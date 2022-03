Bettlach Gemeinderat: Keine Papiersammlung mehr durch Schule

Stattdessen Clean-Up-day Schulen Bettlach werden ab nächstem Jahr kein Altpapier mehr sammeln Der Gemeinderat Bettlach diskutierte einen Antrag der Schulleitung, der die Aufhebung der Altpapiersammlung durch Schülerinnen und Schüler fordert. Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema diskutiert wird. Die Gründe für die Abschaffung überraschen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.03.2022, 13.44 Uhr

In anderen Schweizer Gemeinden, wie hier in Niederlenz, sammeln die Schulen noch Papier. In Bettlach wird das ab nächstem Jahr nicht mehr der Fall sein. Pascal Meier

Seit Jahren wird die Altpapiersammlung in Bettlach viermal im Jahr durchgeführt. Durch den Werkhof der Gemeinde, einer von der Einwohnergemeinde Bettlach beauftragten Transportfirma und die Schulen Bettlach. Schülerinnen und Schüler der 4. bis 9. Klasse sammeln das Papier jeweils am Vormittag im südlichen Teil des Dorfes bis Höhe Jurastrasse.

2007 gab es einen ersten Vorstoss der Lehrerschaft, die die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollte und «die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem kulturellen Aspekt der Papiersammlung in den Vordergrund» stellte. Der Gemeinderat lehnte die Abschaffung damals ab und zwei weitere Anläufe wurden vom Bildungsausschuss gestoppt.

Doch jetzt kam Bewegung in die Sache: Der neu zusammengesetzte Bildungsausschuss beantragte nun erneut beim Gemeinderat, die Papiersammlung durch die Schulen Bettlach per 1. Januar 2023 nicht mehr durchzuführen. Im nächsten Jahr soll die Papiersammlung als Teil des Abfallsammeldienstes ausgeschrieben werden, man rechnet mit jährlichen Mehrkosten von rund 9000 Franken.

Die Gründe sind überraschend

Immer wieder komme es wegen der Verantwortung und Aufsichtspflicht der Lehrpersonen während der Papiersammlung zu Diskussionen in der Schule. Alle seien froh, wenn die Papiersammlung ohne nennenswerte Zwischenfälle und Unfälle über die Bühne gegangen sei, erklärte Schulleiter Didi Schoch dem Gemeinderat. Das grösste Risiko stelle der dichter gewordene Verkehr dar. Aber auch das zunehmend schwierige Verhalten von Schülerinnen und Schülern belaste die mit der Aufsicht betrauten Lehrpersonen.

Es gebe auch zu wenige zur Verfügung stehende Lehrpersonen, zu wenige Fahrradanhänger – private gebe es sowieso keine mehr – dadurch zu grosse Gruppen und der Bezug der Schülerinnen und Schüler zu gedruckten Zeitungen und Prospekten fehle aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, erläuterte Schoch.

Ausserdem sei die Papiermenge stetig zurückgegangen. In den Jahren 2019–2021 wurden durchschnittlich rund 165 Tonnen pro Jahr gesammelt, davon zwei Drittel durch die Schulen. 2015 waren es noch knapp 100 Tonnen mehr.

Schulen wollen stattdessen am Clean-up-Day mitmachen

Was den pädagogischen Aspekt betreffe, so gebe es für die Schule weitaus geeignetere Themen, um sich mit Recycling und Umweltschutz zu befassen. Schoch nannte die geplante Teilnahme der Schulen Bettlach am Clean-up-Day, wofür bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden sei.

FDP-Gemeinderätin Anna Nardini Rüegsegger, Sitzungsleiterin des Bildungsausschusses, meinte, die Frage der Papiersammlung sei eine heisse Kartoffel, aber sie habe insbesondere während der Pandemie im letzten Herbst miterlebt, wie schwierig es geworden sei, mit Eltern zu argumentieren. Sie liess durchblicken, dass es hier um Verantwortung und Haftungsfragen gehe im Fall eines Zwischenfalls oder Unfalls. Deshalb habe sie ihre Meinung geändert und sei für die Abschaffung.

So macht's die Nachbargemeinde In Grenchen sammeln ebenfalls die Schulen Grenchen das Altpapier. In den besten Jahren kamen über 1100 Tonnen pro Jahr zusammen, die Menge ist aber auch hier merklich gesunken. Der Preis für Altpapier jedoch ist hoch: So bezahlt der Papierhersteller Perlen beispielsweise satte 90 Franken pro Tonne Altpapier. Im Herbst verteilten die Schulen Grenchen Flugblätter in den Haushalten, mit der Bitte, die Leute mögen ihr Altpapier nicht mehr einfach zum Entsorgungshof bringen, sondern für die Schulen bereitstellen, ihnen entgingen sonst Tausende von Franken, die für Lager, Skilager, Klassenfahrten oder Ausflüge verwendet werden.

Patrik Gfeller von der SVP meinte, die Schule drücke sich einfach vor der Verantwortung und valable Alternativvorschläge fehlten beim Antrag. Wenn die Schulen am Clean-up-Day teilnähmen, wie geplant, bestünden genau dieselben Risiken, die «schwierigen Schüler» seien auch da alleine im Dorf unterwegs.

Gfeller schlug vor, zentral gelegene Sammelstellen zu schaffen, zu denen die Bevölkerung das Altpapier bringen könnte, wo die Schülerinnen und Schüler dann ihren Teil unter Aufsicht und in Sicherheit abarbeiten könnten, eventuell auch die Reduktion auf zwei oder drei Sammlungen pro Jahr, aber einfach abschaffen komme für ihn nicht in Frage.

«Lehrerschaft ist nur am Jammern»

FDP-Gemeinderat André von Arb, früher selber Mitglied des Bildungsausschusses, der die Abschaffung damals abgelehnt hatte, bezeichnete das Ganze als Gejammer, ein Restrisiko gebe es immer. Er habe nicht schlecht gestaunt, dass das Thema jetzt wieder diskutiert werden müsse, man habe weiss Gott wichtigere Themen. Da wolle man auf der einen Seite Junge schon mit 16 Jahren an Abstimmungen teilnehmen lassen, bei der Papiersammlung traue man ihnen nichts zu, das sei bloss «Mimimi».

Die Lehrer wehren sich

André Siegenthaler von der Mitte, selber Lehrer in Bettlach, meinte, wenn man in der Schule das Thema Recycling durchnehme, sei die Papiersammlung wohl das Letzte, was man behandeln würde. Die schwierigen Schülerinnen und Schüler habe man nie unter Kontrolle und ausserdem sei die Sammlung vom ökologischen Standpunkt betrachtet nicht mehr zeitgemäss, wenn mit Lastwagen und Privatautos herumgefahren werde.

SP-Gemeinderat Mathias Stricker meinte, die Diskussion habe sich seit 2014 nur verstärkt und sei zentral bei den Schulen. Der Mehrwert, den die Sammlung für Schülerinnen und Schüler bringe, könne auf andere Art und Weise erreicht werden. Stricker brachte einen wesentlichen Punkt in die Diskussion, die Frage der juristischen Haftung: Auch bei Schulreisen sei ein Risiko vorhanden, dieses könne man aber im Voraus abklären und damit umgehen. Bei der Papiersammlung, wo die Kinder in Gruppen ohne Aufsicht unterwegs seien, sei das Risiko schlicht zu gross.

Markus Ulrich von der Mitte sagte, er habe die Papiersammlung als coole Sache erlebt in seiner Jugend. Aber er wolle nicht erleben müssen, wie im Falle eines Unfalls jetzt die Haftung behandelt werden müsse. Daher stimme die Fraktion für die Abschaffung.

Nicht alle Ratsmitglieder folgten den Fraktionsmeinungen

Die Mitte-Fraktion war aber die einzige Fraktion im Rat, die geschlossen stimmte. Sowohl bei der SP, der FDP und sogar bei der SVP waren einzelne Ratsmitglieder gegen eine Abschaffung oder enthielten sich der Stimme. Aber die Meinungen waren gemacht, auch bei denjenigen, die sich nicht geäussert hatten.

Die Abschaffung der Papiersammlung durch die Schulen Bettlach wurde schliesslich mit 7 Ja zu 3 Nein bei einer Enthaltung beschlossen.

