So entwickelt sich Grenchen - Flugbild zeigt Zusammenhänge

Stadtentwicklung Grenchen von oben: Neues Flugbild zeigt «Bauwunde» mitten in der Stadt In Grenchen herrscht ein bunter Mix. Das neue Flugbild der Stadt Grenchen gibt nicht nur einen Überblick, sondern auch Aufschluss über die Stadtentwicklung. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Grenchens Zentrum und Norden: ein bunter Mix aus Fabriken und Gebäuden, aber mit viel Grün. Peter Brotschi

Das neueste Flugbild zeigt Grenchen vom Waldrand bis hinunter zum Marktplatz und zur römisch-katholischen Eusebiuskirche am linken unteren Bildrand. Auffallend sind die beiden grossen Gebäudekomplexe der ETA SA in der Mitte. Der obere Teil ist die ehemalige ASSA, unten erstreckt sich «die Eta», wie die Fabrik im Volksmund genannt wird.

Am Ende des Marktplatzes, wo sich in den meisten anderen Städten an prominenter Lage das Rathaus befindet, erhebt sich in Grenchen die auch aus der Luft monumental wirkende Fassade der ETA. Rechts daneben, getrennt von der nicht zu sehenden Kapellstrasse, nimmt der Fabrikkomplex der ehemaligen Ebosa einen grossen Raum ein, dem sich wiederum rechts einer der grössten, noch freien Flächen in Grenchen gegen die Tunnelstrasse anschliesst.

Grossbaustelle mitten in der Stadt

Genau in der Bildmitte ist das schöne Viadukt der BLS auszumachen, deren Linie sich in einer sanften Kurve dem Tunnelportal zuwendet, wo die Züge quasi mitten in der Stadt im Berg in Richtung Moutier, Delémont und Basel verschwinden. Unter dem Viadukt liegt die zurzeit grösste Baustelle, auf der seit Monaten unter dem Bodenniveau gearbeitet wird.

Hier, wo sich in der Historie ehemalige Fabrikgebäude, der Werkhof der Firma Hoch- und Tiefbau sowie später auch der Robinsonspielplatz befanden, entstehen über 100 neue Wohnungen in mehreren Baukörpern. Das Viadukt wird nach Abschluss der Bauarbeiten nicht mehr so frei und schön zu sehen sein.

Die «Bauwunde» liegt mitten in der Stadt und sieht aus der Luft aus wie ein Verbindungselement zwischen den beiden grossen Komplexen der ETA. Gleich links davon ist die Zeile der alten Häuser entlang der Centralstrasse zu sehen: Das war früher, also vor dem Bau des Marktplatzes im Jahr 1932, das Zentrum des ehemaligen Dorfes Grenchen mit den meisten Ladengeschäften und Restaurants.

Die Geschäftstätigkeiten «rutschten» in Grenchen im Verlaufe der Zeit immer mehr nach Süden, bis hinunter zum Migros, das 1973 eröffnet wurde und seither beim Bahnhof Süd einen Einkaufsschwerpunkt bildet.

Die Hanglage mit über 100 Metern Höhenunterschied

Grenchen liegt am Abhang des Juras. Aus der Flugperspektive ist die Hanglage der Stadt nicht gut zu erkennen. Tatsächlich erstreckt sich das Bild aber über mehr als 100 Höhenmeter. Unten, beim Marktplatz, befinden wir uns auf rund 450 Meter über Meer, oben bei der Allmendstrasse entlang des Waldrands, sind es 555 m ü. M.

Am oberen Bildrand ist links das Schmelzi-Quartier zu sehen, in der Bildmitte erstreckt sich das Gebiet der Schönegg und rechts das Hinzihöfli und die Rebgasse.

Die Nord-Süd-Achse der Stadt

In der linken Bildhälfte ist die Kirchstrasse zu erkennen. Von der Eusebiuskirche weg führt sie in Richtung Berg. Sie ist die wichtigste Achse, um Grenchens Süden und Norden zu verbinden. Auch hier waren (und sind immer noch) viele Ladengeschäfte zu finden, mit der «Helvetia» und dem «Mazzini» (ehemals «Schwyzerhüsli») haben sogar zwei Restaurants bis in die heutigen Tage überdauert, während zwei weitere, das «Ticino» (ehemals «Traube») und das Restaurant Schmelzi eingegangen sind.

Zwischen der Eusebiuskirche und der ETA ist der relative neue Wohnblock an der Quartierstrasse zu sehen. Gleich davor das (noch) grüne Gebiet mit hohem Baumbestand, das im vergangenen Gemeinderat zur Diskussion stand für die Schaffung eines zentralen Parks. Was mit diesem Areal zwischen «Chäsi» und Kirchstrasse passiert, wird sich wohl in den kommenden Jahren zeigen …

