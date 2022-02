Gemeinderat Grenchen beschliesst Auflösung des Polizeikorps

Stadtpolizei Grenchen Der Gemeinderat lässt sich nicht von seinem Kurs abbringen: Er beschliesst die Auflösung des Polizeikorps Der Gemeinderat Grenchen hat am Dienstagabend mit 14 gegen 1 Stimme die Auflösung des Polizeikorps beschlossen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.02.2022, 22.16 Uhr

Stadtpolizei-Gebäude an der Simplonstrasse. Andreas Toggweiler

Am Dienstag hat der Gemeinderat Grenchen die Vorlage zur Redimensionierung der Stadtpolizei behandelt. Er hat damit den im Herbst eingeleiteten Prozess fortgeführt, als der Rat am 16. November beschlossen hatte, den Zusammenarbeitsvertrag mit dem Kanton per Ende 2023 aufzukünden.

Die vor 10 Tagen präsentierte Vorlage zeigt detailliert auf, in welchen Bereichen die Stadtpolizei Aufgaben an die Kantonspolizei abgibt und welche Bereiche auf städtischer Ebene weitergeführt werden sollen. Im Wesentlichen sollen die Bereiche öffentliche Sicherheit und Verkehr an die Kapo abgetreten werden und die Bereiche (Gast-)Gewerbe, Markt, Verkehrsplanung und Parkplätze bei der Stadt verbleiben.

Ziel: Niemand soll den Job verlieren

Politischer Widerstand wurde knapp vor Torschluss noch von der GLP artikuliert. Der Rat machte demgegenüber gestern klar, dass er nicht zu einem Kurswechsel bereit ist. FDP-Fraktionschef und alt Polizeikommandant Robert Gerber, der die Vorlage seitens der Gemeinderatskommission vertrat, sprach von einem Point of no Return, der überschritten sei. «Jetzt sind rasche und klare Ansagen nötig», meinte Gerber, nachdem er den Inhalt der Vorlage nochmals kurz rekapituliert hatte.

Er unterstrich dabei, dass es ein zentrales Anliegen sei, für alle Polizei-Angestellten eine Nachfolgelösung zu finden und das dabei keine «Erbsenzählerei, sonder Grosszügigkeit» angesagt sei. So könnten beispielsweise alle Personen ab 60 direkt pensioniert werden, und dies ohne Rentenabstriche.

Matthias Meier-Moreno (Mitte) hakte hier ein und betonte, dass die Stadt den Polizei-Angestellten ein faires Angebot mache und der Übertritt in die Kantonspolizei auch eine Karriere-Chance sein könne. Er kritisierte ferner, dass «auswärtige Personen» ins Grenchner Geschehen eingriffen und übte auch Kritik an der seines Erachtens «boulvardesken Berichterstattung» dieser Zeitung.

«Sie sind für die Sicherheit zuständig, wir für die Finanzen der Stadt», sagte Alexander Kaufmann seitens der SP zu den Polizeiangestellten auf dem Balkon. «Und deshalb müssen wir handeln.» Es gelte jetzt, sich gemeinsam auf einen schwierigen Weg zu begeben. SVP-Fraktionschef Ivo von Büren meinte, das Thema Stadtpolizei sei in Grenchen wiederholt diskutiert worden, die Fraktion stimme der Vorlage einstimmig zu.

Daniel Hafner entschuldigt sich

Selbstkritische Töne schlug Daniel Hafner (SP) an und kritisierte den Rat insofern, als er sich am 16. November darum gedrückt habe, den Betroffenen reinen Wein einzuschenken. «Dafür möchte ich mich bei ihnen stellvertretend für uns alle entschuldigen.» Denn schon damals sei die Situation eigentlich klar gewesen. Man habe bei der Polizei falsche Hoffnungen geweckt.

Vize-Stadtpräsident Remo Bill (SP), der die Sitzung anstelle des von einem positiven Coronatest betroffenen Stadtpräsidenten leitete, betonte, dass nur schon durch den Gegenvorschlag zur Initiative «Jetzt si mir dra» zwei Millionen Steuerausfälle auf Grenchen zukämen. «Mit der Initiative wären es acht Millionen.»

Urnenabstimmung «unzulässig»

Im Rat lehnte einzig GLP Vertreter Patrick Zberg die Vorlage ab. Er reichte ein dringliche Motion ein, die eine Volksabstimmung über die Stadtpolizei verlangte. Diese sei nicht zulässig, meinte allerdings Stadtschreiberin Luzia Meister. Denn nur die Gemeindeversammlung könne eine Urnenabstimmung beschliessen.

Mit «auswärtigen Personen» meinte der Mitte-Fraktionschef übrigens Mia-Organisator Christian Riesen (Wangen bei Olten) der übers Wochenende gegen die Abbaupläne Front machte. Bis Dienstag hatten er und seine Helfer 543 Unterschriften gesammelt. Die nächsten Schritte wolle man vom Gemeinderatsentscheid abhängig machen, meinte Riesen.

Christian Riesen präsentiert freudig 543 Unterschriften für die Einberufung einer Gemeindeversammlung. at.

