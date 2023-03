Stadtorchester Grenchen Ein Mammut auf der Suche nach Freunden: Liebevolles Kinderkonzert im Parktheater Am kommenden Samstag findet im Parktheater Grenchen eine Uraufführung für Kinder und ihre Angehörigen statt: «Das kleine Mammut» will dann die Kinderherzen erobern. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Iris Minder und das Ensemble anlässlich einer Probe des Stückes. Bild: Carole Lauener

Der Komponist und Dirigent des Stadtorchesters, Ruwen Kronenberg, wird die Uraufführung zusammen mit der Grenchner Regisseurin und Theaterautorin Iris Minder auf die Bühne bringen. Ruwen Kronenberg dirigiert das Streicherensemble der Musikschule Grenchen, das zusammen mit dem Stadtorchester Grenchen auftritt. Der Text stammt von Iris Minder, die ihn auch rezitieren wird.

Ruwen Kronenberg sagt: «Es geht im Stück um die Suche nach Freunden, wenn man vielleicht etwas spezieller ist als die anderen. Wie kann man Freunde finden, wenn man etwas Skurriles an sich hat? Muss man unbedingt dasselbe können, wenn man sich anfreunden will?» Besonders fasziniert ist das kleine Mammut von der rosa Farbe seines neuen Vogelfreundes, und warum sollte es nicht auch rosa werden können?

So viel sei verraten: Die Geschichte hat ein Happy End. «Die ganze Geschichte, zum Beispiel der Charakter der Schnecke, die auch ins Spiel kommt, wird von Worten in Musik verwandelt, ähnlich wie die Lautmalerei in der Sprache», erklärt er das Zusammenspiel von Wort und Musik. Iris Minder habe viel Erfahrung als Sprecherin.

«Es gibt so viel Freude und Begeisterung und auch Talent an unserer Musikschule», sagt Ruwen Kronenberg, der auch am Klavier sein wird bei der Aufführung. Grenchen sei allerdings manchmal ein hartes Pflaster für die Kultur, und es sei heute nicht einfacher geworden, Leute mit ihren Kindern an ein Konzert zu locken. Die Werbemittel seien dazu beschränkt, was das Ganze nicht einfacher mache.

Die Musikschule spielt zusammen mit dem Stadtorchester. Bild: Carole Lauener

Gerne mehr Kinder an den Konzerten

Letztes Jahr gab es eine Aufführung zusammen mit dem Kindertheater Blitz, und auch nächstes Jahr will man wieder zusammenarbeiten. Es habe aber wenig Schülerinnen und Schüler gehabt, da es an einem Samstag war. «Wir hätten gerne mehr Kinder in unseren Konzerten.» Die jungen Leute kämen vor allem, wenn sie auch selber spielen können.

Das Zusammenspiel mit dem Stadtorchester gehe sehr gut. Die Mitglieder des Ensembles, die zwischen 11 und 15 Jahre alt sind, könnten sich gut anpassen; etwa an den Tempi müsse man noch arbeiten, so Kronenberg. Es sei aber insgesamt anspruchsvoll, Musik und Text so zu verbinden, dass nicht das eine das andere dominiere; es müsse ausgewogen sein und einander ergänzen.

Premiere ist am Samstag im Parktheater. Bild: Carole Lauener

Und wie geht die Geschichte weiter? «So neugierig wie das kleine Mammut ist, möchte es immer alles wissen und ausprobieren. Mit viel Zuversicht wagt es auch wie seine Freundin einen Versuch, Würmer aus dem Boden zu ziehen. Mit seinem langen Rüssel ist das gar nicht so einfach. Besonders fasziniert ist das kleine Mammut von der rosaroten Farbe des Vogels.

Es möchte unbedingt rosarot sein wie seine Freundin! Lange grübeln die beiden, wie das Mammut rosarot werden kann. Plötzlich entdecken sie eine Purpurschnecke am Flussufer. Die Schnecke meint, sie könne das kleine Mammut rosarot färben. Ob das wohl geht?»

Samstag, 25. März, um 17 Uhr im Parktheater Grenchen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen