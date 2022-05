Städtische Werke Grenchen Der Gasverkauf soll die Cash-Cow der SWG bleiben – das aktuell wichtigste Projekt ist aber der Windpark SWG-Verwaltungsratspräsident Philipp Schnidrig hat dem Gemeinderat die aktuelle Strategie der SWG dargelegt. «Der Windpark ist unser wichtigstes Projekt», meint er. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.05.2022, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Grenchner Gasnetz soll grüner werden. Oliver Menge

«Der Gasverkauf ist für zwei Drittel unseres Ertrags verantwortlich und wird weiterhin wichtig bleiben. Künftig soll aber vermehrt Biogas und nach Möglichkeit auch Wasserstoff beigemischt werden», erklärte Philipp Schnidrig, der neue Verwaltungsratspräsident der SWG.

SWG Präsident Philipp Schnidrig Hanspeter Bärtschi

Er war selbigen Abends zusammen mit den weiteren VR-Mitgliedern Silvio Bertini (Vize), Reto Gasser, Yvonne Müller, François Scheidegger, Felix Strässle und Ivo von Büren vom Gemeinderat im Amt bestätigt worden.

Zurzeit erarbeite das Leitungsgremium die «Strategie 2030» der SWG, wobei einige Eckpunkte schon klar seien. «Das wertvolle Gasnetz soll weiter genutzt werden aber es soll grüner werden», erklärte Schnidrig.

Der Windpark steht weiter im Zentrum

Als aktuell wichtigstes Projekt bezeichnete er die Realisierung des Windparks, der auch mit nur vier Turbinen genug Ertrag generiere, dass sich eine Realisierung rechne. «Er ist vor allem wichtig für die Versorgungssicherheit», erklärte Schnidrig.

Eine Erweiterung des Windparks sei je nach Entwicklung denkbar, wenn auch nicht an den vom Gericht verbotenen Standorten. Diese seien Tabu, selbst wenn das dort entdeckte Vogelpaar wohl schon längst weitergezogen sei, meinte Schnidrig auf eine entsprechende Frage.

Windpark Obergrenchenberg – «Windkraft Grenchen» Zvg

Bis wann gebaut werden kann, ist zudem nach wie vor unklar. Laut SWG-Geschäftsführer Per Just wird zurzeit das Baugesuch gemäss den vom Bundesgericht verordneten Kriterien überarbeitet. Voraussichtlich könne es nach den Sommerferien eingereicht werden.

Danach gibt es für die einschlägigen Naturschutzorganisationen erneut eine Einsprachemöglichkeit. Diese werde gemäss Einschätzung der SWG-Verantwortlichen zweifellos genutzt, was den Zeithorizont für eine Realisierung ungewiss mache.

«Nächstes Jahr feiern wir das 15-Jahre-Jubiläum des Projekts, das 2008 mit einer Motion der SP begann», rief Stadtpräsident François Scheidegger nicht ohne sarkastischen Unterton in Erinnerung.

Panaiia & Crausaz hat die Nase technisch vorn

Als drittes Standbein der SWG soll künftig der grabenlose Leitungsbau mit der Baufirma Panaiia & Crausaz forciert werden, wie der SWG-Verwaltungsratspräsident weiter ausführte. Laut Schnidrig gehört dieser Technologie die Zukunft, da sie Leitungsbauten zu einem Drittel der sonst üblichen Kosten ermögliche. Auch seien die Margen höher als bei der konventionellen Technik.

Grenchner Schüler bauen auf dem Turnhallendach eine Solaranlage. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Bei der anschliessenden Fragestunde hatten die Gemeinderäte viel Lob übrig für die neue SWG-Führung. Die Strategie wurde nicht in Frage gestellt. Dennoch stellte Angela Kummer (SP) die Frage nach der Rolle der Photovoltaik und Matthias-Meier-Moreno (Mitte) nach der Fernwärme.

Beide würden in der Energiezukunft eine Rolle spielen, versicherte Schnidrig. Allerdings lasse sich der Solarenegie nur mit viel Aufwand speichern und falle nicht in Zeiten der grössten Nachfrage an. Fernwärme-Anlagen seien vor allem für Mehrfamilienhäuser und grössere Öffentliche Anlagen sinnvoll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen