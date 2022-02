Am Mittwoch wurden 656 Unterschriften für die Stadtpolizei im Grenchner Stadthaus eingereicht. Die Unterzeichnenden verlangen eine Urnenabstimmung an einer Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat will, um Geld zu sparen, die Stadtpolizei auflösen und die Aufgaben an die Kantonspolizei übergeben.

Andreas Toggweiler 09.02.2022, 12.09 Uhr