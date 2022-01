Grenchen: Abreissen oder schützen, das ist hier die Frage

Stadtbummel Von «Geisterstrassen», Abrissbirnen und einem Bundesrat mit Kratzern Abreissen oder schützen. Das fragt man sich immer wieder, in einer Stadt, die auch im Zentrum nicht fertig gebaut ist. André Weyermann Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Figur im Lindenpark ist unter dem Namen "Obrecht-Denkmal" bekannt. Bild: Urs Byland

So kann man sich irren. Der Stadtbummler glaubte nämlich die «Causa Obrechtstrasse», die schon in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts herumgeisterte, sei in der Zwischenzeit endgültig begraben worden. Dem ist ganz offensichtlich nicht so. Allerdings stehen da noch einige Stolpersteine im Weg: nicht zuletzt die altehrwürdige «Chäsi», in der einst Fred Fischer als «Fondue-König» amtete und in der danach kurzfristig ein Tiershop beheimatet war.

Zugegeben: Im jetzigen Zustand ist das Gebäude wahrlich keine Zierde für unsere Stadt. Und doch gibt es Grenchnerinnen und Grenchner, die das Haus erhalten möchten. Und auch sie haben ihre Gründe. Sie verweisen nicht zuletzt darauf, dass die Liegenschaft als für Grenchen geschichtsträchtig zu betrachten sei, schliesslich wurde sie vom bekannten Architekten Carl Burkhard vor knapp hundert Jahren erbaut. Diesem ist übrigens zu seinem 50. Todestag im aktuellen Grenchner Jahrbuch ein aufschlussreicher Artikel gewidmet. Carl Burkhard hat unter anderem am Entstehen des Marktplatzes in seiner heutigen Form mitgewirkt, die «Eterna» oder auch das Gebäude, in welchem heute die Kantonspolizei untergebracht ist, entworfen.

Zurück zur Obrechtstrasse: was lange währt, wird endlich gut? Na ja, so ganz sicher ist sich da der «Bummler» nicht. Denn einerseits gibt es offensichtlich auch Opponenten gegen diese weitere Verkehrsverbindung, andererseits dürfte, wenn schon, deren Name nicht ganz unumstritten sein. Mit dem übergrossen «blutten Mann» im Linden-Park ist dem einzigen Grenchner Bundesrat bereits ein Denkmal gesetzt. Kommt dazu, dass man ihn heute in einem etwas kritischeren Licht sieht,

Zwar sind seine Meriten unbestritten, sein Bekenntnis «Wir Schweizer werden nicht zuerst ins Ausland wallfahren gehen» gegen jegliche faschistischen und nationalsozialistischen Tendenzen machten ihn äusserst beliebt. Allerdings ist in der Zwischenzeit auch bekannt, dass offenbar auf seine Intervention hin beim 1. Weltkrieg-General Ulrich Wille, welsche Truppen während des Generalstreiks nach Grenchen verlegt wurden, die das Blutvergiessen mit drei Toten in der Stadt zu verantworten haben. He, nu so de, würde Niklaus Meienberg sagen, der geniale Autor eines lesenswerten Buches über den «Wille-Clan» («Die Welt als Wille und Wahn»).

Wir werden sehen, denn für einige Grenchnerinnen und Grenchner wurde die Abriss-Birne in früheren Zeiten etwas früh und unreflektiert, um nicht zu sagen hirnlos, eingesetzt. Bestes Beispiel dafür ist die Alte Post, dann aber auch die Häuserzeile mit Burgunderhalle und Schweizerhalle und einige mehr. Anderseits ist unbestritten, dass sich die Stadt moderat weiterentwickeln muss.

Die zuständigen Behörden stehen somit vor einer kniffligen Aufgabe. Sie scheinen immerhin in den letzten Jahren auch kritische Stimmen zur Kenntnis genommen zu haben, dies teilweise antizipiert. In der jetzigen eher entspannten Diskussionskultur könnte also auch eine Lösung aus dem Hut gezaubert werden, die in der breiten Bevölkerung Akzeptanz finden wird.

«On verra, on verra», gibt es dazu nur noch hinzuzufügen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen