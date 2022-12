Stadtbummel Grenchen über Wintermärchen

Stadtbummel Von Winter-, Weihnachts- und anderen Märchen Es gibt Stoff für Wintermärchen, direkt vor unserer Nase, ist der Stadtbummler überzeugt. Aber auch Stoff, der einen die Stirn runzeln lässt. Roger Rossier Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wintermärchen in unserer Region am Bettlachstock. Carole Lauener

Wieso wurde der Fussball-Achtelfinal vom vergangenen Dienstag nicht zum langersehnten Schweizer Wintermärchen? Hat es damit zu tun, dass Torhüter Sommer den falschen Familiennamen trägt? Nach dem verpassten WM-Viertelfinal dürfen wir uns entspannt auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.

So könnten wir an den Abenden besinnliche Geschichten vorlesen. Zum Beispiel aus den Büchern des ehemaligen, viel zu früh verstorbenen Grenchner Berufsschullehrers Ueli Stuber. In seinen Mundartbüchern «We’s wiehnachtet» oder «No drümal schlooffe» findet man schöne, feinfühlig geschriebene Erzählungen und Gedichte.

Stadtbummel Grenchen: Roger Rossier. zvg

Hält man die Augen offen, stösst man auf aktuelle Ereignisse, die Stoff für Wintermärchen bieten würden. Ich denke da an das Schicksal der 16 aus der Ukraine stammenden Flüchtlinge, die als Gruppe zusammenbleiben wollten, weil sie eines gemeinsam haben; sie sind taubstumm. Dank der Bereitschaft der Institutionsleitung des Sonderpädagogischen Zentrums Bachtelen fanden diese Schutzsuchenden in den Pavillons der ehemaligen Wohngruppen einen sicheren Zufluchtsort.

Ein anderes Beispiel ist die Geschichte der ukrainischen Eheleute mit ihren zwei Kindern, die auf die Grosszügigkeit einer Grenchner Gastfamilie zählen konnten. Ihnen wurde ein Ferienhaus am Bielersee zur Verfügung gestellt. In der neuen Umgebung erlernte die Familie unsere Sprache und sie fanden mit Hilfe der Gastfamilie Arbeit in Grenchen.

Doch die Aufnahme der Berufstätigkeit und der damit verbundene Umzug nach Grenchen scheiterten beinahe, da vorläufig aufgenommene Personen ihren Wohnort nicht frei wählen können. Schliesslich willigten die betroffenen Kantone Bern und Solothurn ein. Die junge Familie wird sich Anfang Jahr in der Uhrenstadt niederlassen und hier eine neue Existenz aufbauen können.

Was sich auch wie ein Märchen anhört, ist die Erfahrung eines langjährigen, in die Jahre gekommenen und dem Leistungsdruck nicht mehr gewachsenen Bankangestellten, der von seiner Arbeitgeberin nicht einfach entlassen und damit in die Arbeitslosigkeit geschickt wurde.

Im Gegenteil: Für ihn wurde eine neue, weniger anspruchsvolle Stelle geschaffen, die er bis zur Pensionierung wahrnehmen konnte. Und man munkelt, dass er in den letzten Monaten noch die Liebe seines Lebens gefunden haben soll, mit der er im neuen Jahr die Welt bereisen möchte.

Nicht ganz zum Thema Wintermärchen will meine Suche nach einem Adventpräsent passen. Ich kaufte im Buchladen den neuesten Krimi des Zuchwiler Autors Christoph Gasser. Bevor ich das Geschenk verpackte, kratze ich mühevoll das mit 22.90 Franken beschriftete Preisschild weg. Nachdem ich die Etikette entfernt und meine Fingernägel von den klebrigen Papierresten befreit hatte, lachte mir vom Buchdeckel der ISBN-Strichcode und der Preis von 16.50 Euro entgegen.

Unter Berücksichtigung des Umrechnungskurses bezahlte ich für das Buch meines «Fast-Nachbarn» beinahe 40 Prozent mehr, als wenn ich es in Hamburg oder Berlin erworben hätte. Es gibt sicher Gründe für diesen Preisunterschied. Vermutlich wird man sie nur verstehen, wenn man an Märchen glaubt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen