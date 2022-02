Tour de Suisse und Donnschtig-Jass: Grenchen sucht helfende Hände

Stadtbummel Tour de Suisse und Donnschtig-Jass – Mithelfen ist Ehrensache! Zwei Grossanlässe mit viel Medienpräsenz künden sich für nächsten Sommer in Grenchen an: wer hilft mit? Dagobert Cahannes Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Feld der Tour de Suisse 2014 überquert die Aarebrücke bei Arch. Manfred Hofer / SZ

Sicher haben Sie schon mitbekommen, dass man in Grenchen im Juni und Juli zwei grosse Anlässe plant die unserer Stadt eine grosse Fernsehpräsenz bringen. Wegen Corona mussten wir nach 2019 lange darauf warten unsere Rolle als Gastgeber der SRF TV-Livesendung «Donnschtig-Jass» umsetzen zu können. Am Donnerstagabend, 7. Juli 2022 soll es nun soweit sein. Die 95-minütige TV-Sendung soll auf dem Marktplatz produziert werden. Der Platz wird deshalb vom 4. bis 8. Juli gesperrt sein.

Ganz kurzfristig kam Grenchen im Dezember 2021 zum «Handkuss» als die Tour de Suisse (TdS) bei der Stadtverwaltung vorstellig wurde und eine Etappenankunft- und Start anbot. Als Sitz des nationalen Radsportverbandes war es eine Ehrensache als Organisator einzuspringen. Am Dienstag 14. und Mittwoch 15. Juni ist gegen 17 Uhr die Weltelite der Radsportler in Grenchen zu Gast. Das Ziel soll über Lengnau, via Neumattstrasse, Brühlstrasse und die Niklaus Wengi-Strasse (Auf Höhe der SWG) erreicht werden.

Den Chefs im Hotel de Ville blieb nicht viel Zeit ein Organisationskomitee aus dem Boden zu stampfen und Leute zu finden die bereit waren ehrenamtliche Arbeit auf sich zu nehmen. Gemeinderat Alex Kaufmann war bereit als OK-Präsident mitzumachen und die Chefbeamten David Baumgartner (Finanzchef der Stadt), Aquil Briggen (Stadtbaumeister), Christian Ambühl (Kommandant der Stadtpolizei) werden ihres Amtes walten. Per Just wird als Chef der SWG ebenso mit dabei sein wie Fotra-Chef, Peter Traub, Tourismuschefin Adriana Palermo, Mike Brotschi als Administrator und Joseph Weibel als Medienchef. Mit dem in Grenchen aufgewachsenen Hansueli Habegger konnte ein erfahrerener TdS-Etappenorganisator (OK-Chef in Büren und Biel) zum Mitmachen animiert werden.

Diese erfahrenen OK-Mitglieder sind auf der Suche nach vielen Helferinnen und Helfern. Sie sollten mindestens 16 Jahre alt und bereit sein zuzupacken. Auch auf erfahrene Frauen und Männer werden gesucht die auch als Gruppenleiter eingesetzt werden könnten.

OK-Medienchef Joseph Weibel wird in den nächsten Wochen entsprechende Detailinformationen (Profile, zeitliche Einsätze, Kontaktadressen, usw. publizieren. Auf der Homepage der Stadt können ab ca. Mitte Februar die entsprechenden Informationen abgerufen werden.

Gleiches gilt auch für den Donnschtig-Jass da das OK sich grossmehrheitlich aus den gleichen Leuten zusammensetzt.

Also, liebe Grenchnerinnen und Grenchner. Meldet Euch denn mithelfen ist Ehrensache! Danke!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen