Grenchen: «Die Stadtpolizei aufzulösen ist ein Fehler»

Grenchen MIA-Organisator Christian Riesen: «Die Stadtpolizei aufzulösen ist ein Fehler» Während sich die Grenchner Politik zum Dossier weiter ausschweigt, steht Christian Riesen klar hinter der Stadtpolizei. Der Organisator der Familienmesse argumentiert mit Erfahrungen im Kanton Bern und befürchtet mehr Bürokratie. Interview: Hans Peter Schläfli 1 Kommentar 26.01.2022, 12.00 Uhr

MIA-Chef Christian Riesen setzt sich für den Erhalt der Stadtpolizei ein. Michel Lüthi

Mit den Anträgen, welche die Gemeinderatskommission für die kommende Gemeinderatssitzung traktandiert hat, scheinen die Stunden der Stadtpolizei gezählt. Aber es gibt noch immer Unterstützung für die Grenchner Polizei, wie zum Beispiel von Christian Riesen, dem Organisator der Familienmesse MIA.

Christian Riesen, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, dass in Grenchen die Stadtpolizei aufgelöst werden soll?

Unverständnis, vor allem auch weil die Stadtpolizei Grenchen nun ohne Volksentscheid durch die Hintertür abgeschafft werden soll. Ein Blick in den Kanton Bern zum Beispiel nach Lyss oder Biel würde reichen, um zu erkennen, warum man die sehr gut funktionierende Stadtpolizei Grenchen unbedingt beibehalten sollte.

Als Organisator der Familienmesse MIA, als Verwaltungsrat der Tennishalle und als Eventveranstalter habe Sie oft Kontakt mit der Grenchner Stadtpolizei. Welche Erfahrungen machen Sie dabei?

Ich bin ein Fan der Stadtpolizei Grenchen. Sie steht für speditive, lösungsorientierte und vor allem bürgernahe Arbeit. Ohne eigene Stadtpolizei wird alles ein bisschen komplizierter. Wenn es komplizierter und bürokratischer wird, werden beispielsweise einige Events verschwinden, da die Kosten und die Risiken für die Veranstalter grösser werden.

Es geht darum, dass die Stadt sparen will. Sind Sie als Immobilienbesitzer in Grenchen gegen das Sparen?

Nein, aber die Städte Lyss und Biel haben ihre eigenen Polizeiorganisationen auch zu Gunsten der Kantonspolizei aufgelöst. Im Kanton Bern wird seit Jahren immer wieder kritisiert, dass die Einheitspolizei in Spitzenzeiten nicht ausreichend verfügbar sei. Die Mitsprache und Einflussnahme ist so gering, dass auf Kosten der Steuerzahler teure, private Sicherheitsdienste engagiert werden müssen.

Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für Grenchen?

Kurzfristig spart Grenchen Gemeindesteuergeld, weil die Kosten der Polizei über Staatssteuergeld beglichen werden. Mittelfristig wird es für die Stadt teurer, weil zusätzliche Services beim Kanton oder bei privaten Sicherheitsdiensten eingekauft werden müssen. Dass der Kanton in Zukunft einen Teil der Kosten der zukünftigen Einheitspolizei bei den Städten und Gemeinden einfordern wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Grenchen wird sich ohne eigene Stadtpolizei auf eine saftige Rechnung einstellen müssen.

Neben den Finanzen, welche weiteren Vorteile sprechen für den Erhalt der Stadtpolizei?

Lyss musste trotz Vertrag mit der Kantonspolizei einen privaten Sicherheitsdienst engagieren.

Das Delegieren von eigentlich polizeilichen Aufgaben ist oft wirkungslos, sehr teuer und untergräbt das Vertrauen in der Bevölkerung. Die Stadtpolizei Grenchen ist günstig, wirksam, bürgernah und damit vertrauensbildend. Vor allem ist sie da, wenn man sie braucht, und sie kennt ihre Kundschaft.

Viele bürokratische Aufgaben, wie das Erteilen von Bewilligungen, soll die Verwaltung übernehmen. Braucht es dazu wirklich eine Stadtpolizei?

Im Eventbereich geht es bei weitem nicht nur um das Erteilen von Bewilligungen, sondern auch um polizeiliche Weisungsbefugnisse und die Übernahme der entsprechenden Verantwortung. Ohne die Mitarbeit der Stadtpolizei Grenchen wäre beispielsweise die MIA-Flugshow 2019 nie und nimmer möglich gewesen.

Kann die Kantonspolizei nicht genauso gut für Sicherheit sorgen?

Als MIA-Organisator muss ich in erster Linie selbst für die Sicherheit sorgen. Das ist weder die Aufgabe der Stadt- noch der Kantonspolizei. Aber die Stadtpolizei ist viel näher am lokalen Geschehen und sie kann somit Sicherheitsbedürfnisse besser abschätzen. Bei der Kantonspolizei ist die Nähe nicht gegeben.

Wie sähe der Weg aus, den Sie vorschlagen?

Die Nutzung von Synergien ist auch bei der Beibehaltung der Stadtpolizei möglich. Sei dies beispielsweise in der Gebäudeinfrastruktur, beim Funknetz oder bei der Beschaffung. In der Ausbildung und bei den gemeinsamen Patrouillen wird das seit Jahren erfolgreich gelebt.

