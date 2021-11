Grenchen: Frühlinngsstimmung am Herbstkonzert

Stadtorchester Grenchen Am Herbstkonzert war der neue Frühling beim Stadtorchester spürbar Das Stadtorchester Grenchen lud zum Herbstkonzert im Parktheater mit Musikschule und Solistin Marianne Walker. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stadtorchester Grenchen unter der Leitung von Ruwen Kronenberg, verstärkt durch die Musikschule Grenchen. Morris Lüthi

Am Wochenende lud das Stadtorchester Grenchen unter der Leitung von Ruwen Kronenberg zum Herbstkonzert im Parktheater ein. Es wurde für das erste Stück von den Streichern der Musikschule unterstützt sowie weiteren Jugendlichen mit allerlei Schlagwerk und Flöte.

So ertönte denn die Kindersinfonie von Edmund Angerer (1740–1794) mit einem originell erweiterten Klangspektrum. Da rasselte, zwitscherte und trommelte es nach Kräften und (meist auch) nach Noten.Die Eltern hatten sicher Freude und die Kinder erst recht, gilt es doch auch das Interesse am gemeinsamen Musizieren weiter zu wecken.

Im Zeichen der Wiener Klassik

Das weitere Konzert blieb im Zeichen der Hochklassik mit Werken von Mozart, Haydn und des böhmischen Komponisten Leopold Kozeluch. Die Pianistin Marianne Walker spielte zusammen mit dem Stadtorchester ein Rondo für Orchester und Klavier von Mozart (KV 386) und das Klavierkonzert Nr. 3 in F-Dur von Joseph Haydn. Das leichfüssig-melodiöse Mozart-Stück in A-Dur gelang dem Orchester und der Pianistin gut. Perlende Klangkaskaden des Flügels liessen an einem trüben Herbstabend fast Frühlingsgefühle aufkommen.

Auch im Haydn-Konzert mit vorwärtsstrebendem 1. Satz, einem verträumten Largo und einem rassigen, verspielt modulierenden Presto gelang es, einen harmonischen, ausgewogenen Klang hervorzubringen. Bei der Sinfonie Nr. 3 in g-Moll von Kozeluch schrummte und brummte es nach Wiener Art. Ausbezahlt hat sich die Verstärkung mit Holzbläsern. Sie nehmen dem im Diskant doch allzu stark präsenten (weil grossen) Violinen-Register im Forte etwas die Schärfe und Dominanz.

Das Stadtorchester steht seit diesem Sommer unter dem Präsidium der Flötistin Liv Peters, die Verjüngung des Ensembles ist auch dank dem Einbezug der Musikschule durch den Dirigenten auf Kurs.