Wie wenn Beat Feuz ein Grenchner Fussballer wäre

Stadtbummel Wer hat Beat Feuz entdeckt? Der Stadtbummler erinnert sich an Sapporo 1972. Und fragt sich, was die Pandemie mit unserer Selbstwahrnehmung gemacht hat. Roger Rossier 19.02.2022, 11.00 Uhr

Olympia Goldmedaillengewinner Beat Feuz posiert bei seiner Ankunft am Flughafen Zürich mit seiner Goldmedaille für ein Porträt, am Mittwoch, 9. Februar 2022 in Zürich Kloten. (KEYSTONE/Michael Buholzer) Michael Buholzer / KEYSTONE

Im Rahmen der laufenden Winterolympiade erinnern wir uns gerne an die Erfolge vor fünfzig Jahren, als die Schweiz an den Olympischen Spielen in Sapporo hinter der Sowjetunion und der DDR im Medaillenspiegel den dritten Rang belegte. «Ogis Leute siegen heute» hiess das Motto. Ich besuchte damals die Bezirksschule. Statt mit Herzen verzierte Namen der Klassen-Beautys auf die Schulbänke zu malen, ritzten wir vorpubertären Jungs die Statistik der gewonnenen Medaillen von Bernhard Russi, Marie-Therese Nadig und Co in die Pultoberfläche.

Am Schluss waren es zehn Kerben. Doch als mir in der ungeliebten Kalligrafiestunde die Tinte von der Reissfeder in die geritzten Furchen tropfte, entdeckte unser strenger Lehrer Huber die Sachbeschädigung. An unserem nächsten schulfreien Nachmittag mussten die ertappten Übeltäter gefühlte hundert Schulbänke schruppen. Meine «gravierte» Schulbank wurde nicht mehr sauber. Ob diese immer noch irgendwo im Schulhaus IV zu finden ist ...?

An den Junioren-Schweizer-Meisterschaften im Riesenslalom erreichte Beat Feuz 2006 den dritten Rang. Kaum jemand beachtete am Abend die Medaillenverkündung auf dem «Place de Village» in Anzère. Als Beat Feuz auf das Siegerpodest gerufen wurden, hatte er sofort die volle Aufmerksamkeit der FCG Fussballveteranen, die dort ihren Skiweekend verbrachten. Denn der Name Feuz erinnerte an die gleichnamigen Brüder, die jahrelang den Fussball in Grenchen mitprägten.

Kurt Feuz könnte sogar den Weltrekord als Trainer innehaben, da er während 37 Jahren den FC Münsingen coachte. Deshalb applaudierten die FCG-Veteranen kräftig, als das Kraftpaket Beat Feuz auf das Podest stieg. Und seither glaubt mancher der heute U81 Spieler, sie hätten an jenem Januarabend den späteren Olympiasieger Feuz entdeckt.

Die Maskenpflicht ist grösstenteils gefallen und das kurz vor der Fasnacht. Wieso hört man kein kollektives «Freude herrscht», nachdem wir während fast zweier Jahre die Gesichtsmasken mehr oder weniger korrekt trugen? Liegt es an den in den vergangenen zwölf Monaten erlebten Klassifizierung der Gesellschaft? Die Geimpften, die Genesenen, die Geboosteten und die Nicht-Geimpften. Egal welcher Gruppe angehörend, auf einmal verspürten viele das angenehme Gefühl der Zugehörigkeit, Teil von etwas Grossem zu sein.

Einige fühlten sich schlagartig besser als andere, weil sie mehr Rechte besassen. Wieder andere schnupperten am bisher nicht gekannten Machtgefühl, da ihnen Kontrollaufgaben übertragen wurden und sie Zertifikate kontrollieren durften. Und plötzlich, innert ein paar Stunden, soll alles wieder vorbei sein? Privilegien, Weisungsbefugnisse, das Gefühl, die Weisheit gepachtet zu haben, alles weggeblasen, als wäre es nie da gewesen. Daran muss man sich zuerst gewöhnen.

Vielleicht liege ich falsch und der Grund der fehlenden Freude ist viel banaler. Man konnte am Morgen die Gesichtsrasur vernachlässigen, das Zähneputzen weglassen, den Lippenstift getrost vergessen und der hässliche Pickel musste auch nicht mit teurer Gesichtscreme verdeckt werden. Das geht leider nicht mehr. Freude herrscht für mich, weil mir auf der Strasse nicht mehr nur leere, verängstigte Augenpaare begegnen werden, sondern Gesichter, die alle ihr eigene, spannende Geschichte haben.

