Stadtbummel Grenchen zu Weihnachten

Stadtbummel Weihnachtswunder und Weihnachtsverdrossenheit Wenn ein Virus zur Untätigkeit zwingt, leidet die Weihnachtsstimmung, schreibt unser Kolumnist im Grenchner Stadtbummel. André Weyermann Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Dieses Jahr habe ich eine Ausrede. Eine Ausrede dafür, dass ich jeweils einfach nicht in die (gefühlt) kollektive weihnächtliche Stimmung verfallen mag. Einen Weihnachtsbaum erstehen und aufstellen? Das wird schon jemand erledigen. Ihn auch noch schmücken? Das war mir schon von Kindsbeinen an ein Gräuel.

Geschenke einkaufen? In gegenseitiger Absprache schenken wir kaum noch und das einzelne, das ich doch erstehen will, lässt sich auch noch kurz vor Ladenschluss besorgen. Meine Ausrede: Ich habe mir ein Virus eingefangen, das mich über eine Woche lang zur Untätigkeit zwang. Während andere also das Weihnachtsvirus auslebten, pflegte ich das meinige.

Verstehen sie mich richtig. Die weihnächtliche Botschaft von Frieden, Liebe und Versöhnung fällt auch bei mir auf fruchtbaren Boden. Ich bewundere all jene, die mit viel Hingabe etwas kreieren, auf die Beine stellen, das vielen anderen zugutekommt und das diese Botschaft vermittelt. Und von ihnen gibt es in unserer Stadt zum Glück etliche: Von den Veranstaltenden des Weihnachtsmarktes, der sich mehr als nur ein besinnliches Mäntelchen umhängt, über die schauspielenden und musizierenden Akteurinnen und Akteure, die mit ihren Darbietungen erfreuen, bis zu den Ausrichtenden der offenen Weihnachten und allen, die hier nicht aufgezählt wurden.

Nein, mein Unbehagen richtet sich gegen das inhaltslose Brimborium, das einem eben auch vorgesetzt wird und gegen das kaum ein Ankommen ist. Die eigentliche Botschaft wird dadurch mitunter erstickt, verflüchtigt sich wie die guten Vorsätze zum neuen Jahr.

Die Weihnachtsgeschichte ist eben auch eine Geschichte von Verfolgung, Flucht und Not. Es ist wohl kein Zufall, dass dieser Aspekt von der jungen Theatergruppe der Sekundarschule explizit berücksichtigt wurde. Es ist bestimmt nicht falsch, sich an Weihnachten (aber natürlich nicht nur dann) die Frage zu stellen, wie wir mit unseren Mitmenschen auf der Erde und der Umwelt umgehen, was wir diesen jungen Menschen hinterlassen werden.

Haben wir es noch in den eigenen Händen, die Welt einigermassen intakt zu bewahren und zu einem Ort von Respekt gegenüber allen anderen Lebewesen, wo auch immer sie zufälligerweise geboren sein mögen, zu machen; zu einem Ort, an welchem sich die Natur so entfalten kann, wie sie es will? Oder bräuchte es dazu ein weiteres Weihnachtswunder?

In den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat Bertolt Brecht sein Gedicht «An die Nachgeborenen» verfasst. Es endet so: «Ihr aber, wenn es soweit sein wird/Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist/Gedenkt unsrer/Mit Nachsicht.»

