in der Witiebene wohl. José R. Martinez

Storchengeklapper hallt über die Aareebene. «Sie klappern zur Begrüssung, aber auch zur Abschreckung von Feinden», erklärt Renata Gugelmann. Sie habe den Unterschied im Ton aber bis heute nicht herausgefunden, sagt sie und lacht.

Seit 2004 arbeitet die Solothurnerin im Infozentrum Witi in Altreu und organisiert Führungen. Aktuell sind sie und rund 20 weitere Helferinnen und Helfer im Einsatz, um das Zentrum für die Wiedereröffnung am Montag, 14. März, auf Vordermann zu bringen. Viele engagieren sich ehrenamtlich.

Renata Gugelmann engagiert sich seit 18 Jahren für das Infozentrum Witi. José R. Martinez

Im Storchendorf geht aber schon seit Februar die Post ab: Alle Horste sind besetzt. Vergangenes Jahr seien es 58 Nester gewesen, jetzt ein oder zwei Stück weniger. Es kommt vor, dass Nester herunterfallen. «Ein solcher Horst kann über eine Tonne schwer werden», erklärt Gugelmann.

Mit dem Feldstecher beobachtet sie die Tiere in ihren Nestern und in der Luft. «Es ist einfach wunderschön», schwärmt sie. Beim Rundgang durch das Infozentrum wird man selbst mit Argusaugen beobachtet – die Störche behalten die zweibeinigen Gäste im Blick, lassen sich aber von ihnen nicht aus der Ruhe bringen.

Die Tiere, die Jahr für Jahr an ihren Brutort in Altreu zurückkehren, kennen sich und pflegen ein nachbarschaftliches Verhältnis. Doch im Gegensatz zum weitverbreiteten Glaube, ein Storchenpaar sei sich ein Leben lang treu, gibt es regelmässig Partnerwechsel.

Und schon kommt es zu einem Machtkampf auf einem der Dächer: Offenbar hat ein Storch den falschen Horst angeflogen – oder Gefallen an einem anderen Partner gefunden. Prompt wird das Tier vom rechtmässigen Bewohner mit Flügelschlägen und Geklapper vertrieben.

Keine Tarnung nötig

Rein äusserlich sind die Männchen und Weibchen nicht auseinanderzuhalten. «Im Gegensatz zu anderen Tieren müssen sich die weiblichen Störche nicht tarnen», erklärt Gugelmann. Zudem sind bei den Störchen die Männchen und Weibchen gleichermassen am Nestbau und an der Aufzucht der Jungen beteiligt.

Das Storchengeklapper. Béatrice Beyeler

Plötzlich schwellt das Klappern an. Renata Gugelmann richtet ihr Fernglas gen Himmel — und ruft freudig aus: «Da drehen gleich mehrere Störche ihre Runden!» Offenbar sind das aber «fremde» Störche, die sich auf dem Durchflug befinden. Mit blossem Auge sind sie fast nicht zu erkennen.

Gugelmann erklärt: «Störche können bis zu 2000 Meter hoch fliegen. Sie nutzen die Thermik, um fast ohne Flügelschläge gleiten zu können.» Die Flügelspannweite der Tiere beträgt bis zu zwei Meter, sie erreichen ein Gewicht von 3,5 Kilogramm.

Renata Gugelmann erklärt, wie sich die Störche die Thermik zunutze machen. Béatrice Beyeler

Passantinnen und Passanten spazieren am Infozentrum vorbei und beobachten die Tiere. Ein Pärchen öffnet das Tor und will eintreten. «Entschuldigung, wir haben noch geschlossen», sagt Gugelmann. Doch sie müssen sich nicht mehr lange gedulden.

Beliebtes Ausflugsziel

Die 64-Jährige freut sich auf die Eröffnung, die in diesem Jahr vorgezogen wird. Bisher hat das Infozentrum erst um Ostern herum seine Türen geöffnet. «Jetzt endlich wieder eine normale Saison.» Zwar durfte der Aussenbereich des Zentrums auch während der Coronapandemie geöffnet bleiben, doch ohne die Sonderausstellung im Hochstudhaus sei es nicht ganz dasselbe gewesen.

Der Besucherandrang war nichtsdestotrotz gross: Rund 35'000 Gäste haben das Infozentrum in der vergangenen Saison besucht. Renata Gugelmann erklärt sich das so: «Das Interesse an der Natur steigt merklich und die Menschen sind gerne draussen.» Zudem sei die Witi ein ideales Ausflugsziel gewesen, als viele andere Freizeitangebote geschlossen bleiben mussten.

Storcheneier. José R. Martinez

Das Infozentrum ist ebenso beliebt für Schulreisen. Gugelmann zeigt Eier, die aus dem Nest geworfen wurden. Sie sind bis zu 100 Gramm schwer. «Wie eine Tafel Schokolade», erkläre sie den Kindern jeweils.

Grosser Beliebtheit erfreuen sich auch die beiden Nestkameras, die vergangenes Jahr installiert wurden. Direkt vom eigenen Bildschirm aus lassen sich Herr und Frau Adebar beobachten.

Renata Gugelmann gerät ins Schwärmen, wenn sie von ihren Schützlingen spricht: «Es sind imposante und freie Tiere. Sie können stur sein, wenn sie ihren Horst an einem nicht geeigneten Ort bauen.» Denn im Gegensatz zur Gründungszeit des Storchendorfs leben die Tiere heute in absoluter Freiheit und Unabhängigkeit. Sie werden auch längst nicht mehr gefüttert.

Kein Dichtestress: Die Störche pflegen ein nachbarschaftliches Verhältnis und lassen sich auch von Privatjets nicht aus der Ruhe bringen. José R. Martinez

Ein Privatjet braust über das Storchendorf. Er fliegt tief und direkt über die von den Storchenpaaren dicht besiedelten Bäume. «Das ist nicht gut», sagt Renata Gugelmann. Doch die meisten Piloten würden sich gut an die Schutzzone halten.

Und auch die hiesige Bevölkerung sei sehr verständnisvoll und bringe den Störchen viel Sympathie entgegen. «Das ist nötig, der Lärm und der Vogeldreck sind nicht ohne.» Und es könne auch mal streng riechen. Es ist ein Miteinander hier im Storchendorf Altreu – in der Luft und auf dem Boden.

Europäisches Storchendorf Die Stiftung Euronatur hat Altreu 2008 als zehntes Europäisches Storchendorf ausgezeichnet. Die spezielle Leistung von Altreu und Storch Schweiz besteht etwa darin, dass die ursprünglich in Gehegen gehaltenen Störche heute in freier Wildbahn, in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft, überleben können. Um 1950 galt der Storch in der Schweiz als ausgestorben. Das Wiederansiedlungsprojekt des Storchenvaters Max Bloesch (1908–1997) wurde über Jahrzehnte von Storch Schweiz weiterentwickelt. Das heutige Infozentrum Witi wurde 2004 aufgebaut und wird vom Verein «Für üsi Witi» betreut. Die Störche besiedeln die Region rund um Altreu heute mit einem Bestand von mehr als 50 Brutpaaren – fast 10 Prozent des Schweizer Bestandes.

