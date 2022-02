Stadtpolizei Lehrstück für Grenchen: Wie Olten seine Stadtpolizei abschaffte – die damals verantwortliche Stadträtin erinnert sich «Man kann auch ohne Stadtpolizei leben», meint die ehemalige Oltner Stadträtin Iris Schelbert. Aber die Nähe zur Bevölkerung sei verloren gegangen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 21.02.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild aus der Vergangenheit: Polizeiautos der Stadtpolizei (links) und der Kantonspolizei vor dem Oltner Stadthaus. Bruno Kissling

Weil gespart werden muss, wird die Stadtpolizei in die Kantonspolizei integriert. Was Grenchen heute erlebt, das hat Olten vor exakt sieben Jahren durchgemacht. Die ehemalige Oltner Stadträtin Iris Schelbert blickt auf die, wie sie selber sagt, schwerste Zeit ihrer politischen Karriere zurück und hat für Grenchen einen guten Rat: «Man muss jetzt gut und offen kommunizieren und so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen, denn einen Weg zurück gibt es nicht.»

Die Parallelen sind eklatant: Hier muss heute ausgerechnet der frühere Grenchner Polizeikommandant Robert Gerber als Mitglied der Gemeinderatskommission die «Uniform zu Grabe tragen», dort war es Iris Schelbert, die immer eine dezidierte Unterstützerin der Oltner Stadtpolizei war, die diese schliesslich auflösen musste.

«Ich weiss, wie Röbi sich fühlt»

Die ehemalige Oltner Stadträtin mit dem Ressort Öffentliche Sicherheit, die vor einem Jahr aus dem Amt schied, und der mittlerweile pensionierte Grenchner Polizeikommandant kennen sich von vielen Sitzungen. «Ich weiss deshalb ganz genau, wie sich Röbi heute fühlt», sagt Iris Schelbert.

Iris Schelbert. Bruno Kissling

«Als ich damals das Dossier übernahm, war eigentlich schon klar, wohin der Weg führen wird», erinnert sich Schelbert. «Der Kanton strebte schon immer die Einheitspolizei an. Als dann die Alpiq, viele Jahre die grösste Steuerzahlerin in Olten, plötzlich riesige Verluste schrieb, musste überall gespart werden.» Bei der Abschaffung der Stadtpolizei sei es in Olten eigentlich nur ums Geld gegangen.

Schelbert erinnert sich an die Versammlung des Oltner Gemeindeparlaments vom 18. Dezember 2014, als die «Integration der Stadtpolizei in die Kantonspolizei» definitiv beschlossen wurde. Sie sagt:

«Es war der schwärzeste Tag meiner politischen Laufbahn.»

Alle Reden hätten ungefähr gleich begonnen: «Unsere Polizistinnen und Polizisten machen einen guten Job, aber ...»

Heute sagt Iris Schelbert: «Man kann auch ohne eine Stadtpolizei leben». Aber es sei schon etwas verloren gegangen. «Bei der Krisenintervention ist die Kantonspolizei sehr gut. Aber bei der Prävention ist eine Stadtpolizei im Vorteil, weil sie die Menschen und ihre Probleme besser kennt. «Die Nähe zur Bevölkerung geht verloren.»

Trotzdem dürfe man sich keinen Illusionen hingeben. «Es gibt keinen Weg zurück, weder für Grenchen noch für Olten. Wenn eine Stadtpolizei einmal politisch abgeschafft ist, kann man sie nicht wieder neu gründen.»

«Keine Unterschriften in Olten»

Auch in Olten sei bei vielen die Enttäuschung sehr gross gewesen, als die Integration der Stadtpolizei in die Kantonspolizei beschlossen wurde. Aber eine derartige Empörung und eine Unterschriftensammlung wie in Grenchen hat es nicht gegeben. Viele Grenchner Stimmberechtigte fühlen sich überrumpelt und übergangen.

Die Vermutung, das könnte mit der Kommunikation der Stadt zu tun haben, kann Iris Schelbert nachvollziehen. «In Olten war die politische Zuständigkeit des Stadtparlamentes kaum bestritten. So konnte am Ende die Mehrheit den eigentlich unpopulären Entscheid akzeptieren.»

Zudem habe Franco Giori als Leiter der Sicherheitsdienste dafür gesorgt, dass «für jeden Mann und jede Frau ein passender Platz gefunden wurde». Viele seien gerne zur Kantonspolizei gegangen, andere haben in die Stadtverwaltung gewechselt, zum Beispiel in die Gewerbepolizei.

Ungenügende Kommunikation?

In Olten war zudem immer klar, dass die Kantonspolizei im Zentrum den Polizeiposten City betreiben wird und dass im ehemaligen USEGO-Gebäude die grosse Basis ist. «Viele Grenchner scheinen nicht so genau zu wissen, wie es weiter geht und man befürchtet vielleicht, dass die öffentliche Sicherheit leidet.» Das gelte es mit einer klaren Kommunikation zu korrigieren, meint Iris Schelbert.

Diese Kommunikation erfolgte zwar in Grenchen auch, aber nur über die Gemeinderatsvorlage. Die Fraktionschefs haben später (nach dem Entscheid) in einer Medienmitteilung nachgezogen.

Man müsse den Leuten aufzeigen, wie, wo und vor allem mit wie vielen Einsatzkräften die Kantonspolizei in Grenchen präsent sein wird, um Befürchtungen aus der Welt zu räumen. «Wichtig ist auch, dass die Stadtverwaltung rasch Nägel mit Köpfen macht und allen Mitarbeitenden der Stadtpolizei konkrete Vorschläge unterbreitet, wie sie ihre berufliche Zukunft positiv gestalten können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen