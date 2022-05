Stadtbummel Grenchen mit Badi und Streethockey

Stadtbummel Wenn der Mai so tut, als heisse er April Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Die Schnecken geniessen das Regenwetter Jolanda Ernst Probst

Jetzt sollte es eigentlich dem Hintersten und Letzten klar geworden sein: Den Klimawandel, den gibt es tatsächlich. Im Winter gibt es kaum noch Nebel, auf den Schnee ist auch kein Verlass mehr, er kommt irgendwann und nicht mehr pünktlich und im Frühling herrscht plötzlich T-Shirt-Wetter und wochenlang fällt kein Tropfen Regen.

Der Wonnemonat Mai hingegen präsentiert sich von seiner garstigen Seite und tut, als heisse er April: Kaum hat er begonnen, wirds kalt und nass. Ein Wetter, das vielleicht Schnecken mögen. Aber ausgerechnet in der Woche, in der die schönste Badi im Kanton ihre Pforten und Becken öffnet?

Ein paar Schwimmer seinen schon eingetrudelt, halt die, die immer kommen, meint Chefbademeister Paul Markus Joss. Aber sonst seien die Leute am Dienstag nur rasch vorbeigekommen, um sich das Saisonabonnement abzuholen. Badegäste habe es nur tröpfchenweise gegeben.

Wobei: mit 22 Grad ist’s jetzt erst recht angenehm im Wasser. Man darf einfach nicht mehr aus den Becken steigen. Und sowieso, am Wochenende soll’s ja besser werden. Warm und trocken. Dem Badespass steht also nichts im Weg.

Im zweiten Spiel schlug der SHC Grenchen-Limpachtal den Gegner Sierre Lions mit 6:5 Le Nouvelliste zvg

Die guten Wetterprognosen dürften auch die Streethockeyaner freuen. Der SHC Grenchen-Limpachtal, eben erst Cupsieger geworden, steht auch im Final der Schweizer Meisterschaft Best of Five gegen Siders. Eine spannende und ausgeglichene Partie, denn es steht momentan 1:1.

Am Sonntag um 14 Uhr findet beim Eichholz Spiel 3 statt. Die Spieler dürften sich freuen, bei guten Konditionen spielen zu können, ohne nass zu werden und ohne auszurutschen. Und auch wenn noch nichts entschieden wird, kann die Heimmannschaft dem Titel ein grosses Stück näher kommen.

So oder so: Die Natur spriesst in üppigem Grün: Zeit, sie ausgiebig bei einem Spaziergang über Feld, Wald und Wiese zu geniessen - Allergiker und Heuschnupfengeplagte ausgenommen, natürlich. Grenchen ist dafür ja wirklich geeignet und bietet unzählige Möglichkeiten für Spaziergänge aller Art.

Jetzt ist die Zeit dafür. Denn spätestens im Sommer wird es wieder so unerträglich heiss - oder unsäglich nass - dass man es ausser in der Badi - oder am Trockenen - nirgends aushält. Wie gesagt: Den Klimawandel gibts tatsächlich.

