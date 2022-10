Stadtbummel Grenchen: Blackouts im Netz und im Kopf

Stadtbummel Von wegen Sellerie Die Stadtbummlerin über Blackouts im Netz und manchmal im Kopf. Brigitte Stettler Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Chürbisnacht in Grenchen 2019. Hanspeter Bärtschi

In fröhlicher Runde sass ich im Gartenrestaurant, schnupperte Herbstluft und genoss die letzten abendlichen Sonnenstrahlen: «Der Sommer war sehr gross», um Rilke zu zitieren. Ja, heiss war er. Trocken. Was haben wir geschwitzt! Passte zum Zustand der Welt irgendwie. Viel war los in Grenchen. Der Cassis war auch da. Wir sind wieder wer. Wenn wir alle Veranstaltungen hätten besuchen wollen, dann wären wir jetzt noch nicht zu Hause angekommen. Teuer ist alles geworden. Wir müssen sparen. Jeden Luxus muss man auch nicht haben.

Ja, aber für viele reicht es auch für das einfache Leben nicht mehr so einfach. Ach ja, früher. Vor Corona. Vor dem Krieg in der Ukraine. Erschien alles etwas leichter. Wir frieren uns jetzt gemeinsam durch den Winter. Darum heisst es «Kalter Krieg». Habt ihr schon einen Campingkocher gekauft? Einen Generator vielleicht? Die Heizung zurückgestellt? Könnt ihr noch mit Holz heizen? Woher nehmt ihr das Holz? Ich will aber auch in Zukunft alleine duschen. Gruppenduscherei mag ich gar nicht. Aber lauwarm kann ich.

Was bedeutet eigentlich Gasumlage? Panikmache ist auch für nichts. Niemand weiss doch, wie der Winter wird. Was machen wir ohne Strom? Ohne den kannst du auch nicht googeln, was zu tun ist ohne «Pfuus». Und so weiter, kreuz und quer.

Die Gespräche zogen sich munter weiter hin, längst war es dunkel geworden. Und plötzlich sagte jemand: «Ich freue mich sehr auf die Nacht mit den vielen Lichtern in den äääh grossen, orangefarbenen, ihr wisst schon.» Ich wollte antworten, sofort, unverzüglich, doch mir kam nichts in den Sinn als «Popocatepetl», kein anderes Wort hatte mehr Platz in meinem Hirni, so sehr ich mich auch anstrengte, bis, da war es endlich, das gesuchte Wort: «Sellerie» rief ich strahlend. Schlagartig verstummten alle. Bis es losging, das Gelächter.

Von wegen Sellerie. Chürbis war gemeint und Chürbisnacht, auf die wir uns freuen dürfen, bevor der Winter da ist mit kaltem Biswind. Keine Ahnung, warum mir der Chürbis nicht in den Sinn kam. Und warum ausgerechnet der Name eines Vulkans? Damit wir uns zukünftig alle in Sack und Asche hüllen? Weil unser Klima langsam aus dem letzten Krater pfeift? Las ich letzthin etwas über Pompeji?

Ich weiss es bis heute nicht. Aber nachdem das Gelächter der Runde verstummt war, meinte ich trocken: «Jetzt wisst ihr alle, was ein Blackout ist.» Vielleicht hätte ich meinen täglichen Kalenderspruch gründlicher lesen sollen, der da lautete: «Die Mängel des Verstandes mehren sich im Alter wie die Falten des Gesichts.» Wer sagt’s denn.

Die Verdrängung mag in diesem Fall auch mitgespielt haben. Irgendwann mögen wir uns mit einer fortwährenden Weltuntergangsstimmung nicht mehr auseinandersetzen. Müde sind wir geworden und fühlen uns hilflos in Situationen, die wir nicht ändern können, auf die wir keinen oder nur einen höchst geringfügigen Einfluss haben. Und so kann es dann eben geschehen, dass sich unser Wortschatz eigene, harmlosere Wege sucht. Nicht immer ans gewünschte Ziel führend, wie mir scheint.

Ob ich an der Chürbisnacht teilnehmen werde, das weiss ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich bei flackerndem Kerzenschein am Küchentisch sitzen und an einer Sellerieknolle herumschnipplen, bis es eine «Gattig» macht. Dazu ein Liedlein singen, den «Popocatepetl-Twist», so lange, bis das Teelicht in die Öffnung passt, so lange, bis der Sellerie vielleicht doch noch inkognito am Lichterumzug teilnehmen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen