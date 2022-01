Grenchen: Unterschriftensammlung für Stadtpolizei lanciert

Stadtpolizei Grenchen Unterschriftensammlung zur Zukunft der Stadtpolizei: Die ersten 50 waren rasch beisammen – doch 600 sind gefragt Eine Unterschriftensammlung für eine Urnenabstimmung zur Zukunft der Stadtpolizei hat begonnen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Logo der Stadtpolizei Grenchen. Andreas Toggweiler

«Wir versuchen das Unmögliche.» - Mit diesem Satz beginnt ein am Freitag lancierter Aufruf zu einer Unterschriftensammlung, die als Ziel den Erhalt der Grenchner Stadtpolizei hat. Diese solle nicht ohne öffentliche Diskussion und ohne Abstimmung abgeschafft werden. So lautet die Forderung der Initiatoren.

Christian Riesen. Zvg

Auch hier steckt Christian Riesen dahinter, einer der wenigen, die sich auch öffentlich für die Stadtpolizei stark machen. «Es ist wichtig, dass wir innert weniger Tage mindestens 600 Unterschriften erhalten, um eine Gemeindeversammlung zu erzwingen, die über Erhalt oder Abschaffung der Stadtpolizei Grenchen debattiert», sagt Christian Riesen, der in der Stadt als Organisator der MIA bekannt ist.

In der Gemeindeordnung vorgesehen

Man berufe sich auf den Paragraphen 19 der Gemeindeordnung. Darin steht: «Ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten kann verlangen, dass innert 60 Tagen eine Gemeindeversammlung einberufen wird.» Riesen schätzt, dass es in Grenchen rund 10’000 Stimmberechtigte gibt, fünf Prozent davon wären 500 und er möchte auf 600 Unterschriften kommen, um eine Sicherheitsmarge zu haben.

Christian Riesen sammelt Unterschriften. Tele M1

Am liebsten würden er das Anliegen bereits am 1. Februar anlässlich der nächsten Gemeinderatssitzung einreichen. Das sei aber ein sehr sportliches Ziel, weiss Riesen. Aber er alleine habe am Freitag auf dem Marktplatz innert kürzester Zeit 50 Unterschriften gesammelt. «Die Solidarität ist riesig. Die Leute sind vor allem verärgert, dass die Abschaffung der Polizei von oben herab beschlossen wird und die Bevölkerung dazu nichts zu sagen hat.»

Wenn im Februar 600 gültige Unterschriften zusammenkommen, müsse die Stadt im April eine Gemeindeversammlung einberufen. Mit einem Drittel der Stimmen könnte dann laut Gemeindeordnung eine Urnenabstimmung erzwungen werden, sind die Sammler überzeugt. Von der Stadt Grenchen war auf Anfrage kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten. Man kläre ab, wie das richtige Vorgehen der Stadt in diesem Fall wäre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen