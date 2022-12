Polizeikommandant: «Sicherheit in Grenchen ist gewährleistet»

Stadtpolizei aufgelöst Der Kommandant der Kantonspolizei sagt: «Die Sicherheit in Grenchen ist mehr als gewährleistet» In Rekordzeit musste Thomas Zuber die Stadtpolizei Grenchen in die Kantonspolizei integrieren. Unter anderem mit einer Quartierpolizei trage man den urbanen Bedürfnissen Rechnung. Christof Ramser Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Thomas Zuber freut sich auf die neuen Aufgaben in der Stadt Grenchen. Bruno Kissling

Seit Montag hat Grenchen keine Stadtpolizei mehr. Leidet nun das subjektive Sicherheitsempfinden der Stadtbevölkerung?

Thomas Zuber: Nein, diese Befürchtung wird sich nicht bestätigen. Wir kennen die bisherigen Patrouillenleistungen der Stadtpolizei und haben entsprechend den Bedarf für die Kantonspolizei ermittelt. Zudem wurde ein Konzept erarbeitet zur Frage, wann und in welchen Quartieren die Polizei präsent ist. Die subjektive Sicherheit ist mehr als gewährleistet.

Die Stapo machte jeweils Standaktionen, riet in den Nachbarschaften, die Augen offen zu halten. Wird dies beibehalten?

Auch das werden wir berücksichtigen. Die Korpsangehörigen werden nicht einfach in den Autos sitzen, sondern den Kontakt direkt zur Bevölkerung suchen. Allenfalls werden auch die Segways aus Olten zum Einsatz kommen. Das ist aufgrund der teilweise steilen Strassen in Grenchen angenehmer, als zu Fuss zu gehen.

Wie gewährleisten Sie Kontinuität? Sind die Korpsangehörigen der Kapo fix in Grenchen zugeteilt?

Ja, es ist wichtig, dass ein Team entsteht und der Wissenstransfer gewährleistet ist. Deshalb gilt eine Frist von einem bis zwei Jahren, in der die Polizistinnen und Polizisten an Grenchen gebunden sind.

Ein Ziel der Stadt war es, dass sämtliche Angehörigen von der Stapo zur Kapo wechseln können. Wie viele davon haben Sie übernommen?

Der ermittelte Bedarf für die Leistungen der Kapo in Grenchen beträgt 15 zusätzliche Stellen. Jedoch haben nicht alle Korpsangehörigen aus Grenchen zu uns gewechselt. Wir haben zwölf übernommen, zehn als Polizistinnen und Polizisten, zwei im administrativen Bereich. Wir haben also weniger Übertritte, als wir benötigen, um unsere Aufgaben in Grenchen zu erfüllen: Uns fehlen drei Personen. Wie viele es vorher bei der Stadtpolizei waren, ist schwierig zu ermitteln. Zuletzt waren es weniger als 20 Personen. Einige waren bereits zuvor abgesprungen, gingen in die Privatwirtschaft oder zur Regionalpolizei.

Diese drei Personen fehlen dann anderswo?

Ja, weil sie aus der bisherigen Stadtpolizei nicht zur Verfügung stehen, müssen wir sie aus unserem Korps von anderen Orten im Kanton beiziehen und in Grenchen ergänzen.

Stapo-Kommandant Christian Ambühl wechselt nicht zur Kapo. Warum nicht?

Dazu kann ich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nichts sagen. Er ist noch bei der Stadt angestellt, deshalb verweise ich in dieser Frage an den Stadtpräsidenten. Was ich festhalten kann: Jeder hat eine Stelle bekommen, aber nicht in gleicher Funktion.

Was ist mit den Elektroschockpistolen, Taser genannt, die Ambühl angeschafft hatte, und jenen, die daran ausgebildet wurden?

Die Taser als solche übernehmen wir. Es kann aber sein, dass Polizisten mit einer Taser-Ausbildung, etwa einer Sondereinsatzgruppe, diese in einer neuen Funktion nicht einsetzen können. Die drei Patrouillen, die rund um die Uhr im Kanton unterwegs sind, verfügen alle über Taser, und sie sind rasch vor Ort.

Sie mussten die neue Organisation in Grenchen in Rekordzeit aufbauen. Wie verlief dieser Prozess?

Erst im ersten Quartal 2022 waren alle Fragen geklärt. Natürlich wussten wir schon zuvor, wie die Projektstruktur aussehen könnte. Wir konnten sie nur noch nicht ausrollen. In neun Monaten mussten wir die Aufgabenzuteilung klären, eine neue Organisationsstruktur in der Region aufbauen und zahlreiche Stellen besetzen. Zum anderen mussten Raum geschaffen sowie Material und Fahrzeuge besorgt werden. Beim Prozess haben wir von den Erfahrungen aus der Integration der Stapo in Olten profitiert. Weil es so rasch gehen musste, haben wir, stärker als in Olten, den Fokus auf die Kommunikation gelegt. Je besser die Betroffenen informiert sind, desto weniger Unsicherheiten gibt es.

