Das Start-up Sensioty AG will die digitalisierten Städte der Zukunft entwickeln – und beginnt damit in der Uhrenstadt.

Diese Firma will Grenchen zu einem Zentrum für Smart-City entwickeln

Sie kommen wie aus einer Werbung für ein Craft Beer heraus: Die drei Gründer der Firma Sensioty aus Grenchen treten mit Hosenträgern, Jacketts und Lederschuhen auf – die moderne und modische Neuauflage des Arbeiterstils aus dem frühen 20. Jahrhundert.

«Damit wollen wir unsere Wurzeln hervorheben: Wir arbeiten zwar an digitalen Lösungen, kommen aber alle zusammen aus der Technik», sagt Sascha Nussbaumer. Innerhalb der Firma nennen sich die drei Gründer deshalb auch «Craftsman».

Um was geht es?

Die aus der Elektrotechnik kommenden Walter Brotschi und Sascha Nussbaumer und der Ingenieur in Software-Technik Adrian Steiner leben aber keineswegs in der Vergangenheit: Sie entwickeln Konzepte und Anwendungen für das «Internet der Dinge».

Was ist das Internet der Dinge?

«Im Grunde genommen ist es die Verbindung der analogen zur digitalen Welt», definiert es Sascha Nussbaumer. Oder anders gesagt: Die Erfassung von Daten aus der realen Welt – die Luftverschmutzung, die Verkehrsauslastung einer Strasse, wie voll ein Glascontainer ist, und das Vernetzen dieser Daten mit Computern.

Solche Datensammlungen sollen dann eine praktische Anwendung finden – ein Werkhof spart beispielsweise eine Fahrt, wenn er nur dann zum Entleeren des Glascontainers hinfährt, wenn dieser auch voll ist. Zum Erheben dieser Daten müssen Sensoren erstellt werden, die die Daten dann via Datenfunk an Computer senden.

Diese Schnittstelle gefällt den drei Tüftlern, weil sie dadurch ruhig mal ein Lötgerät in die Hand nehmen und nicht nur eine Tastatur bedienen.

Was macht Sensioty konkret?

Das Internet der Dinge findet gerade in der Städteentwicklung viel Zuspruch. Der Begriff «Smart City» hat sich dabei durchgesetzt: Damit ist die Analyse diverser Prozesse gemeint, die zu Optimierungen führen sollen – effizientere Verkehrsflüsse, nachhaltigere Strassenbeleuchtungen, optimale Energieverteilungen im Quartier, und so weiter. Walter Brotschi nennt verschiedene Beispiele:

Gerade in kleineren Städten würden oft Massnahmen zur Verkehrsregelung getroffen, ohne dass verlässliche Daten zum Verkehrsaufkommen erhältlich seien. Unterdessen sind die Produktion- und Betriebskosten von Sensoren so stark gesunken, dass solche Prozesse nun konsequent analysiert werden könnten und politische Entscheidungsträger informieren.

Für Sascha Nussbaumer geht es dabei mehr als nur ums Kostensparen und technische Effizienz. Im Mittelpunkt ihres Unternehmens wollen die Gründer des Start-up den Menschen stellen und sinnhafte Prozesse fördern – deswegen setze sich der Name des Unternehmens aus «Sense» (Sinn) und «IoT» (Internet der Dinge) zusammen:

Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit. Wenn eine Anwendung zum Beispiel mehr graue Energie verbraucht, als sie dann tatsächlich einspart, mache das für Nussbaumer wenig Sinn.

Auch sollte man sich stets die Frage stellen, wo der Mensch in der Innovation bleibt: «Bei autonomen Fahrzeuge beispielsweise nimmt man dem Menschen sämtliche Entscheidungsfreiheit weg. Die Frage, ob man das auch will, sollte man sich beim Entwickeln stellen.»

Das Start-up wurde im vergangenen Jahr lanciert und konnte bereits erste Aufträge wahrnehmen. Ihr Ziel ist es, von der Konzeption bis zur Umsetzung sämtliche Dienstleistungen an Firmen und öffentliche Werke anzubieten.

Ihr grösster Erfolg bis anhin dürfte aber der Förderpreis sein, den sie vom Förderverein GZS erhalten haben. Der Förderverein setzt sich aus verschiedene Akteure aus der kantonalen Wirtschaftsförderung zusammen und will junge Unternehmen unterstützen.

Was will die Firma in Grenchen unternehmen?